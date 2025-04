Nolita Roastery é a Disneylândia do café no Rio de Janeiro Com investimento de R$ 24 milhões, empresário Marcelo Torres transforma experiências e o cenário dos cafés especiais no país Aprendiz de Cozinheira|Aline SordiliOpens in new window 14/04/2025 - 10h11 (Atualizado em 14/04/2025 - 10h11 ) twitter

Nolita Roastery promove experiência completa aos fãs de café Nolita Roastery/Divulgação

Quase um terço dos brasileiros (29%) consome cerca de 300 ml de café diariamente, enquanto outros 46% bebem entre três e cinco xícaras por dia, segundo pesquisa da Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC). Eu estou nesse segundo grupo.

Não é à toa que o Brasil celebra com tanto amor o Dia Mundial do Café, comemorado neste 14 de abril. Mais do que uma simples bebida, o café representa um ritual de gerações, une pessoas e traz benefícios à saúde.

E foi pensando nessa imersão sensorial que o empresário Marcelo Torres criou o Nolita Roastery, um parque de diversões gastronômico para os amantes da bebida.

Com 3.500 m² e um investimento de R$ 24 milhões, o Nolita Roastery, na Barra da Tijuca (Rio de Janeiro), se destaca como um complexo pioneiro totalmente dedicado ao universo do café.

Inspirado no Starbucks Roastery de Milão, o espaço reúne cinco operações distintas que proporcionam uma experiência completa aos visitantes. Confesso que, quando vi, lembrei da loja experiência da Starbucks de Seattle (EUA), que eu pude visitar. Mas o Nolita é mais bonito.

“Isso tudo começou há sete anos, quando a gente estava desenvolvendo um projeto para dentro de um shopping”, conta Marcelo Torres, empresário à frente do grupo BestFork e uma sumidade em gastronomia no Brasil.

“Dentro do projeto tinha um bar. E aí eu fiquei pensando: como é que vai ser um bar dentro de um shopping? Porque o shopping abre às 10 da manhã. E o bar está aberto às 10 da manhã? Foi então que surgiu a ideia de “turbinar” o bar com café”, conta ele, que é obviamente apaixonado pela bebida.

“Eu não era um conhecedor, aliás, eu não sou um conhecedor, porque para conhecer café é uma das coisas mais complexas que tem, até porque é uma das commodities mais importantes do mundo.”

No ambiente roastery, o coração do projeto, é possível observar todo o processo de torrefação dos grãos. Com capacidade para processar até meia tonelada de café por dia, o espaço permite que os clientes acompanhem o café sendo transportado por um sistema de tubulação aparente que desemboca nas moendas do bar.

“A ideia era trazer para o Rio de Janeiro uma coisa que não tem nem no Brasil, que é uma grande torrefação de café, que recebe diversos tipos de café”, explica Torres. A Nolita Roastery faz curadoria de cafés especiais do Brasil todo.

“Não somos produtores de café. Porque o cara que é produtor de café só tem o café dele. Nós somos curadores de café, nós ficamos procurando cafés bacanas, compramos o café verde e torramos ele em três tipos de torra, que é uma mais clara, uma média e uma mais escura.”

Outra área interessante é a estufa de café indoor – única no Brasil – que abriga seis pés de café com iluminação solar artificial. A cada hora, “chove” durante um minuto dentro da estufa, que também tem pés de cacau.

“Muitas pessoas nunca viram pé de café, nem café verde. Na verdade, eu tenho que te confessar uma coisa. Eu só fui conhecer café verde quando eu fiz o Nolita. No processo, é aí que eu conheci, porque eu nunca tinha pegado um punhado de café verde na minha vida”, revela Torres.

No Nolita Roastery, as máquinas são capítulos à parte na história do café. Uma das jóias da coleção é a máquina de espresso Victoria Arduino Venus, feita especialmente para o papa Bento XVI.

“Existem apenas 100 exemplares no mundo, e a de número 12 está no Nolita”, destaca Torres. “Quando ela completou 100 anos, foi feita uma edição limitada de 100 máquinas, sendo que a primeira foi dada para o Papa Bento XVI. Foi uma daquelas sortes na vida, de encontrar a máquina, que é uma peça rara.”

Outra experiência imperdível é o Cappuccino Nolita, preparado em uma máquina de tecnologia avançada. O café é colocado em uma xícara pré-aquecida, depois recebe chocolate e canela em pó, seguido de leite super cremoso. A bebida é finalizada com uma espuma onde a foto do cliente ou um desenho escolhido são impressos.

Coffee Experience no Dia Mundial do Café

O Nolita Roastery trabalha com uma variedade impressionante de cafés, resultado da paixão e da pesquisa constante de Torres e sua equipe.

“Nós temos o nosso café, que é o café Nolita, em três versões: torra clara, média e escura, respectivamente o Ana, mais suave, o Borghese, médio, e o Mackenzie, mais forte”, detalha Torres.

Além dos três cafés de linha, o Nolita Roastery oferece uma seleção rotativa de microlotes. “A gente tem esse microlote de Rondônia da tribo indígena, que é de Conilon. Estamos sempre procurando outras coisas.”

O empresário revela que está ampliando seu foco para o estado do Rio de Janeiro: “Nós estamos hoje trabalhando muito no estado do Rio de Janeiro, buscando cafés especiais de pequenos produtores que tratam aquilo de uma forma artesanal, com muito carinho. Todos os grãos são colhidos à mão só quando o grão está perfeito.”

Para celebrar o Dia Mundial do Café em 14 de abril, o Nolita Roastery preparou uma programação especial. Ao longo do dia, haverá sessões gratuitas de torra e degustação, além de uma edição especial do Coffee Experience – um tour guiado pelo fascinante caminho do grão à xícara, com valor de R$ 136.

A data marca também o lançamento de um novo café da casa: o microlote Monthal, de pontuação 85, cultivado na Fazenda Goiabal, em Bom Jardim, pela Família Erthal. Da variedade Catuaí Amarelo, o grão se destaca pelas notas sensoriais de banana-passa.

“A ideia é que você leve para sua casa um café que talvez daqui a dois meses você não vai ter mais. A brincadeira é essa”, explica Torres sobre o conceito dos microlotes. “A gente compra 4 sacas apenas para fazer um microlote”, conta ele, relembrando que o café moído tem validade ainda menor e deve ser degustado logo.

“O Nolita Roaster é hoje uma coisa que as pessoas vão para mostrar aos outros também. É a Disneylândia do café”, brinca Torres, que observa com paixão: “O café é um mundo inesgotável”.

Nolita Roastery

New York City Center

Av. das Américas, 5000 - Barra da Tijuca

Segunda a quinta, 12h às 23h, sexta e sábado, de 12h à 0h, domingo, de 12h às 22h.

Café, a partir das 10h

Coffee Experience - Tour de Café - Do grão à xícara

Data: 14 de abril

Valor: R$ 136

Informações & Reservas: (21) 99512.5044

www.nolitaroastery.com.br

@nolitanyroastery

Estabelecimentos que celebram o Dia Mundial do Café

Boulangerie Carioca

Rio de Janeiro - Av. Flamboyants da Península, 855, Barra da Tijuca | Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 1300, Barra Olímpica

São Paulo - Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, Vila Olímpia | Av. Raimundo Pereira de Magalhães, 1465, Jd. Iris

Santo André - R. das Figueiras, 1181, Jardim

Guarulhos - Avenida Bartolomeu de Carlos, 230, Jd. Flor da Montanha

Fortaleza - R. Des. Lauro Nogueira, 1500, bairro Papicu

Cappra

Cardápio de café: Espresso (R$ 11,50), Nutella Espresso (R$ 15,90), Cappuccino (R$ 18,50), Pistachio Latte (R$ 19,50).

NorteShopping, Piso L1, loja 4505 – Av. Dom Hélder Câmara, 5474 – Cachambi – RJ

Segunda a quinta, 11h às 22h | Sábado, 11h às 23h | Domingo, 11h às 22h

Empório Farinha Pura

Espresso Single (R$ 8,50), Café Coado V-60 (R$ 14,90), Espresso Tônica (R$ 18,90).

Rua Voluntários da Pátria, 446, loja 1 – Cobal do Humaitá – Botafogo – RJ

Segunda a sábado, 7h às 22h | Domingo, 7h às 21h

Encomendas: Tel.: (21) 3239-8000 ou WhatsApp: (21) 99500-5776

Kapeh Cosméticos e Cafés Especiais

@kapehsaopaulomorumbi - Espresso Especial de Pistache (R$ 16,90)

• Unidade Morumbi: Rua Amélia Corrêa Fontes Guimarães, 9 – Morumbi, São Paulo

Segunda a sexta, das 9h às 18h | Sábados, das 9h às 16h

• Unidade Jardim Guedala: Av. Dr. Cândido Motta Filho, 545 – Loja 06 – Jardim Guedala, São Paulo

Segunda a sábado, das 8h30 às 18h

Megamatte

https://megamatte.com.br - Espresso Tradicional (R$ 7,90), Cappuccino de Nutella (R$ 15,90), Banoffee Coffee – (R$ 16,90).

