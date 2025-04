Bar Jobim recria pedaço do Rio de Janeiro em São Paulo Chef Mariele Horbach e sócio André Silveira transformam a “Ipaneminha de Moema” em ponto de encontro entre as culturas carioca e paulistana Aprendiz de Cozinheira|Aline SordiliOpens in new window 09/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 09/04/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bar Jobim 1 Divulgação

A icônica calçada de Ipanema, com o mosaico de pedras portuguesas que imitam o movimento das ondas, projetado pelo paisagista Roberto Burle Marx, ganhou uma recriação fiel em Moema, em São Paulo.

A iniciativa é do Grupo Hungry, comandado pela chef Mariele Horbach e seu sócio André Silveira, que transformaram a entrada do Bar Jobim – carinhosamente chamado de “Ipaneminha de Moema” – em um pedaço do Rio de Janeiro. “Foi uma realizar essa homenagem. Estou muito feliz“, afirma Mariele.

Para marcar a inauguração desta obra que une cultura, arquitetura e gastronomia, o Grupo Hungry organizou uma celebração especial que contou com a presença da eterna musa inspiradora da canção “Garota de Ipanema”, Helô Pinheiro.

A combinação não poderia ser mais perfeita: o Bar Jobim, batizado em homenagem a Tom Jobim, recebendo a mulher que inspirou uma das músicas mais famosas do mundo, pisando em uma réplica da calçada onde a história começou.

‌



A iniciativa da calçada vai muito além da decoração. Representa um projeto cultural que busca transportar a essência do Rio de Janeiro para São Paulo, criando uma ponte entre as duas metrópoles brasileiras.

“O grande segredo do Grupo Hungry é justamente isso: é o amor, é a paixão com que a gente faz as coisas, que a gente mostra para as pessoas. É a excelência dos bares e, principalmente, trazer essa cultura carioca, esse jeitinho carioca com amor, com dedicação, com atendimento quente, personalizado”, explica Mariele sobre a filosofia que norteia o grupo e que se materializa em projetos como a recriação da calçada.

‌



A recriação da calçada de Ipanema em São Paulo representa a fusão de duas identidades culturais brasileiras distintas e complementares: o despojamento carioca e a efervescência paulistana. É um convite para os paulistanos experimentarem um pouco do Rio sem sair da cidade, e para os cariocas se sentirem em casa quando visitarem São Paulo.

Bar Jobim 2 Divulgação

“Eu sou uma pessoa empreendedora de nascença. O bichinho do empreendedorismo me picou, e estou sempre analisando tudo que está acontecendo ao meu redor, os movimentos que estão acontecendo, e vendo o que me conecta”, revela Mariele sobre o projeto.

‌



A calçada de Ipanema do Bar Jobim está aberta ao público. O estabelecimento, assim como os outros bares do Grupo Hungry, oferece uma culinária autêntica e música ao vivo. Eu particularmente gosto muito dos espetinhos de jacaré e do torresmo do bar.

Bar Jobim - Casa da Calçada de Ipanema em SP

Endereço: Alameda dos Nhambiquaras, 782 - Moema

Telefone: (11) 2628 3748

Central de Reserva via WhatsApp: (11) 99012 9656

Instagram: @barjobim_sp

Funcionamento: Segunda a segunda, das 11h às 00h

Música ao vivo quinta, sábado e domingo. Pet friendly.

Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias d a Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.