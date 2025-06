Cristiano Ronaldo e o esmalte preto: vaidade ou proteção? Jogador chamou atenção ao aparecer com as unhas dos pés pintadas em foto postada no último fim de semana Estileira|Danillo CostaOpens in new window 19/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 19/06/2025 - 02h00 ) twitter

Cristiano Ronaldo surpreendeu seus seguidores ao surgir com as unhas do pé pintadas de preto, no último domingo (15) Reprodução/Instagram

No último domingo (15), o jogador Cristiano Ronaldo postou no X (antigo Twitter) uma foto ao lado do filho, onde ambos aparecem exibindo seus shapes definidos junto à legenda “Tal pai, tal filho”. No entanto, para além dos músculos, os internautas repararam que o craque estava com as unhas dos pés pintadas de preto.

Muitos ficaram surpresos, se questionando se o esmalte foi aplicado por uma questão de vaidade. Estaria o ícone do futebol lançando mais uma tendência? Se tratando de CR7, isso seria totalmente possível, mas o hábito pode estar além de um simples toque de estilo.

Não é de hoje que o esmalte é usado por atletas, que recorrem ao cosmético para endurecer as unhas, evitando que elas rachem, ou para que fungos e bactérias não se proliferem, uma vez que o uso frequente de tênis e chuteiras deixam os pés propícios a infecções.

Recentemente, uma pesquisa do Royal College of Podiatry (RCPod) do Reino Unido mostrou que o produto pode proteger as unhas de contaminações, apesar de não haver um consenso a respeito do tema entre os profissionais da saúde.

‌



Será que o ídolo conseguirá popularizar o esmalte entre os homens? Só o futuro dirá!

O uso de esmalte pode ser para proteger as unhas do jogador, que sempre está de tênis ou chuteira Reprodução/Instagram

