Páscoa 2025: veja receitas para arrasar no cardápio (ou lugares para comer no feriado) Celebre a data com sabores que atravessam séculos, com cardápios especiais, promoções exclusivas e receitas práticas Aprendiz de Cozinheira|Aline SordiliOpens in new window 15/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 15/04/2025 - 02h00 )

Ovo de Páscoa Divulgação

A Páscoa, um dos feriados mais importantes celebrados no Brasil, possui um rico cenário gastronômico que vai muito além dos tradicionais ovos de chocolate. A própria palavra “Páscoa” tem suas raízes no hebraico “Pesach”, que significa “passagem” - uma referência à libertação dos hebreus da escravidão no Egito.

Em 2025, a data será comemorada em 20 de abril, seguindo a tradição de ser celebrada no primeiro domingo após a primeira lua cheia que ocorre depois do equinócio de primavera no hemisfério sul.

A mesa pascal ao redor do mundo é repleta de simbolismos e tradições culinárias centenárias. O peixe, especialmente o bacalhau na cultura portuguesa e, consequentemente, na brasileira, é protagonista nas refeições da Sexta-feira Santa, representando abstinência de carne vermelha em respeito ao sacrifício de Cristo.

Já o cordeiro, símbolo de pureza e renovação, é servido tradicionalmente no domingo de Páscoa em muitas culturas, remetendo ao sacrifício pascal judaico e à figura do “Cordeiro de Deus” na tradição cristã.

‌



O ovo, presente em diversas culturas, simboliza a fertilidade e o renascimento, tendo sido incorporado às celebrações pascais muito antes do chocolate. Os primeiros ovos eram pintados e decorados artesanalmente, uma prática que remonta a civilizações antigas como a egípcia e a persa.

A tradição do ovo de chocolate como conhecemos hoje surgiu apenas no século XIX na Europa, e desde então se espalhou globalmente, ganhando características próprias em cada região.

‌



No Brasil, a culinária pascal reflete nossa rica herança portuguesa com toques da diversidade regional brasileira. Em São Paulo, coração gastronômico do país, os restaurantes elevam essas tradições a novas alturas, oferecendo releituras contemporâneas de pratos clássicos e incorporando técnicas modernas aos sabores tradicionais.

A Páscoa é uma data perfeita para celebrar com bons momentos e sabores especiais, seja em um dos restaurantes destacados, com doces artesanais ou na própria casa com a família. As tradições culinárias desta celebração, que atravessam séculos e continentes, encontram nos restaurantes e estabelecimentos comerciais um terreno fértil para reinvenções e fusões que respeitam o passado enquanto apontam para o futuro gastronômico.

‌



Dicas para aproveitar a Páscoa

Ovo de Páscoa 2 Divulgação

Para quem prefere celebrar em casa, a Páscoa também é uma ótima oportunidade para empreendedores da confeitaria. A data, que em 2024 registrou um aumento de 17% na produção de ovos em relação ao ano anterior, exige algumas estratégias fundamentais para quem deseja empreender. O Instituto Gourmet, maior rede nacional de franquia especializada em cursos profissionalizantes na área da gastronomia, dá dicas para os empreendedores de Páscoa:

Escolha ingredientes de qualidade - invista em chocolates nobres com alto teor de cacau e evite coberturas de sabor artificial. A experiência sensorial do chocolate de qualidade, com suas notas complexas que podem variar de frutadas a tostadas, dependendo da origem do cacau, é fundamental para o sucesso do produto. Crie diferenciais no seu produto - personalizações, mensagens escritas no chocolate e embalagens sofisticadas agregam valor. A técnica de temperagem perfeita do chocolate, que garante brilho e snap (o estalo característico ao quebrar), também é um diferencial que os consumidores mais exigentes sabem reconhecer. Aposte na divulgação estratégica - use redes sociais com fotos bem produzidas e descrições atrativas que contem a história por trás de cada criação, desde a origem do cacau até as inspirações culinárias para os sabores escolhidos.

RECEITAS PARA A PÁSCOA

Receitas publicadas na Páscoa de 2024

Bacalhau com brócolis ramoso, da chef Cris do Hotel Histórico Fazenda Dona Carolina (Itatiba-SP)

Ingredientes:

Bacalhau: 10 kg

Brócolis ramoso: 5 kg

Azeite: 1 litro

Azeitona preta sem caroço: a gosto

Alho laminado: a gosto

Tomate cereja: 800 g

Louro: a gosto

Ovos cozidos: 6 unidades

Batata bolinha: a gosto

Modo de preparo:

Preparar o bacalhau: após dessalgar o bacalhau, retirar as espinhas e separar em postas. Colocar em uma forma funda, regar com azeite e confitar em temperatura branda a 120°C por aproximadamente 15 minutos. Reservar.

Cozinhar as batatas: em uma panela com água e sal, cozinhar as batatas bolinhas com casca até ficarem bem macias. Escorrer e reservar.

Confitar os tomates: em uma panela larga, cobrir os tomates cereja com azeite e cozinhar em fogo baixo até que fiquem macios, mas sem desmanchar. Opcionalmente, adicionar dentes de alho e folhas de louro para realçar o sabor.

Preparar o alho: cortar alguns dentes de alho em lâminas e assar até dourar. Reservar.

Cozinhar os ovos: cozinhar os ovos até obter gema dura, cortar em quatro partes e reservar.

Preparar o brócolis: limpar os talos do brócolis, cozinhar e reservar.

Montagem do prato:

Em uma travessa grande e funda, dispor as batatas bolinhas levemente amassadas, intercalando com os tomates confitados. Adicionar as postas de bacalhau, cobrir com mais tomates, os brócolis cozidos e os ovos fatiados. Regar com mais azeite, salpicar com as lâminas de alho assadas e as azeitonas pretas sem caroço.

Páscoa 1 Divulgação

Ceviche de peixe do Rick’s Restaurante, do hotel Matiz Hotel Multi Suítes (Duque de Caxias-RJ)

Ingredientes:

1 lombo de tilápia cortado em cubos

Suco de 1 limão

1 colher (sopa) de leite de coco

1 colher (chá) de coentro picado

1 colher (chá) de endro picado

1 colher (sopa) de pimentão vermelho e amarelo picados

1 gota de molho de pimenta Tabasco

Sal a gosto

Gelo

1 pimenta biquinho para decorar

Modo de preparo:

Em um recipiente, misture os cubos de tilápia com o suco de limão e deixe marinar por alguns minutos.

Adicione o leite de coco, o coentro, o endro e os pimentões picados.

Acrescente o molho de pimenta, o sal e misture bem.

Coloque o gelo para manter o frescor do prato.

Sirva imediatamente, decorando com a pimenta biquinho.

Choco Z – Hambúrguer de chocolate da Meatz Burger

Ingredientes:

1 Pão australiano

Creme de avelã (a gosto)

25g de confeito de chocolate

1 brownie tradicional (de aprox. 10 cm)

Modo de preparo:

Aqueça o brownie na chapa por 1 minuto. Após esse tempo, vire o brownie para aquecer por igual.

Prepare o pão: enquanto o brownie aquece, passe o pão australiano na manteigueira e coloque-o na chapa a 180ºC para selar. Deixe por 1 minuto.

Montagem: após 1 minuto, retire tanto o pão quanto o brownie da chapa (ambos devem estar quentes).

Adicione o creme de avelã: com a ajuda de uma espátula ou faca de mesa, espalhe o creme por toda a extensão da base e da coroa do pão.

Finalize com confeitos: na base do pão, coloque 25g de confeitos de chocolate espalhados. Em seguida, adicione o brownie quente por cima.

Monte o sanduíche: feche o pão com a coroa e bom apetite!!

Bolo de cenoura com nibs de cacau da Pousada Casa de Maria (Prado-BA)

Ingredientes:

3 cenouras médias

Uma pitada de sal

3 gemas

1 copo de óleo

3 copos de açúcar

3 copos de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento em pó

Modo de preparo:

No liquidificador, bata as cenouras médias, o sal, as gemas e o óleo até formar uma mistura homogênea.

Adicione à mistura o açúcar, a farinha de trigo e o fermento em pó. Bata novamente até tudo ficar bem misturado.

Bata as claras em neve e, com cuidado, acrescente-as à mistura anterior.

Cobertura:

8 colheres de açúcar

2 colheres de leite

2 colheres de chocolate em pó

2 colheres de margarina

Finalize a receita com nibs de cacau por cima do bolo, dando um toque extra de sabor e crocância.

COMIDAS ESPECIAIS DE PÁSCOA

Camarões da Brasa - Pobre Juan

Açucareiro da Nana | @acucareirodanana

- Ovo Duplo Chocolate de Pistache e Amêndoas Caramelizadas (R$ 225, 340g)

- Ovo Cookies Speculoos (R$ 225, 300g)

- Ovo Cocada Queimada (R$ 195, 260g)

- Ovo Trufado de Maracujá (R$ 195, 260g)

- Ovo Garapa e Café (R$ 125, 150g)

- Ovo de Colher de Brigadeiro (R$ 170, 320g)

- Ovo Dragê Colorido (R$ 95, 220g)

- Trio de Coelhos em Chocolate (R$ 75, 180g)

- Caixa 8 Coelhos (R$ 195, 480g)

- Bolo de Pistache (edição Páscoa) (Médio: R$ 195 / Grande: R$ 230)

- Bolo de Maracujá com Chocolate (Médio: R$ 195 / Grande: R$ 230)

- Torta Brownie com Nutella (Médio: R$ 175 / Grande: R$ 215)

- Torta Mousse de Chocolate (Médio: R$ 175 / Grande: R$ 215)

- Bolo de Brigadeiro (Tradicional ou Amargo) (Médio: R$ 175 / Grande: R$ 215)

Ama.zo – Cozinha Peruana | @amazoperuano

- Tiradito Ajolivo (R$ 82)

- Arroz com Mariscos (R$ 109)

Antonietta Cucina | @antoniettacucina

- Risoto de Bacalhau (R$ 180)

- Espaguete com Alcachofra e Tomate Cereja (R$ 109)

Baleia Rooftop | @baleiarooftop

- Ceviche (R$ 82)

- Bacalhau confit (R$ 184)

Bar Desembargador | @bardesembargador

- Bacalhau em Lasca do Chef (R$ 168)

- Arroz de Frutos do Mar (R$ 122)

- Posta de Pescada (R$ 84)

- Crepe com Calda de Chocolate e Sorvete de Limão Siciliano (R$ 36)

- Drink Alma Quente (R$ 40)

- Drink Mr. Rabbit (R$ 40)

Bar Posto 6 | @barposto6

- Promoção Páscoa: Casquinha de Siri + Chopinho Brahma (preço não especificado)

Bar Salve Jorge | @barsalvejorge

- Promoção Páscoa: Porção de Iscas de Peixe + Caipirinha São Jorge (preço não especificado)

Beju & Magi | @bejuemagi

- Ovo Recheado Bem-Casado (R$ 135)

- Ovo Recheado Palha Italiana Tradicional (R$ 135)

- Ovo Recheado Brownie 3 Maravilhas (R$ 135)

- Ovo Recheado Caramelix (R$ 135)

- Ovo Recheado Oreo com Nutella (R$ 150)

- Ovo Recheado Palha Italiana de Ninho com Nutella (R$ 150)

- Ovo Recheado Floresta Negra (R$ 150)

- Ovo Recheado Pistache com Frutas Vermelhas (R$ 150)

Belô Café | @belocafesp

- Peixe e Avelã (R$ 95)

- Camarão e Pipoca (R$ 140)

Bistrô L’Hotel | @lhotelportobay

- Menu Especial de Páscoa (R$ 235 por pessoa)

- Couvert: Foccacia e pão preto com manteiga trufada

- Entrada: Gravlax de salmão ou Figo com queijo de cabra

- Principal: Bacalhau assado, Ravioli de queijo brie ou Medalhão de filé

- Sobremesa: Petit gateau de gianduia ou Tiramisù

Cakess | @cakess_sweet_sugar

- Ovo Brûlée (P: R$ 85 / M: R$ 115 / G: R$ 210)

- Ovo Not Nickers (R$ 210, 450g)

- Ovo Bananinha (R$ 220, 450g)

- Ovo Tiramisù (R$ 220, 450g)

- Ovo Cookie’s Cream (R$ 220, 450g)

- Ovo Crispy Caramel (R$ 230, 450g)

- Ovo Pecan (R$ 230, 450g)

- Ovo Nutella Crocante (R$ 220, 450g)

- Ovo Pistache (R$ 235, 450g)

- Caixa de Ovinhos (R$ 220, 490g)

- Kit Confeiteiro Kids (R$ 135)

Cantina Piovanelli | @cantinapiovanelli

- Paleta de Cordeiro com Risoto de Hortelã (R$ 104)

- Ravioli de Salmão ao Molho Limone (R$ 99)

Cão Véio | @caoveiovilamadalena

- Rin-Tin-Tin Burger de Salmão (R$ 57)

- Pastor Belga (Sobremesa, R$ 42)

Casa de Bolos

- Bolo Piscina de Cenoura com Creme de Avelã (R$ 35)

- Bolo Ganache de Chocolate com Morango (R$ 60)

- Brigadeirão (R$ 55)

- Bolo Recheado de Chocolate (Médio: R$ 42 / Grande: R$ 74)

- Bolo Formigueiro com Cobertura de Chocolate (R$ 42)

- Brownie com Nozes (R$ 50)

- Bolo Caseiro no Pote (A partir de R$ 12)

CDesign Hotel | @cdesignhotel

- Buffet Livre de Páscoa (R$ 259 por pessoa, inclui bebidas)

Confraria do Sabor | @restauranteconfrariadosabor

- Bacalhau Zé do Pipo (R$ 175,40)

Páscoa 3 Divulgação

Corrientes 348 | @corrientes348

- Bacalao Parrilero (R$ 208)

- Salmón Parrilero (R$ 182)

Des Cucina | @descucina

- Gratinado de Bacalhau (R$ 198)

- Torta de Maracujá e Glacê de Nutela (R$ 39)

Dianna Bakery | @diannabakery

- Torta Cookie (R$ 159)

- Barra de Chocolate (R$ 39)

Donna | @restaurantedonna_

- Arancini de Polvo alla Luciana (R$ 83)

- Filé de Linguado (R$ 128)

- Tiramisù (R$ 54)

Duo Gelatto | @duogelattooficial

- Ovo Turma do Duduo (R$ 59, 200g)

- Ovo Duoblito (R$ 79, 300g)

Elea Forneria | @eleaforneria

- Tostatta de Camarão, Aioli Picante (R$ 69)

- Arancini Cacio & Pepe (R$ 42)

- Ricotta Affumicata (R$ 66)

- Papardelle com Portobello (R$ 77)

- Arroz de Polvo Melado (R$ 110)

- Spaghetti Alle Vongole (R$ 79)

- Ravióli de Queijo Boursin (R$ 85)

- Torta de Chocolate 70% (R$ 44)

- Tiramisù (R$ 44)

Épice Vinhos | @epicevinhos

- Sugestões de Harmonização para Páscoa (Preços variam por rótulo)

- Duas Quintas (R$ 245)

- Rapariga da Quinta Rosé (R$ 102,50)

- Bacalhôa Verdelho (R$ 266,50)

- Herdade dos Grous (R$ 210)

- Ramos Pinto Porto Ruby (R$ 220)

Esquina do Souza | @esquinadosouza

- Coxinha de Bacalhau (R$ 13/unidade)

- Caipirinha com melaço de cacau (R$ 45)

Fahrenheit | @fahrenheit.jk

- The Fish (R$ 125)

- Pulpo (R$ 135)

Far Niente | @farnientesp

- Ovinho de Páscoa (Preço sob consulta)

- Estrogonofe de Camarão (R$ 70)

- Peixe Grelhado com Abóbora (R$ 80)

- Salmão Grelhado (R$ 90)

- Taça Roberto Baggio (R$ 40)

Gamô Confeitaria | @gamoconfeitaria

- Ovo Abelha Rainha (R$ 135)

- Ovo Pistachudo (R$ 145)

- Ovo Pink Lemonade (R$ 135)

- Ovo Snickers (R$ 115)

- Ovo Flor do Desejo (R$ 115)

- Ovo Brasilidade (R$ 110)

- Ovo Cafezin (R$ 119)

- Barra Nuts (R$ 25)

- Barra Biscoff (R$ 30)

- Caixa de Lascas de Chocolate (R$ 115)

- Coelho Drageado (R$ 45)

- Ovinhos (R$ 40)

Grotta Cucina | @grottacucina

- Pezzo di Padiso (R$ 139)

Harõ Sushi | @harosushi

- Canapés Especiais (A partir de R$ 36,90)

- Sushis Festivos (A partir de R$ 32,89)

- Combos Recheados (A partir de R$ 79,90)

- Tempurá de Tilápia (R$ 25,90)

ICI Brasserie | @icibrasserie

- Truta Noisette (R$ 89)

- Atum Mi-Cuit (R$ 110)

Il Capitale | @ilcapitale

- Espaguete com Pargo (R$ 120)

- Polvo Grelhado com Arroz Negro (R$ 135)

- Paleta de Cordeiro Assada (R$ 400, serve 2-3 pessoas)

Jacaré Grill | @jacare.grill

- Menu Especial de Páscoa (R$ 210)

- Entrada: Folhas verdes com tentáculo de polvo

- Principal: Peixe cambucu confitado

- Sobremesa: Pavê de chocolate meio amargo

Jacarandá Restaurante | @jacarandabr

- Arroz Cremoso de Bacalhau (R$ 172)

- Faina (R$ 98)

La Grande Bellezza (Vinhos) | @lagrandebellezza

- Farfalle Nature (R$ 144,30)

- Madame Rara (R$ 235)

- Madame Rosé (R$ 102,93)

- Ossessione (R$ 196)

Manduque Massas | @manduque.massas

- Gnocchi de Bacalhau Gratinado (R$ 68)

- Lasagna de Bacalhau (R$ 177/kg)

Marena Cucina | @marenacucina

- Baccalà alla Polignanese (R$ 189)

Modern Mamma Osteria | @modernmammaosteria

- Paccheri recheado com sour-cream, açafrão e camarão com ragu de polvo (R$ 130)

- Paleta de Cordeiro da Patagônia (R$ 154)

Momento Bendito

- Ovo Mesclado Duo (R$ 79,90, 350g)

- Ovo Recheado de Brigadeiro de Maracujá (R$ 22,90, 75g)

- Ovo Recheado de Brigadeiro com Cookies (R$ 19,90, 75g)

- Maleta de Mini Ovinhos (R$ 39,90, 250g)

- Kit Caça aos Ovos (R$ 15,90)

- Benbom Recheado Caramelo e Flor de Sal (R$ 49,90, 120g)

Nonna Rosa | @osterianonnarosa

- Crudi di Mare (R$ 64)

- Baccalá (R$ 107)

Nou | @nourestaurante

- Bacalhau assado em sua emulsão com legumes e arroz vermelho (R$ 95)

O Medovik | @o.medovik

- Chocovik (Fatia: R$ 39 / P: R$ 330 / G: R$ 415)

- Chocoframboesa (Fatia: R$ 39 / P: R$ 330 / G: R$ 415)

- Ruby com Cereja (Fatia: R$ 45 / P: R$ 380 / G: R$ 440)

- Kit Medopáscoa (R$ 70)

Ômadá Bar | @omada_bar

- Promoção Páscoa: para celebrar a Páscoa, do dia 18 a 20 de abril, os clientes que pedirem a porção de brusquetas tradicionais ao forno, servidas no pão semi-italiano, tomates frescos puxados no azeite, parmesão, orégano e manjericão, ganham uma caipirinha especial Maria Madalena (vodka nacional, abacaxi, manjericão, rapadura e gelo).

Paris 6 | @paris_6

- Ovo Gateau Chocolat & Caramel (R$ 210, 500g)

- Ovo Gateau Au Nutella (R$ 59)

Piselli | @restaurantepiselli

- Baccalà alla Siciliana (R$ 198)

- Carre D’Agnello com Gnocchi (R$ 214)

- Spalla di Agnello (R$ 168)

- Spumone di Cioccolato (R$ 52)

Pobre Juan | @restaurantepobrejuan

- Pirarucu Amazônico (R$ 136)

- Camarões na Brasa (R$ 198)

Quichiki! Tortas e Quiches | @quichiki_quiches

- Ovo de Bacalhau (R$ 94, 400g)

Rendez-Vous | @rendezvous.bistro

- Eclair Paques (R$ 28)

Salt Bakery | @saltbakery_

- Ovo Trufado de Maracujá (R$ 129,90, 450g)

- Ovo Trufado de Nutella (R$ 129,90, 450g)

- Ovo de Colher de Bolo de Cenoura (R$ 119,90, 450g)

- Ovo de Colher de Pão de Mel (R$ 119,90, 450g)

- Ovo de Colher de Chocolate Amargo com Pistache (R$ 139,90, 450g)

- Ovo Crocante de Castanha de Caju (R$ 109,90, 300g)

- Ovo Crocante de Feuilletine (R$ 109,90, 300g)

Sliced Padaria | @slicedsp

- Ovos de Colher (R$ 110, 500g)

- Colomba Pascal (Preço não especificado)

Sweet November | @sweetnovemberdoces

- Ovo Chocrilhos (R$ 159, 300g)

- Ovo Lotus Biscoff (R$ 179, 350g)

- Bolo de Frutas Vermelhas (15cm: R$ 209 / 20cm: R$ 349)

- Bolo de Chocolate (15cm: R$ 189 / 20cm: R$ 319)

Tartuferia San Paolo | @tartuferiaoficial

- Tavoleta di Pasta al Tartufo (R$ 120)

Tchocolath | @tchocolath

- Disco de Chocolate Mendiant (R$ 19,70)

- Disco de Chocolate Pistache (R$ 21,70)

- Disco de Chocolate Dragée (R$ 19,70)

Trintaeum | @trintaeumrestaurante

- Peixe Frito (R$ 109)

- Bananada com Chocolate Intenso (R$ 118)

Tuy Cocina | @tuycocina

- Bao de Pimenton de La Vera (R$ 86)

- Bacalhau e Missô (R$ 149)

