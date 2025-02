Transformando água em vinho: rosé de Bon Jovi conquista os EUA Hampton Water foi idealizado pelo filho do roqueiro Contra Rótulo|Dado LancellottiOpens in new window 04/02/2025 - 11h59 (Atualizado em 04/02/2025 - 11h59 ) twitter

Jesse Bongiovi, Jon Bon Jovi e o Hampton Water Reprodução Instagram @jonbonjovi

Jesse Bongiovi foi criado na costa de Nova Jersey e teve uma vida diferente de uma criança comum. Ele é filho do famoso astro do rock Jon Bon Jovi. Jesse cresceu nas praias de Jersey e em meio à música, aos shows de Jon, valores familiares fortes e a vocação empreendedora e filantrópica do pai e da mãe Dorothea – a JBJ Soul Foundation e o JBJ Soul Kitchen, uma rede de restaurantes comunitários que alimentava pessoas com fome.

Segundo Jesse, havia sempre vinho rosé na geladeira da família, disponível para quem os visitasse, mas não era oferecido aos mais jovens. Os pais tinham um ótimo estoque de garrafas francesas de renome que mantinham exclusivamente pra eles e seus amigos. Embora aquelas marcas que tinham em casa não fossem caras, não “falavam” muito com a galera de Jesse.

Em 2016, depois de passar muitos verões no balneário de Hamptons, Jesse entrou em seu último ano na prestigiada Universidade de Notre Dame, onde estudou Ciência Política e Economia Empresarial, com uma visão: um rosé fácil de beber que incorporasse o estilo de vida descontraído dos verões do lugar e que tivesse uma imagem de vanguarda e cool.

Provocava Bon Jovi para ele participar da iniciativa, mas o pai devolvia que ele “deveria pegar seu diploma e colocar seu projeto em prática”. Foi o que ele fez. Jesse desenhou o rótulo, a garrafa e pensou no conceito.

Após a formatura, Jesse abordou Jon Bon Jovi e o convidou para começarem um negócio de vinho rosé que seria exclusivo para o público jovem. Ele pesquisou muito, conversou com donos de bares, restaurantes e lojas de bebidas, além de importadores, distribuidores de bebidas e, claro, produtores de vinho.

Jesse queria criar um produto que fosse divertido e com grande potencial de engajamento nas redes sociais. O rótulo desenvolvido tinha que se destacar nas prateleiras. Jesse e sua turma brincavam que o rosé é a água dos Hamptons.

Uma noite, lá pelas 2 horas da manhã, ele estava sentado na varanda, quando seu pai saiu; Jon sempre foi bebedor de rosé, e sempre o chamava de “suco rosa”. Ele disse: “Você quer outro copo de suco rosa?” E Jesse respondeu: “Pai, escute, você está em East Hampton, está sentado em sua linda casa de praia, não está bebendo suco rosa, está bebendo água de Hampton.” Jon se iluminou e disse: “Meu Deus, podemos muito bem colocar isso em uma garrafa. As pessoas adorariam.”

E esse foi o caminho de marketing que seguiram. Assim surgiu a ideia de mergulhar no rosé, de mergulhar de cabeça e transformar água em vinho – a etiqueta apresenta a imagem de uma mulher mergulhando perfeitamente na água. A garrafa ganhou uma rolha de vidro, obviamente com um comprometimento com a sustentabilidade, mas também pela possibilidade de reutilizá-la, além de poder ser selada novamente. Assim nasceu Hampton Water.

Entretanto, faltava algo importante. Eles planejaram tudo, mas quem faria o vinho? Jesse e Jon Bon Jovi conheciam o enólogo francês Gérard Bertrand e gostavam de seus produtos. Após uma reunião de 5 horas em Nova York, concordaram em fazer uma parceria.

Hampton Water é produzido na região de Languedoc, no sul da França. Pai e filho viajaram para conhecer os vinhedos e a propriedade de Bertrand. Tal qual uma jam session, o ganhador do Grammy se juntou ao genial produtor e, para completar a perfeita harmonia do “Dream Team”, a inspiração de Jesse – ele também convocou Ali Thomas, seu colega de quarto na faculdade, para ser cofundador da iniciativa e braço direito.

Segundo Bon Jovi, Hampton Water é um projeto de família e não uma marca de celebridade, caso contrário “o teria chamado de Bed of Roses Rosé e colocado fotos minhas escrevendo músicas no verso.”

Jon Bon Jovi e Jesse Bongiovi mostram uma garrafa de seu vinho Reprodução Instagram @jesse_bongiovi

Depois do lançamento em 2018, estão vendendo super bem e, mais do que músicas de um álbum de platina, atingindo o mais rápido crescimento de uma vinícola nos Estados Unidos, segundo a AC Nielsen, além de colecionarem notas excelentes da crítica especializada.

Hampton Water vem fazendo história e já tem inclusive outros produtos, como roupas e artigos da marca. Em 2024 ampliou seu portfólio com um rosé espumante chamado Hampton Water Bubbly.

Hampton Water é um vinho acessível Reprodução Site Hampton Water

Um vinho acessível e que vale você provar🍷!.

