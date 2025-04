‘Esse é calvo de nascença’: bebê que parece ter calvície conquista as redes sociais Pedro nasceu com poucos cabelos no centro da cabeça e ‘cabeludo’ nas laterais Viva a Vida|Do R7 03/04/2025 - 21h42 (Atualizado em 03/04/2025 - 21h42 ) twitter

Pedro chamou a atenção nas redes sociais por ser calvo. Ele não tem cabelo na região central da cabeça, mas é “cabeludo” nas laterais. Reprodução/Instagram/@lorrainelopes.13

Um bebê chamou a atenção nas redes sociais por ser calvo. Ele não tem cabelo na região central da cabeça, mas é “cabeludo” nas laterais.

Pedro, um recém-nascido, viralizou depois que sua mãe, Lorraine, compartilhou imagens das “entradinhas” que ele tem na cabeça. O contraste divertido entre a fisionomia de um bebê e o padrão típico da calvície adulta arrancou reações cheias de carinho dos internautas.

As fotos de Pedro rapidamente alcançaram mais de 2,6 milhões de visualizações. Publicado na última quinta-feira (27), o post gerou uma enxurrada de interações. A mãe, junto com milhares de usuários, entrou na brincadeira sobre a aparência do recém-nascido. “Nasceu parecendo um senhor de 82 anos”, escreveu.

“Esse é calvo de nascença”, alguns usuários entraram na brincadeira e também comentaram na publicação.

Outros comentários também receberam uma enxurrada de likes. “No lugar da certidão de nascimento, deram o deferimento do pedido de aposentadoria”, disse um usuário da rede.

Depois de completar seis meses de vida, os cabelos do Pedro começaram a mudar, segundo a mãe. Hoje, aos nove meses, o cabelo está começando a igualar em toda a cabeça. Em um novo vídeo, ela mostra o desenvolvimento capilar de Pedro.

“Preciso me retratar com o Pedroca, que teve o vídeo dele calvo viralizado… então preciso mostrar o quanto ele tá lindo!!!”, escreveu Lorraine

Apesar de a maioria dos comentários serem em tom de brincadeira , nem todos foram legais com Lorraine. Alguns disseram que a mãe estava fazendo “por maldade”, ou que estava tirando sarro do filho.

“A gente fez na pura brincadeira. É claro que a gente ama o Pedro desde que ele nasceu, e se ele continuasse com cara de velhinho, ia amar do mesmo jeito, mas foi só uma maneira de brincar e de eternizar uma fase dele”, disse Lorraine,que está grávida do segundo filho

Caso o irmãozinho ou irmãzinha de Pedro nasça ‘calvo, também irá ganhar um vídeo.

