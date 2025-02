O vinho fora da lei: produtor nos EUA fez clientes gastarem mais de US$ 1,5 mi em produtos com rótulos incorretos Este é um dos maiores golpes da indústria do vinho e deveria ser contado em um episódio de true crime Contra Rótulo|Dado LancellottiOpens in new window 18/02/2025 - 11h09 (Atualizado em 18/02/2025 - 11h09 ) twitter

Perro Negro 2 e Jeff Hill: golpe em consumidores nos EUA Reprodução Hill Wine Co

Essa é uma história digna de filme policial e que remete a um dos maiores golpes da viticultura moderna. O personagem central deste “roteiro” é um Cabernet Sauvignon que balançou as estruturas de Napa Valley, no “Estado Dourado” da Califórnia, nos Estados Unidos, e provocou uma “caça ao tesouro”, pois muita gente queria prová-lo.

Jeff Hill, que assinou o rótulo, fundou a Hill Wine Company em 2008, junto com a esposa Rebecca e com planos ambiciosos. De administrador de vinhedos a proprietário, tudo começou quando ele alugou uma vinícola ao longo da prestigiada trilha Silverado de Napa.

Os vinhos dessa zona de Napa costumam ter um preço mais alto (acima de US$ 100) do que outras regiões californianas dedicadas à produção de vinhos. Os regulamentos federais exigem que um vinho rotulado com um determinado AVA (Área Vitícola Americana do Vale de Napa) deve ser pelo menos 85% daquela denominação.

Ao mesmo tempo, ele continuou a trabalhar no lado menos glamoroso da indústria, comprando e vendendo uvas e vinho a granel e administrando campos para grandes vinícolas e pequenos produtores.

‌



Mas tudo foi construído em cima de areia movediça. Ele se endividou e supostamente começou a vender gato por lebre, combinando a melhor fruta do Vale, com outras mais baratas.

Rótulo Hill Wine Company Reprodução

Em 2013, Hill foi condenado a um ano de prisão pelo Tribunal Superior de Napa pelo roubo de mais de US$ 50 mil em uvas de vinhedos que ele administrava para outra propriedade.

‌



Efeito dominó. Em 2014, declarou falência com US$ 8,6 milhões em dívidas – aproximadamente R$ 50 milhões no câmbio de hoje. Em 2016, foi indiciado por fraude por um grande júri federal, acusado de adulterar a origem geográfica e a variedade de uvas dos vinhos que vendia. A estimativa é que seus clientes gastaram mais de US$ 1,5 milhão em produtos com rótulos incorretos.

A casa caiu e a Justiça proibiu que seus vinhos fossem vendidos em todo território dos Estados Unidos. Milhares de garrafas foram negociadas por US$ 5 e distribuídas online e em sites de leilão pelo mundo afora.

‌



Quando conheci o caso fiquei animado para contar para vocês. Foi difícil conseguir a “evidência”, mas consegui algumas ampolas 2011 para experimentar depois de um trabalho de muita arqueologia.

Hill Wine Company Cabernets Sauvignon @contra_rotulo_Dado Lancellotti_Copyright

Os rótulos mais conhecidos faziam parte da linha Black Dog, que homenageavam o labrador retriever de Hill, Perro Negro 2. Obviamente não fiz um exame de DNA para comprovar a origem e se suas uvas são mesmo dos renomados e prestigiados distritos Stags Leap e Atlas Peak em Napa, mas seguramente este polêmico Hill que consegui provar era um ótimo Cabernet.

De todo modo de que adianta agora que os vestígios foram eliminados. Foi divertido!

Saúde, cheers e boa semana🍷!

Para saber mais acompanhe o perfil @contra_rotulo no Instagram e no Threads.

