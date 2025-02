O Gallo Nero, o Barão de Ferro e a incrível origem do vinho Chianti Conheça a história do vinho Chianti com a Ricasoli e como uma corrida demarcou seus territórios Contra Rótulo|Dado LancellottiOpens in new window 11/02/2025 - 15h55 (Atualizado em 11/02/2025 - 17h32 ) twitter

Castello di Brolio (Reprodução Instagram @ricasoli1141) Reprodução Instagram @ricasoli1141

Todo mundo que gosta de vinho aprecia um belo Chianti. Você sabe a origem dele?

Para contar essa história precisamos voltar no tempo até o século 8 antes de Cristo e às colinas da Toscana, na Itália, quando os etruscos plantaram as primeiras uvas para iniciar uma tradição vinícola que colocou a região no mapa.

A prática evoluiu e foi refinada durante o Império Romano, mas com a queda de Roma, os estados italianos se transformaram em pequenas repúblicas e reinos que se envolviam em profundas lutas medievais por território e riquezas.

Naquela época, século 13 depois de Cristo, a rivalidade histórica entre Firenze e Siena era enorme e os dois estavam em guerra constante para definir a exata posição de suas fronteiras.

‌



Diz a curiosa lenda que a demarcação destas divisas foi estabelecida por uma corrida entre dois cavaleiros. Ficou acertado que o representante de cada uma partiria de sua respectiva cidade-estado assim que o galo cantasse e os limites seriam determinados exatamente no ponto onde eles se encontrassem.

Siena escolheu um galo branco forte e muito bem alimentado, enquanto Firenze elegeu um galo preto, magro e faminto. No dia da prova, o galo de Firenze, alucinado de fome, cantou no 1º raio de sol, e o galo de Siena, bem alimentado, foi preguiçoso ao acordar.

‌



O cavaleiro de Firenze saiu em disparada, enquanto o de Siena ficou aguardando pelo seu galo cantar. O encontro aconteceu a apenas 12 km dos muros de Siena e assim Firenze “conquistou” grande parte da área de Chianti, que era de Siena.

Inspirado nesta saga, o “gallo nero” mais tarde se tornou a marca do Chianti Classico e está no selo de certificação dos vinhos da denominação.

‌



Gallo Nero (Reprodução Site Chianti Classico) Reprodução Site www.chianticlassico.com

A era do Renascimento, no século 14, deu nova vida a Firenze e fez com que o vinho crescesse em importância econômica e cultural, como símbolo de status social e até como moeda, participando do cotidiano das pessoas.

O Chianti nasceu neste momento e sua 1ª menção foi em 1398. Entretanto, a demarcação oficial das suas zonas de produção só aconteceu em 1716, quando Cosimo III, Grão-Duque da Toscana fez um decreto garantindo que apenas vinhos de certas vilas naquelas colinas poderiam exibir o prestigiado nome. A mesma determinação também formalizou a denominação do Chianti Clássico.

Dito tudo isto, nesta semana tive o privilégio de participar de uma experiência incrível🤩😋 oferecida pela Importadora Via Vini do amigo Andre Maculan: um mergulho na Barone Ricasoli, vinícola mais antiga da Itália, fundada em 1141, e a 2ª do mundo ainda em funcionamento.

Ricasoli é o produtor de vinho mais representativo da região de Chianti Classico com 1.200 hectares que abrigam quase 240 hectares de vinha, 15 de olival e um legado incrível!

O nome da família remete aos senhores feudais da corte do imperador Carlos Magno. Tendo como pano de fundo o tradicionalíssimo Castello de Brolio, os Ricasoli foram posto avançado na defesa de Firenze nas batalhas contra Siena, até a unificação da Bota.

A linhagem teve em Bettino Ricasoli, um personagem chave. Chamado de Barão de Ferro, foi duas vezes primeiro-ministro italiano. O ilustre político e visionário criou, em 1872, a “fórmula moderna do Chianti”, afirmando que deveria ser um blend tinto composto predominantemente de uvas Sangiovese, mas que os produtores também poderiam adicionar outras variedades locais, como Canaiolo ou Malvasia.

Foi um marco importante! Localizada na cidade de Gaiole in Chianti, a propriedade vem sendo comandada desde 1993, pelo descendente Francesco Ricasoli.

Vinhos Ricasoli Dado Lancellotti

Sob a orientação da gentilíssima Eleonora Rabino, pudemos provar várias joias do portfólio dos Ricasoli. Os destaques pra mim foram o delicioso 100% trebbiano ⭐️Sanbarnaba, que sempre impressiona e que foi batizado em homenagem ao santo protetor de quem faz a colheita; ⭐️Castello di Brolio Chianti Classico Gran Selezione, ícone da Casa, cujo nome deriva da palavra lombarda “brolo”, que significa um espaço verde fechado, pomar ou horta; os 3 crus 100% Sangiovese da Casa, ⭐️Colledilà, ⭐️Roncicone e ⭐️Ceniprimo; além do ótimo ⭐️Casalferro feito a partir de uma seleção de Merlot. Menção especial ao ⭐️Historia Familiae Ricasoli, feito a partir de Cabernet Sauvignon e provado pela 1ª vez no Brasil.

Salute, salute, salute🍷!

🌟CURIOSIDADE🌟: existe um filme sobre a história do Gallo Nero, que se chama “La Leggenda del Gallo Nero”.

