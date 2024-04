Alto contraste

A+

A-

Estrela do futebol que dispensa apresentação, Cristiano Ronaldo é a prova viva de que vida regrada, rotina de exercícios e uma boa alimentação pode ser a fonte do sucesso de qualquer esportista. Não é para menos que, aos 39 anos, ainda está em plena forma e balançando muito as redes mundo à fora com seus gols incríveis.

Descubra todos os segredos da dieta e hábitos de Cristiano Ronaldo consultando a matéria completa no site do MundoBoaForma. Saiba como ele mantém sua forma física impecável e inspire-se!

Leia mais em MundoBoaForma

Cristiano Ronaldo completa 39 anos e impressiona com boa forma; conheça dieta e hábitos

Misture café e banana e vai amar essa delícia! Sem farinha e açúcar, rápido, fácil e saudável

Café da manhã em 2 minutos, sem açúcar e trigo, rico em fibras e proteínas, rápido, fácil e saudável!

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.