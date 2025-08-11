Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
R7 Viva a Vida

Excesso de açúcar na dieta pode aumentar risco de câncer de pulmão, diz estudo

Mundo Boa Forma

Mundo Boa Forma|Do R7

Pepino_de_mar

A alimentação pode influenciar em diversos tipos de câncer, como de estômago, intestino e fígado. Um novo estudo, no entanto, mostra uma relação inesperada: o excesso de açúcar na dieta pode aumentar o risco de câncer no pulmão.

Saiba mais sobre essa pesquisa e suas implicações no site do nosso parceiro Mundo Boa Forma.

Leia Mais em Mundo Boa Forma:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.