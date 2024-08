Brunch, o misto de café da manhã e almoço que conquista os brasileiros Refeição foi criada na Inglaterra, no século XIX, mas hoje virou hábito em restaurantes, eventos, aniversários e até casamentos Aprendiz de Cozinheira|Aline SordiliOpens in new window 26/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 26/08/2024 - 02h00 ) ‌



Brunch do Feliciana Pães, de São Paulo

O brunch é uma mistura deliciosa de café da manhã e almoço. É uma refeição para quem que ama dormir um pouco a mais no final de semana, mas não abre mão de estar bem alimentado o dia todo. Com origem na Inglaterra no final do século XIX, a refeição tem se popularizado no Brasil ao longo dos anos e hoje está presente em restaurantes, eventos, aniversários e virou até uma opção de serviço para casamentos.

A palavra “brunch” é uma junção de “breakfast” (café da manhã, em inglês) e “lunch” (almoço, também em inglês). Originalmente, na Inglaterra, era apreciado aos domingos, permitindo que as pessoas descansassem um pouco mais sem precisar pular uma de suas refeições. Com o passar dos anos, a tradição foi se espalhando e, no início do século XX, se popularizou nos Estados Unidos. A refeição passou a ser associada a momentos de lazer, reunindo amigos e familiares em um momento descontraído.

É comum que o brunch seja adaptado à cultura local. Na França, por exemplo, pode incluir croissants e queijos, enquanto no Brasil, temos combinações de delícias como pão de queijo, saladas e frutas tropicais. O restaurante Purana.Co oferece um brunch totalmente vegano, com alimentos ricos em triptofano, como a torta e o toast de banana.

LISTÃO DE RECEITAS PARA BRUNCH

O segredo do sucesso do brunch está na sua flexibilidade. Combinando pratos doces e salgados, bebidas leves e sucos, ele é uma experiência gastronômica que está sempre atualizado para refletir novas tendências e preferências. Seja uma refeição rápida ou uma comemoração, o brunch continua a encantar paladares ao redor do mundo.

‌



Sanduíche que está no brunch da Casa Rios, no Tatuapé

Abaixo, separei algumas recomendações de restaurantes e bistrôs em São Paulo que contam com serviço de brunch e ideias que você mesmo pode fazer em casa. No D Macarons, na zona oeste de São Paulo, o brunch fez tanto sucesso, que passou a ser oferecido todos os dias (veja o cardápio abaixo). Na Casa Rios, tudo passa pelo carvão e fica delicioso.

RECEITA

Croque Monsier da chef Adriana Silvério, do Rendez-vous

‌



Ingredientes

Molho bechamel

‌



1 e 1/2 colher (sopa) de farinha de trigo1 litro de leite1 colher (sopa) de manteigaSal a gostoNoz-moscada a gostoPimenta do reino moída a gosto

Sanduíche

8 colheres (sopa) de queijo gruyère ralado2 fatias de pão de forma2 fatias de presunto1 colher (sopa) de manteiga

Modo de preparo - molho

Em uma panela, coloque a manteiga em fogo baixo e coloque a farinha, mexa até cozinhar, cerca de 3 minutos tomando cuidado para não queimar. Junte o leite aos poucos e mexa com um fouet até absorver. Tempere com sal, noz-moscada e pimenta do reino. Reserve.

Montagem do prato

Coloque as fatias de pão na frigideira com a manteiga e deixe tostar dos dois lados. Tire o pão e espalhe o molho bechamel. Coloque presunto e queijo sobre uma fatia de pão. Feche o sanduíche e por cima, coloque mais um pouco do molho bechamel salpique mais queijo por cima. Leve ao forno médio, em média 10 minutos, para derreter o queijo e dourar levemente. Sirva quente.

Dica da Aprendiz de Cozinheira: para virar um croque madame, faça um ovo frito e coloque por cima do sanduíche. É chamado de madame porque o ovo frito lembra um chapéu sobre o lanche.

ONDE COMER BRUNCH

Bella Paulista | @padariabellapaulista - Assim como São Paulo, a Bella Paulista não para nunca – suas portas ficam abertas 24 horas por dia, todos os dias da semana. A padoca tem diversas opções de matinais, ainda mais nesse friozinho, como o Chocolate Cremoso Pequeno (R$ 12). Além dele, a casa conta com um buffet repleto de opções para começar bem o dia.

Belô Café | @belocafesp - O restaurante traz as raízes mineiras da chef Andreza Luisa em seu cardápio. A casa funciona todos os dias e é possível encontrar sugestões para todas as ocasiões, do brunch ao jantar. Para quem não dispensa um belo café da manhã, vale provar o Uai Sô! (R$ 62), combo com cesta de pães de queijo com carne de panela, lascas de requeijão de raspa, creme de queijo, broinhas de fubá com queijo, goiabada e doce de leite com cumaru, e o Americane-se (R$ 64), que leva panquecas de fubá, waffle de pão de queijo, creme de queijo canastra, geleia da casa, melaço e frutas do dia.

Casa Rios Restaurante | @casariosrestaurante - O Casa Rios, localizado no Tatuapé e comandado pelo chef Rodrigo Aguiar, é reconhecido pela fusão de técnicas de preparo em fogo e lenha com ingredientes selecionados de produtores regionais. Aos domingos, o chef apresenta como opção o brunch (R$ 115,00), reunindo opções salgadas e doces em um menu fechado que muda quinzenalmente. Entre as sugestões do cardápio, destacam-se algumas opções como a Broa na lenha, um tradicional pão de milho e o Croque Monsieur.

DCK Burger | @dckburger - Comandada por Renato Fecchio, a hamburgueria também serve um café da manhã repleto de clássicos americanos. Batizado de “American Breakfast”, conta com diversas categorias, como: os Pratos do Tio Sam, com Waffle do Tio Sam (R$ 39) feito na hora com bacon ou salsicha na chapa, dois ovos fritos ou mexidos, e acompanhado por Maple Syrup e manteiga, além de panquecas e pães. O brunch é servido aos sábados, domingos e feriados, das 9h às 12h.

D Macarons | @dmacarons - A D Macarons é uma confeitaria que está no mercado desde 2012, especializada na fabricação e comercialização de macarons. As receitas da Chef Daniela Diniz seguem a receita original francesa. A confeitaria apresenta em seu brunch (R$ 129,00) uma variedade entre doces, salgados e pratos quentes, com bebidas incluídas.

Feliciana Pães | @feliciana.paes - Misto de padaria e confeitaria, a Feliciana Pães e Outras Histórias está instalada no Mercado de Pinheiros. Especializada em pães de fermentação natural, aos sábados, a casa oferece o Brunch (R$ 60), composto por Ovos Benedict – pão tostado, ancho suíno, ovo gema mole, bacon e molho holandês –, Salada de Frutas, Panqueca com Manteiga e Mel, Pão de Queijo, uma bebida quente e um suco de laranja.

Brunch do Jacarandá

Jacarandá Restaurante | @jacarandabr e @padocadojaca - O Jacarandá tem sua cozinha comandada pelo chef Rodrigo Aguiar. O ambiente é pet friendly e abre todos os dias, oferecendo como opção o brunch, das 8h às 12h. Você pode escolher entre o Café Colonial (R$ 97), com pães, ovos, queijos, iogurte e bolos; Café Gaúcho (R$ 78), que inclui menos opções com a mesma qualidade; Café simples (R$ 25), opção para quem tem menos fome de manhã, com pão de queijo, requeijão e bolo.

Nouzin Café | @nouzincafe - A casa é especialista em brunch e oferece uma variedade de pratos tradicionais de café da manhã durante todo o dia. Para o brunch, são quatro opções de combos no menu, entre eles, para quem estiver acompanhado, vale pedir o Brunch para Dois (R$ 170), com cesta de pães, dois cafés, dois sucos naturais, duas porções de ovos mexidos com bacon, frios e queijos, manteiga, requeijão, geleia e uma sobremesa para dividir (tigelas ou torta brownie).

PikurruchA’S | @pikuchurras - A confeitaria PikurruchA’S apresenta diversas opções em seu cardápio, uma delas é o Tostex (R$ 20), nos sabores misto ou dois queijos, outra pedida é a Torrada de pão com ovinho mexido (R$ 19), acompanhado do Chocolate Quente com borda de brigadeiro (R$ 18 pequeno e R$ 27 grande).

Rendez-Vous | @rendezvous.bistro - No café e bistrô Rendez-Vous, você pode desfrutar um brunch tipicamente francês todos os dias da semana, das 10h às 12h, e também nos finais de semana, das 9h às 14h. Com cozinha comandada pela chef Adriana Silvério, a casa oferece 3 opções deliciosas. Uma delas, o Brunch Rendez-Vous (R$ 65), com Ovo Benedict de presunto ou suíço de queijo), croissant ou Pain Chocolat, salada de frutas com granola e iogurte, manteiga, geléia, suco de laranja e café expresso. A casa oferece também, como novidade, o Brunch Vegetariano (R$ 65).

Salt Bakery | @saltbakery_ - A Salt Bakery é reconhecida pelos produtos feitos na casa. O cardápio amplo conta com opções de refeições para qualquer hora do dia: seja para um café da manhã, almoço ou lanche da tarde. Como opção, vale provar o “Eggs benedict” - ovo poché, salmão defumado, avocação e molho holladaise no brioche (R$ 39,90).

Sky Hall Garden Bar | @skyhallgarden - O Sky Hall Garden Bar é um gastrobar de gastronomia mediterrânea comandado pelo chef e sócio Martin Casilli, que desenvolve receitas autorais, enquanto o mixologista Renan Tarantino assina a carta de drinks. Aos finais de semana, das 10h às 15h, a casa oferece um brunch repleto de pratos especiais, como Benedict (R$ 39), feito de ovo pochê, Jamón Ibérico, Hollandaise e tostada de brioche, o Espesso Martini (R$ 42) é uma das opções para acompanhar a refeição.

St Chico | @st.chico - A padaria artesanal tem diversas opções de quitutes em seu menu, como pão de queijo, caracol, misto quente, pão na chapa, entre outros. Entre as opções mais reforçadas, estão o Cotidiano (R$ 44) – feito com presunto cru, ovo mexido, fatias de abacate e tomate assado, servido no pão na chapa – e o Prato do Oriente (R$ 38) composto por dois ovos fritos, servidos com homus, zaatar e tomate assado, também servido no pão na chapa. Para acompanhar, vale provar a Mimosa (R$ 32), drink leve e refrescante feito com espumante e suco de laranja.