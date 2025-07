Relembre o estilo de Carolyn Bessette-Kennedy que está conquistando fashionistas Minimalismo refinado, sofisticação silenciosa e influência atemporal marcam o legado da musa dos anos 1990 O conteúdo Relembre o estilo... Feed TV - Viva a Vida|Do R7 14/07/2025 - 14h58 (Atualizado em 14/07/2025 - 14h58 ) twitter

Carolyn Bessette-Kennedy (Foto: Instagram) Feed TV - Viva a vida

Nomes icônicos do passado seguem inspirando as tendências do presente, e o fascínio pela estética dos anos 1980, 1990 e 2000 só cresce. Dentro desse contexto, Carolyn Bessette-Kennedy reaparece como uma das principais referências de estilo da década de 1990. Nascida em Nova York, começou a carreira como vendedora da Calvin Klein e chegou ao cargo de diretora de comunicação da marca. Durante esse período, conheceu John F. Kennedy Jr., o que a projetou para os holofotes da mídia internacional.

Para saber mais sobre o estilo atemporal de Carolyn Bessette-Kennedy, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Viva a vida.

