Brinde à saúde: a ascensão dos drinks sem álcool

Rossini e Mescolato, do Modern Mamma Osteria

Os drinks, ou drinques, sem álcool estão ganhando cada vez mais espaço nos copos dos bares e na cultura das novas gerações pelo mundo afora. Os mocktails, como são chamados os drinks sem álcool, e outras bebidas não alcoólicas estão em alta e prometem conquistar o gosto de quem busca um estilo de vida saudável sem abrir mão do prazer de um bom drink e de celebrar. A hashtag “mocktail” já alcança mais de 1,2 bilhão de visualizações** no TikTok.

O mercado global de bebidas não alcoólicas foi avaliado em aproximadamente US$ 820 bilhões em 2020 e está projetado para crescer a uma taxa anual de cerca de 5,5% de 2021 a 2028, segundo a Grand View Research. Especificamente para bebidas que substituem o álcool, como vinhos, cervejas e destilados sem álcool, o mercado foi avaliado em US$ 923 milhões em 2020 e espera que alcance US$ 1,6 bilhões até 2025 (crescimento de 8%).

Em 2023, as vendas estimadas de cervejas sem álcool no Brasil foram de 480 milhões de litros, representando um aumento de 24% em relação ao ano anterior. As cervejas sem álcool representaram cerca de 3% do consumo total de cerveja no Brasil em 2022.

No mundo, a procura por cerveja sem álcool aumentou 80% globalmente e 60% no Brasil nos últimos cinco anos. As vendas de cervejas com baixo ou zero teor alcoólico ultrapassaram 6,5 bilhões de litros globalmente em 2022.

A primeira razão para esse boom é a crescente conscientização sobre os impactos do álcool na saúde. E não estamos falando apenas da famosa ressaca: o consumo excessivo de álcool está ligado a uma série de problemas de saúde a longo prazo. Não é à toa que mais pessoas, jovens e adultos, estão repensando seus hábitos de consumo.

As gerações millennials e a geração Z lideram essa mudança, optando cada vez mais por alternativas saudáveis que não comprometam o sabor ou a experiência social. Estudos mostram que cerca de 58% dos consumidores da geração Z e 46% dos millennials estão ativamente tentando reduzir seu consumo de álcool, conforme pesquisa da Berenberg Research.

No ano passado, dados do Relatório Covitel - que mapeia os hábitos de saúde dos brasileiros - mostraram que jovens da geração Z estão consumindo menos bebidas alcoólicas regularmente. Essa tendência de queda é reforçada por outros levantamentos recentes: no Google Trends, por exemplo, a procura por “cerveja sem álcool” aumentou em 60% no Brasil desde 2018.

Para fomentar ainda mais este mercado, empresas do setor de bebidas estão investindo pesado em tecnologia e pesquisa para oferecer produtos que imitam a experiência das bebidas alcoólicas, sem seus efeitos negativos. Hoje, você pode encontrar vinhos, cervejas e até destilados sem álcool, as versões chamadas de zero ou zero-zero, que replicam com fidelidade o sabor de suas versões alcoólicas. E isso não é só conversa de marqueteiro!

Outro ponto interessante é uma onda social em eventos, festas e datas. Os “sober curious” (curiosos pela sobriedade) estão criando uma cultura onde não beber álcool é uma escolha normal e até celebrada. Assim como passar o mês de outubro sem consumir álcool, o chamado “sober october” (outubro sóbrio) ou o dry january (janeiro seco).

Mocktails

Os mocktails, coquetéis sem álcool, estão fazendo sucesso em bares e restaurantes ao redor do mundo. Eles trazem a sofisticação e o sabor dos coquetéis tradicionais, mas sem os efeitos do álcool. É uma revolução no cardápio dos bares, que agora oferecem drinques criativos e elaborados, agradando tanto aos que evitam o álcool quanto aos curiosos por novidades.

E não são só os produtos que estão em alta. Os mocktail bars também estão ganhando espaço. Em várias cidades ao redor do mundo, esses bares oferecem uma vastidão de drinques sem álcool, criativos e deliciosos, proporcionando uma experiência social completa e saudável.

Cervejas sem álcool

As cervejas sem álcool deixaram de ser vistas como uma alternativa inferior. Hoje, temos opções artesanais e de marcas conhecidas que estão conquistando paladares exigentes. As buscas por “cerveja sem álcool” no Google Trends cresceram 80% globalmente, e 60% no Brasil nos últimos cinco anos, mostrando que a demanda só cresce.

Destilados sem álcool

Você já ouviu falar em gin sem álcool? Essa é uma das inovações mais intrigantes do mercado. Produtos como vodca e gin sem álcool permitem a criação de coquetéis sofisticados, perfeitos para qualquer ocasião. E a popularidade dos bares de mocktails só confirma essa tendência: pesquisas indicam um aumento de 75% nas buscas por “bar de mocktails” e 220% nas buscas por “bebidas sem álcool sofisticadas” no Pinterest em 2022.

DICAS PARA UM BOM DRINK SEM ÁLCOOL

Use frutas frescas e de boa qualidade para garantir o sabor mais intenso dos seus coquetéis;

Experimente diferentes combinações de frutas e especiarias para criar drinks personalizados;

Decore seus coquetéis com frutas frescas, ervas aromáticas ou flores comestíveis para um visual ainda mais atraente;

Sirva os coquetéis gelados para uma experiência ainda mais refrescante;

Com essas receitas incríveis, você vai se divertir e se deliciar sem precisar se preocupar com o álcool.

RECEITAS DE DRINKS SEM ÁLCOOL

Spiced ginger ale, do bar Boca de Ouro

Spiced Ginger Ale, do Alê Prates, do Boca de Ouro

Ingredientes:

15 ml de extrato de gengibre

20 ml de suco de limão tahiti

15 ml de xarope de especiarias

80 ml de água com gás

Modo de preparo:

Em um copo alto, coloque bastante gelo, o xarope de especiarias, extrato de gengibre e o suco de limão. Completar com água com gás e mexer suavemente.

Receita do Extrato de Gengibre

100g de gengibre fresco

100 ml de água filtrada

Lavar o gengibre e picar em pedaços pequenos. Bater o gengibre e a água no liquidificador por 5 minutos. Depois de batido, peneirar e passar por um filtro de café. Envasar e manter na geladeira por até uma semana.

Receita do Xarope de Especiarias

Ingredientes:

125 ml de água

250g de áçúcar demerara

2g de pimenta da Jamaica

1 un de canela em pau

½ flor de anis estrelado

2 un de cravo

½ fava de baunilha

Modo de preparo:

Levar os ingredientes a uma panela em fogo baixo, mexendo sempre até o açúcar se dissolver completamente. Após isso, apagar o fogo e deixar esfriar fora da geladeira por 2 horas tampado. Filtrar e envasar. Válido por 20 dias, armazenar em geladeira.

P2 sem álcool, do Boteco Paramount

P2 sem álcool, do Netinho, do Boteco Paramount

Ingredientes:

30ml maracujá

15ml extrato de gengibre

20ml de açúcar

100ml de chá

20 ml limão

Modo de preparo:

Bater bem e despejar no copo longo com gelo. Decorar com hortelã.

Mont Blanc, drink sem álcool do Pato Rei

Mont Blanc, do Pato Rei

Ingredientes:

100ml de café gelado tipo cold brew

50g de creme de leite fresco

5g de açúcar de confeiteiro

Gelo para encher o copo

1 fatia de casca de laranja bahia

Modo de preparo:

Encha uma coqueteleira tipo Boston com gelo. Adicione o creme de leite fresco e o açúcar. Bata por cerca de 15 segundos, até gelar a coqueteleira por fora. Use movimentos circulares para não quebrar demais o gelo. Use imediatamente, caso contrário o gelo diluirá o creme e a textura não ficará cremosa.

Montagem:

Monte o copo de aproximadamente 285ml com gelo, encha com 100ml de café tipo cold brew. Se o cold brew for do tipo concentrado, dilua em 50% de água filtrada. Por fim, adicione o creme recém batido, utilizando a técnica de dupla coagem: um strainer para segurar o gelo na coqueteleira e uma peneira para separar pedaços menores de gelo. Para finalizar, faça um twist com uma fatia de casca de laranja para soltar os óleos cítricos essenciais e aromatizar o creme diretamente no copo.

Mojito sem álcool

Ingredientes:

10 folhas de hortelã fresca

2 colheres de sopa de açúcar

Suco de 1/2 limão

60 ml de água com gás

Gelo a gosto

Rodelas de limão para decorar

Modo de preparo:

Macere as folhas de hortelã com o açúcar no fundo de um copo. Adicione o suco de limão e misture bem. Complete com água com gás e gelo. Decore com rodelas de limão e sirva.





Caipirinha de frutas vermelhas

Ingredientes:

50g de frutas vermelhas (morangos, framboesas, amoras)

2 colheres de sopa de açúcar

Suco de 1/2 limão

60 ml de água com gás

Gelo a gosto

Rodelas de limão para decorar

Modo de preparo:

Amasse as frutas vermelhas com o açúcar no fundo de um copo. Adicione o suco de limão e misture bem. Complete com água com gás e gelo. Decore com rodelas de limão e sirva.





Sangria sem álcool

Ingredientes:

1 litro de suco de uva integral

500 ml de suco de laranja

250 ml de água com gás

1 maçã picada

1 laranja picada

1 pêssego picado

Gelo a gosto

Modo de preparo:

Em uma jarra, misture os sucos de uva e laranja. Adicione a água com gás e as frutas picadas. Mexa bem e coloque gelo a gosto. Sirva gelado e aproveite!





Piña colada sem álcool

Ingredientes:

100 ml de suco de abacaxi

50 ml de leite de coco

50 ml de creme de leite

2 colheres de sopa de açúcar

Gelo a gosto

Fatias de abacaxi e cerejas para decorar

Modo de preparo:

No liquidificador, bata o suco de abacaxi, o leite de coco, o creme de leite e o açúcar até obter uma mistura homogênea. Adicione gelo a gosto e bata novamente por alguns segundos. Sirva em copos ornamentados com fatias de abacaxi e cerejas.





Smoothie verde detox

Ingredientes:

1 banana congelada

1/2 xícara de manga congelada

1/2 xícara de espinafre fresco

100 ml de água de coco

Gelo a gosto

Modo de preparo:

No liquidificador, bata a banana, a manga, o espinafre e a água de coco até obter um creme homogêneo. Adicione gelo a gosto e bata por mais alguns segundos. Sirva imediatamente e desfrute de um detox refrescante e nutritivo!

ONDE BEBER DRINKS SEM ÁLCOOL EM SÃO PAULO

Ama.zo - Cozinha Peruana | @amazoperuano - Para quem quer apreciar um drink sem álcool, vale provar a Chicha Morada (R$ 18), uma bebida tradicional do Peru feita com milho roxo (maiz morado), especiarias e frutas.

BEC Bar | @bec_bar - Entre os drinks sem álcool, prove o Love (R$ 27), feito com xaropes de tangerina e romã, água tônica e laranja bahia. Outra pedida é o Velvet (R$ 27), com xarope de hibisco, mix de limão, purê de abacaxi e água tônica.

Boca de Ouro | @barbocadeouro - Ale Prates criou recentemente o Spiced Ginger Ale, refrescante e picante (receita acima).

Boteco Paramount | @botecoparamount - Experimente o novíssimo P2 sem álcool, feito com maracujá (receita acima).

Donna | @restaurantedonna_ - Na carta de drinks, o coquetel sem álcool é o Pistacchio (R$ 45), que leva xarope de pistache, limão siciliano e espuma de pistache.

Guilhotina Bar | @guilhotinabar - Bons drinks em versão sem álcool, como o Skeleton (R$ 25), que leva fassionola da casa, feito com frutas vermelhas, maracujá e especiarias, mix cítrico e refrigerante de gengibre. Também é possível “personalizar” drinks sem álcool, de acordo com o paladar do cliente.

La Braciera | @labracierapizza - A pizzaria napolitana traz em seu menu boas opções de drinks em versões não alcoólicas, como o Ginger Mule, com suco de limão e gengibre, (R$ 29) e o Tre Limoni, com limões galego, siciliano e taiti (R$ 29). Prove também a Berry Lemonade (R$ 19), que combina suco de limão e frutas vermelhas.

Modern Mamma Osteria | @modernmammaosteria - O menu traz opções de drinks não alcoólicos: Rossino (R$ 20), com purê de frutas vermelhas, xarope de amêndoas, limão siciliano e tônica, Mescolato (R$ 20), feito com ginger de hortelã, limão taiti e bitter aromático.

O Carrasco Bar | @ocarrascobar - O bar escondido dentro do Guilhotina oferece o Virgin Grape Perrier (R$ 42), feito com xarope de maçã verde, suco de limão, suco de uva e Perrier.

Pato Rei | @patoreisp - A cafeteria tem opções de cafés com coisas, com álcool e sem álcool. Mas também os drinks diferentões, feitos com café e combinações inusitadas, como o Cupulatte, feito com cupuaçu e creme de leite de aveia servido em duas temperaturas, ou o Mont Blanc (receita acima), feito com café e creme.





