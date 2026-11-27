Crocodilo mobiliza megaoperação para tirar um pedaço de boi entalado na boca Equipe de resgate de animais foi chamada para ajudar Georges, um réptil de 400 kg, a se livrar de um osso que ficou preso na mandíbula

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Georges, um crocodilo de 400 kg, teve um osso de boi preso na mandíbula em uma reserva na França.

Uma equipe de resgate especializada foi chamada para remover o osso, evitando o risco de abscessos.

O procedimento envolveu imobilizar Georges com segurança usando um laço e um pano na cabeça.

A operação durou uma hora e foi bem-sucedida, com Georges retornando à água sem ferimentos graves. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Tratadores e bombeiros se uniram para ajudar o animal de 4,5 metros de comprimento e 400 kg de peso Reprodução/Facebook/SDIS 26

Algo não caiu bem em uma das refeições recentes de Georges, um grande crocodilo que vive em uma reserva em Pierrelatte, na França. Na quarta-feira (25), uma equipe especializada em resgate animal foi chamada para ter que tirar um pedaço de osso de boi que ficou preso na boca do réptil.

“Considerando que seu sistema de termorregulação funciona abrindo a boca, os cuidadores perceberam que Georges tinha um osso de boi preso na mandíbula há vários dias”, disse Marion Rougier, gerente de marketing e comunicação da Fazenda de Crocodilos - Reserva Tropical, ao jornal francês Le Parisien.

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Os tratadores da reserva organizaram a intervenção para tratar o réptil, que corria o risco de desenvolver abscessos, e chamaram uma equipe especializada. Mas como ajudar um animal de 4,5 metros de comprimento e 400 kg de peso?

Os socorristas, que incluíam bombeiros, tiveram que seguir alguns protocolos. Primeiro, eles não podiam assustar o réptil, para impedir que ele voltasse para a água. Depois, um laço foi colocado em volta de sua mandíbula, um pano cobriu sua cabeça, e membros da equipe se sentaram sobre Georges.

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Assim que o crocodilo foi totalmente imobilizado, um pedaço de tronco foi colocado na sua boca para impedí-lo de fechá-la e para se ver o que aconteceu ali dentro. Com uma pinça gigante, os tratadores conseguiram retirar o osso. Toda a operação durou uma hora.

Durante todo esse tempo, Georges se manteve calmo e não se mexeu. Após se livrar do osso, o réptil de 35 anos voltou para a água. Ele sofreu apenas ferimentos leves e está bem.