ABADS participa de ação para promover conscientização sobre autismo e inclusão Encontro realizado nesta sexta (30) contou com atividades de sensibilização em São Paulo

Experiência sensorial ajuda a sensibilizar colaboradores Divulgação/ABADS

Em parceria com a Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social (ABADS), a Hapvida realizou atividades de sensibilização e solidariedade para promover a conscientização sobre autismo e inclusão em sua sede nesta sexta (30).

A programação contou com uma experiência sensorial para proporcionar aos participantes a oportunidade de refletir sobre as diferentes formas de perceber o mundo, a importância do respeito às diferenças e a construção de ambientes mais inclusivos.

‌



Durante a ação, os colaboradores foram incentivados a aderir ao programa de doação automática da Nota Fiscal Paulista em benefício da ABADS, uma forma simples de apoiar a continuidade dos atendimentos gratuitos oferecidos pela instituição.

“Acreditamos que a construção de um ambiente mais inclusivo passa pela informação, pela empatia e pelo respeito às diferenças. Ao lado da ABADS, queremos sensibilizar nossos colaboradores e mostrar como atitudes simples, como a destinação de créditos da Nota Fiscal Paulista, podem contribuir para o trabalho de instituições que fazem a diferença na sociedade”, afirma Flávio Freire, head de Sustentabilidade da Hapvida.

‌



A iniciativa integra a SIPATMA (Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho e Meio Ambiente) da Hapvida e reforça a importância da conscientização e do engajamento dos colaboradores em ações que promovam a inclusão e a responsabilidade social.

Com mais de 80 anos de experiência, a Hapvida é uma das maiores empresas de saúde da América Latina, com atuação nacional nos segmentos de assistência médica e odontológica. A companhia também desenvolve iniciativas voltadas à sustentabilidade, responsabilidade social e promoção da saúde.

‌



Abrace a ABADS

Fundada em 1952, a Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social (ABADS) é uma organização sem fins lucrativos que atende gratuitamente mais de 1.200 famílias, promovendo o desenvolvimento, a autonomia e a inclusão de pessoas com deficiência intelectual e autismo nas áreas de saúde, educação, assistência social e emprego apoiado.

Saiba mais sobre a ABADS e veja como você pode ajudar!