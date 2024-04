 Esposa de Sorocaba escolhe roupinha dos gêmeos para o Natal

Alto contraste

Biah Rodrigues mostra roupinhas dos gêmeos e surpreende

A esposa do cantor sertanejo Sorocaba, Biah Rodrigues, está ansiosa pela chegada de seus mais dois herdeiros! O casal que já é papai e mamãe de duas crianças, anunciou há algumas semanas que a família está crescendo. O músico e a modelo estão esperando gêmeos! Apesar de a influenciadora digital afirmar que ainda não caiu a ficha de que, em breve, serão mais dois bebês em sua vida, ela não deixa de estar ansiosa pela chegada da duplinha.

Surpreenda-se com as roupinhas escolhidas por Biah Rodrigues para os gêmeos! Consulte a matéria completa no Bebê Mamãe.

