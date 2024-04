Alto contraste

A+

A-

Bárbara Evans mostra ensaio fotográfico de seus três filhos juntos Bárbara Evans mostra ensaio fotográfico de seus três filhos juntos (Bebê Mamãe)

A modelo e digital influencer Bárbara Evans mostrou lindas imagens de um ensaio de fotos dos filhos. Ela é mãe orgulhosa de três crianças. Os herdeiros são frutos de seu relacionamento com o empresário Gustavo Theodoro com quem ela é casada. A primogênita do trio e única garotinha é a Ayla. A menina está com um ano e 10 meses.

Confira o ensaio completo dos bebês gêmeos de Bárbara Evans com a irmã no site do nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe

Bárbara Evans exibe os bebês gêmeos com a irmã: ‘tão diferentes’

Rafaella Justus revela encontro com a irmã Fabiana: “amo tanto”

Carol Dantas dá roupinha de R$1,4 mil pra bebê de Neymar e fala

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.