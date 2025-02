Kendrick Lamar transforma calça flare em tendência instantânea Rapper causou frenesi na moda masculina ao surgir com a peça em sua apresentação no Super Bowl Estileira|Danillo CostaOpens in new window 14/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 14/02/2025 - 02h00 ) twitter

Kendrick Lamar comandou o show do intervalo do Super Bowl 59, no último domingo (9) Reprodução/Instagram/applemusic

O rapper Kendrick Lamar foi o grande destaque do Super Bowl 59, que aconteceu no último domingo (9), em Nova Orleans, nos Estados Unidos. O show do intervalo mais assistido da história trouxe, além de reflexões políticas e críticas a alguns colegas do cantor, um visual que alterou os rumos da moda masculina.

Para a apresentação, a stylist do artista, Taylor McNeill, apostou em um colar de diamantes com uma indireta ao rapper Drake, uma jaqueta da designer Martine Rose e um tênis Air DT Max 96 da Nike, mas foram as calças flare da grife Celine que roubaram a atenção.

Desenhado por Hedi Slimane antes do estilista deixar a etiqueta francesa em outubro passado, o modelo unissex custa US$ 1.300 (cerca de R$ 7,5 mil) e traz um contraponto entre perna skinny e barra “boca de sino”, popular nos anos 1970.

Calça flare da Celine chamou atenção durante a apresentação do rapper Reprodução/Instagram/applemusic

Look do artista teve colar de diamantes com mensagem subliminar para o rapper Drake e jaqueta Martine Rose Reprodução/Instagram/applemusic

A reação do público ao item foi imediata. Nas redes sociais, muitos elogiaram a audácia do rapper em fugir das silhuetas oversized que tomam o menswear há algumas temporadas para apostar em um modelo em desuso. “Quem colocou Kendrick Lamar nesses jeans merece um aumento”, escreveu uma pessoa. “Não consigo parar de pensar na calça do Kendrick Lamar”, afirmou outra. Enquanto isso, no e-commerce da marca, não demorou muito para o produto esgotar.

Quem também deve ter gostado da investida de Kendrick é o colega Pharrell Williams, atual diretor criativo da linha masculina da Louis Vuitton. O estilista adotou o corte em sua mais recente coleção à frente da grife francesa, em janeiro, dando mais força à tendência. No entanto, se você não é fã de gastar uma pequena fortuna em uma peça de roupa, e quer surfar nessa onda, é possível achar opções mais em conta em etiquetas como Levi’s, Zara e Renner.

Pharrell Williams investiu pesado na modelagem para o mais recente desfile da Louis Vuitton Divulgação/Louis Vuitton

Existem opções mais baratas em lojas como Levi’s, Zara e Renner Divulgação/Levi's/Zara/Renner

