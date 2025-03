Frutas brasileiras estão no ranking das 100 melhores do mundo Aprenda 27 receitas com jabuticaba, açaí e guaraná, as frutas brasileiras que estão no ranking do Taste Atlas Aprendiz de Cozinheira|Aline SordiliOpens in new window 24/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 24/03/2025 - 02h00 ) twitter

O açaí alcançou o 49º lugar na lista das 100 melhores frutas do mundo, divulgada pelo Taste Atlas Made with Google AI

As frutas brasileiras são motivo de orgulho nacional: três delas estão na lista das 100 melhores frutas do mundo, divulgada pelo Taste Atlas. A jabuticaba conquistou a 10ª posição, o açaí alcançou o 49º lugar e o guaraná ficou na 81ª colocação. Neste post, vamos conhecer o ranking completo, os detalhes de cada uma das nossas frutas e, é claro, receitas incríveis para fazer com elas.

As frutas brasileiras no ranking mundial

Jabuticaba (10ª posição - nota 4.5) - nativa de Minas Gerais, Goiás e São Paulo, esta pequena fruta roxa conquistou um lugar de destaque entre as melhores do mundo.

Esta fruta peculiar, que cresce diretamente no tronco das árvores, apresenta bagas roxo-escura com casca grossa. Um detalhe interessante é seu curto ciclo de vida - começa a fermentar apenas 3 a 4 dias após ser colhida. Informação importante para os impacientes: a jabuticabeira leva entre 6 e 8 anos para começar a dar frutos.

Além do sabor que combina doce e ácido, a jabuticaba é rica em antioxidantes, cálcio, potássio, ferro, fósforo e vitaminas C e E. Pode ser consumida fresca, in natura, ou transformada em geleias, sucos e compotas.

‌



O açaí ganhou reconhecimento mundial Imagem gerada por IA

Açaí (49ª posição - nota 4.2) - originário da nossa região amazônica, o açaí ganhou reconhecimento mundial e aparece com uma excelente pontuação na lista.

O açaí pertence à categoria das “berries” (pequenas frutas ou bagas). Ganhou fama mundial não apenas por seu sabor único, mas também por seus notáveis benefícios nutricionais. Tradicionalmente, é consumido na forma de polpa congelada, preparado como tigela ou bebida.

‌



Guaraná (81ª posição - nota 4.0) - outro tesouro da Amazônia brasileira, o guaraná completa o trio de frutas nacionais entre as 100 melhores do planeta.

‌



O guaraná também se classifica como “berry”. Sua fama vem principalmente de suas sementes, que contêm alta concentração de cafeína e são utilizadas na produção de bebidas energéticas e refrigerantes. Mas, como veremos adiante, seu potencial culinário vai muito além!

Receitas com jabuticaba

Geleia de jabuticaba

Ingredientes:

1 kg de jabuticabas maduras

500g de açúcar

Suco de 1 limão

Modo de preparo:

Cozinhe as jabuticabas, passe por uma peneira, adicione açúcar e suco de limão, cozinhe até atingir o ponto de geleia.

Licor de jabuticaba

Ingredientes:

1 kg de jabuticabas maduras

750ml de cachaça

500g de açúcar

2 paus de canela

5 cravos-da-índia

Modo de preparo:

Macere as jabuticabas com cachaça, açúcar, canela e cravo por 3 meses, coe e armazene.

Mousse de jabuticaba

Ingredientes:

500g de jabuticabas maduras

1 lata de leite condensado

1 lata de creme de leite

1 pacote de gelatina sem sabor

1/4 de xícara de água

Modo de preparo:

Bata a polpa das jabuticabas com leite condensado, adicione gelatina dissolvida e creme de leite, leve à geladeira por 4 horas.

Risoto de jabuticaba com queijo brie

Ingredientes:

1 xícara de arroz arbóreo

1/2 xícara de suco concentrado de jabuticaba

1/2 xícara de vinho branco seco

1 litro de caldo de legumes

1/2 cebola picada

2 colheres de sopa de manteiga

50g de queijo brie picado

Sal, pimenta-do-reino

1 colher de chá de mel

Modo de preparo:

Refogue a cebola e o arroz, adicione o vinho e o caldo, finalize com suco de jabuticaba e queijo brie.

Espuma de jabuticaba e coco queimado

Ingredientes:

200g de jabuticabas

1/2 xícara de açúcar

1/2 xícara de leite de coco

1 folha de gelatina sem sabor

2 claras de ovo

Coco ralado para decorar

Modo de preparo:

Bata as jabuticabas e coe, misture com leite de coco e gelatina, incorpore as claras em neve, leve à geladeira por 3 horas.

Chutney de jabuticaba

Ingredientes:

500g de jabuticabas maduras

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1/2 xícara de vinagre

1/2 xícara de açúcar mascavo

1 colher de chá de gengibre ralado

1 colher de chá de cominho em pó

1 colher de chá de semente de coentro em pó

Modo de preparo:

Pique as jabuticabas e coloque em uma panela com os demais ingredientes. Cozinhe em fogo médio por 20 minutos ou até que a mistura esteja espessa. Deixe esfriar e sirva com pão ou torrada.

Bolo de jabuticaba

Ingredientes:

250g de jabuticabas maduras

2 xícaras de farinha de trigo

1 xícara de açúcar

3 ovos

1/2 xícara de óleo

1 colher de sopa de fermento em pó

Modo de preparo:

Bata as jabuticabas no liquidificador e passe pela peneira para retirar as sementes. Misture a farinha, o açúcar, os ovos, o óleo e o fermento em uma tigela. Adicione a polpa da jabuticaba e misture bem. Asse em forno preaquecido a 180°C por 30 minutos.

Sorvete de jabuticaba

Ingredientes:

500g de jabuticabas maduras

1 lata de leite condensado

200ml de creme de leite

1 colher de chá de essência de baunilha

Modo de preparo:

Bata a polpa da jabuticaba com o leite condensado, o creme de leite e a essência de baunilha no liquidificador. Leve ao congelador por algumas horas.

Receitas com açaí

Tigela de açaí

Ingredientes:

400g de polpa de açaí congelada

2 bananas maduras

2 colheres de sopa de mel ou açúcar

Granola, banana em rodelas e morango para decorar

Modo de preparo:

Bata o açaí com bananas e mel, sirva com granola e frutas.

Smoothie energético de açaí

Ingredientes:

200g de polpa de açaí congelada

1 banana madura

200ml de leite de amêndoas

1 colher de sopa de pasta de amendoim

1 colher de sopa de sementes de chia

1 colher de sopa de mel

Modo de preparo:

Bata todos os ingredientes no liquidificador e sirva.

Sorvete caseiro de açaí

Ingredientes:

500g de polpa de açaí congelada

1 lata de leite condensado

1 lata de creme de leite

1 colher de sopa de essência de guaraná

Modo de preparo:

Bata o açaí com leite condensado e creme de leite, leve ao freezer por 4 horas, mexendo a cada hora.

Tartelete de açaí com creme de cupuaçu

Ingredientes:

1 e 1/2 xícara de farinha de trigo

1/2 xícara de manteiga gelada

2 colheres de sopa de açúcar

1 gema

1 colher de sopa de água gelada

200g de polpa de açaí

2 colheres de sopa de açúcar demerara

1 colher de sopa de amido de milho

1/2 xícara de creme de leite

100g de polpa de cupuaçu

2 colheres de sopa de leite condensado

Modo de preparo:

Prepare a massa, recheie com creme de açaí e finalize com cobertura de cupuaçu.

Tacos de peixe com molho de açaí e abacaxi

Ingredientes:

400g de filé de peixe branco

8 tortilhas de milho

200g de polpa de açaí

1/2 abacaxi picado

1 pimenta dedo-de-moça

1 colher de sopa de mel

Suco de 1 limão

Coentro picado, sal e pimenta

Modo de preparo:

Prepare o molho de açaí, grelhe o peixe, monte os tacos com o peixe e o molho.

Cachorrinho de açaí

Ingredientes:

1 xícara de polpa de açaí congelada

1/2 lata de leite condensado

Granulado a gosto

Modo de preparo:

Bata a polpa de açaí com o leite condensado no liquidificador. Coloque em um cone de sorvete e polvilhe com granulado.

Brigadeiro de açaí

Ingredientes:

1 xícara de polpa de açaí congelada

1 lata de leite condensado

2 colheres de sopa de chocolate em pó

Modo de preparo:

Misture a polpa de açaí com o leite condensado e o chocolate em pó. Faça bolinhas e passe no granulado.

Bolo de açaí

Ingredientes:

250g de polpa de açaí em temperatura ambiente

2 xícaras de farinha de trigo

1 xícara de açúcar

3 ovos

1/2 xícara de óleo

1 colher de sopa de fermento em pó

Modo de preparo:

Bata a polpa de açaí no liquidificador e passe pela peneira para retirar as sementes. Misture a farinha, o açúcar, os ovos, o óleo e o fermento em uma tigela. Adicione a polpa da açaí e misture bem. Asse em forno preaquecido a 180°C por 30 minutos.

Receitas com guaraná

Bolo de guaraná em pó

Ingredientes:

3 ovos

2 xícaras de açúcar

3 xícaras de farinha de trigo

1 xícara de óleo

1 xícara de leite

3 colheres de sopa de guaraná em pó

1 colher de sopa de fermento em pó

Modo de preparo:

Misture os ingredientes, asse em forno preaquecido a 180°C por 40 minutos.

Xarope de guaraná caseiro

Ingredientes:

50g de sementes de guaraná raladas ou guaraná em pó

1 litro de água filtrada

500g de açúcar

10 cravos-da-índia

1 pau de canela

Modo de preparo:

Ferva os ingredientes, coe e cozinhe até atingir consistência de xarope.

Marinada de guaraná para carnes

Ingredientes:

1 lata de refrigerante de guaraná (sem gás)

4 colheres de sopa de molho de soja

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de mel

1 colher de chá de guaraná em pó

Pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo:

Misture os ingredientes, marque a carne por 4 horas ou de um dia para o outro, grelhe ou asse.

Frango glaceado com guaraná e gengibre

Ingredientes:

500g de peito de frango em tiras

1/2 xícara de suco concentrado de guaraná

1/4 xícara de molho de soja

1 colher de sopa de mel

1 colher de chá de gengibre ralado

2 colheres de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino

Cebolinha picada

Modo de preparo:

Tempere o frango, doure em azeite, adicione o molho de guaraná e cozinhe até caramelizar.

Pavê de guaraná com chocolate e castanhas

Ingredientes:

1 pacote de biscoito champanhe

1 xícara de refrigerante de guaraná (sem gás)

200g de chocolate meio amargo derretido

1 lata de leite condensado

1 lata de creme de leite

1/2 xícara de castanhas-do-pará picadas

1 colher de sopa de guaraná em pó

Modo de preparo:

Prepare o creme de guaraná, monte o pavê intercalando camadas de biscoito, creme e chocolate, finalize com castanhas.

Sorvete de guaraná

Ingredientes:

500ml de suco de guaraná

1 lata de leite condensado

200ml de creme de leite

Modo de preparo:

Bata o suco de guaraná com o leite condensado e o creme de leite no liquidificador. Leve ao congelador por algumas horas.

Chá de guaraná

Ingredientes:

1 litro de água

50g de guaraná em pó

1 pau de canela

2 cravos

Modo de preparo:

Ferva a água com o guaraná, a canela e os cravos por 5 minutos. Coe e sirva quente ou frio.

Receitas combinadas com várias frutas

Energético natural brasileiro

Ingredientes:

100g de polpa de açaí congelada

100ml de suco de jabuticaba

50ml de xarope de guaraná caseiro

1 banana

200ml de água de coco

1 colher de sopa de mel

Gelo a gosto

Modo de preparo:

Bata todos os ingredientes no liquidificador e sirva imediatamente.

Cocktail brasileiro: jabuticaba, açaí e guaraná

Ingredientes:

100ml de suco de jabuticaba

50ml de polpa de açaí

30ml de xarope de guaraná

50ml de cachaça

1 colher de chá de mel

Gelo, folhas de hortelã

Modo de preparo:

Misture todos os ingredientes na coqueteleira, agite com gelo e sirva decorado com hortelã.

Sorvete de açaí com calda de guaraná e farofa crocante de jabuticaba

Ingredientes:

400g de polpa de açaí congelada

1 lata de leite condensado

1 lata de creme de leite

1/2 xícara de xarope de guaraná

1/2 xícara de castanhas picadas

1/4 xícara de coco ralado

2 colheres de sopa de açúcar mascavo

Modo de preparo:

Prepare o sorvete de açaí, faça a farofa crocante e sirva o sorvete regado com calda de guaraná e farofa.

Smoothie detox de açaí, guaraná e chá verde

Ingredientes:

1 polpa de açaí congelada

1/2 xícara de chá verde gelado

1 colher de chá de guaraná em pó

1 colher de sopa de mel

1 banana congelada

Gelo a gosto

Modo de preparo:

Bata todos os ingredientes no liquidificador até obter uma mistura homogênea.

Sirva imediatamente.

RANKING DAS 100 MELHORES FRUTAS DO MUNDO

Fonte: Taste Atlas

Pêssego (Rodakina Naoussas PDO - Grécia) - 4.7 Morango (Truskawka Kaszubska PGI - Polônia) - 4.7 Tangerina (Mandarini Chiou PGI - Grécia) - 4.7 Laranja (Portokalia Maleme Chanion Kritis PDO - Grécia) - 4.7 Frutas Cítricas (Cítricos Valencianos PGI - Espanha) - 4.6 Maçã (Mila Zagoras Piliou PDO - Grécia) - 4.6 Limão (Limone Costa d’Amalfi PGI - Itália) - 4.6 Mangostão (Indonésia e mais 3 regiões) - 4.5 Uva Primitivo (Apúlia, Itália) - 4.5 Jabuticaba (Minas Gerais, Brasil e mais 2 regiões) - 4.5 Uva Saperavi (Kakheti, Geórgia) - 4.5 Limão (Limone di Sorrento PGI - Itália) - 4.5 Uva Malagousia (Grécia) - 4.5 Uva Moschofilero (Peloponeso, Grécia) - 4.5 Cereja Ácida (Ciliegia amarena - Bolonha, Itália) - 4.5 Maçã (Jabłka łąckie PGI - Polônia) - 4.5 Frutas Cítricas (Citrinos do Algarve PGI - Portugal) - 4.5 Uva Gewurztraminer d’Alsace (Alsácia, França) - 4.4 Uva Malbec Argentina (Província de Mendoza, Argentina) - 4.4 Uva Nero d’Avola (Sicília, Itália e mais uma região) - 4.4 Calamansi (Filipinas) - 4.4 Banana Lady Finger (Pisang mas - Malásia e mais uma região) - 4.4 Banana (Plátano de Canarias PGI - Ilhas Canárias, Espanha) - 4.4 Uva Roditis (Grécia) - 4.4 Romã Armênia (Armênia) - 4.4 Figos (Aydın İnciri PDO - Turquia) - 4.4 Ameixa (Mirabelles de Lorraine PGI - França) - 4.4 Laranja (Arancia Rossa di Sicilia PGI - Itália) - 4.4 Maçã (Jabłka grójeckie PGI - Polônia) - 4.4 Kiwi (Aktinidio Pierias PGI - Grécia) - 4.4 Cerejas (Wiśnia nadwiślanka PDO - Polônia) - 4.4 Uva Riesling (Renânia-Palatinado, Alemanha) - 4.3 Uva Sangiovese (Itália) - 4.3 Uva Barbera (Piemonte, Itália) - 4.3 Uva Pinot Gris d’Alsace (Alsácia, França) - 4.3 Uva Viognier (Ródano-Alpes, França) - 4.3 Uva Agiorgitiko (Peloponeso, Grécia) - 4.3 Maçã Cripps Pink (Austrália) - 4.3 Uva Assyrtiko (Santorini, Grécia) - 4.3 Uva Fetească Regală (Romênia) - 4.3 Uva Irsai Olivér (Hungria) - 4.3 Tangerina (Neretvanska mandarina PDO - Croácia) - 4.3 Abacaxi (Ananás dos Açores PDO - Portugal) - 4.3 Pêra (Pêra Rocha do Oeste PDO - Portugal) - 4.3 Maçã (Maçã de Alcobaça PGI - Portugal) - 4.3 Cerejas (Cereja da Cova da Beira PGI - Portugal) - 4.3 Damasco (Gönci kajszibarack PGI - Hungria) - 4.3 Uva Syrah (Ródano-Alpes, França) - 4.2 Açaí (Brasil) - 4.2 Rambutan (Singapura e mais uma região) - 4.2 Uva Nebbiolo (Piemonte, Itália) - 4.2 Maçã Honeycrisp (Minnesota, EUA) - 4.2 Tangelo (Flórida, EUA e mais uma região) - 4.2 Lúcuma (Peru e mais 3 regiões) - 4.2 Figos Black Mission (San Diego, EUA) - 4.2 Maçã (Milo Kastorias PGI - Grécia) - 4.2 Uva Mavrotragano (Santorini, Grécia) - 4.2 Damasco (Wachauer Marille PDO - Áustria) - 4.2 Romã (Granada Mollar de Elche PDO - Espanha) - 4.2 Uva Kisi (Kakheti, Geórgia) - 4.2 Clementina (Clémentine de Corse PGI - Córsega, França) - 4.2 Maçã (Maçã Bravo de Esmolfe PDO - Portugal) - 4.2 Nectarina (Bayramiç Beyazı PDO - Turquia) - 4.2 Maçã (Mela Val di Non PDO - Itália) - 4.2 Cerejas (Cereja de São Julião-Portalegre PDO - Portugal) - 4.2 Cerejas (Kerassia Tragana Rodochoriou PDO - Grécia) - 4.2 Lichia (Guangdong, China e mais uma região) - 4.1 Maçã Fuji (Prefeitura de Aomori, Japão) - 4.1 Banana Cavendish (Chatsworth, Inglaterra) - 4.1 Uva Chenin Blanc (Pays de la Loire, França) - 4.1 Laranja (Flórida, EUA) - 4.1 Uva Sauvignon Blanc (Nova Zelândia) - 4.1 Maçã Ambrosia (Colúmbia Britânica, Canadá) - 4.1 Uva Fetească Alba (Romênia) - 4.1 Mirtilo (Montana, EUA) - 4.1 Maçã (Firiki Piliou PDO - Grécia) - 4.1 Uvas (Vlaams-Brabantse Tafeldruif PDO - Bélgica) - 4.1 Goiaba (Província de Misiones, Argentina) - 4.0 Uva Cabernet Sauvignon (Bordeaux, França) - 4.0 Uva Pinot Noir (Borgonha, França) - 4.0 Guaraná (Amazonas, Brasil) - 4.0 Pêra Anjou (França e mais uma região) - 4.0 Uva Garnacha (Aragão, Espanha e mais uma região) - 4.0 Uva Malbec (Bordeaux, França) - 4.0 Damasco (Malatya Kayısısı PDO - Turquia) - 4.0 Maçã Jazz (Nova Zelândia) - 4.0 Kumquat (Koum Kouat Kerkyras PGI - Corfu, Grécia) - 4.0 Figos (Syka Vavronas Markopoulou Messongion PGI - Grécia) - 4.0 Maçã Granny Smith (Nova Gales do Sul, Austrália) - 3.9 Uva Merlot (Bordeaux, França) - 3.9 Uva Chardonnay (Borgonha, França) - 3.9 Uva Cabernet Franc (Bordeaux, França) - 3.9 Uva Dolcetto (Piemonte, Itália) - 3.9 Maçã McIntosh (Dundela, Canadá) - 3.9 Uva Negroamaro (Apúlia, Itália) - 3.9 Uva Rkatsiteli (Kakheti, Geórgia) - 3.9 Damasco Armênio (Armênia) - 3.9 Sapote (México e mais um país) - 3.9 Figo da Índia (Fragosika - Symi, Grécia) - 3.9 Laranja Jaffa (Tel Aviv, Israel) - 3.9

