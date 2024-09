Exclusivo: Vizzela anuncia linha de maquiagem infantil Produtos são seguros para uso em crianças a partir de 3 anos Makes e Afins|Mariana MorelloOpens in new window 04/09/2024 - 02h00 (Atualizado em 04/09/2024 - 02h00 ) ‌



Maquiagem infantil exige cuidados especiais Imagem criada por IA via Bing

A marca brasileira de cosméticos Vizzela anuncia com exclusividade para o Makes & Afins o lançamento da linha ‘Vizzela Kids’, com produtos pensados especialmente para o público infantil. A novidade chega oficialmente no sábado (7), com lançamento na Beauty Fair, e fará parte do portfólio regular da marca.

A nova linha é composta por batom em bala, gloss, deo colônia e paleta de sombras. Seguindo as orientações de idade mínima da Anvisa, todos os produtos são seguros para uso em crianças a partir de 3 anos (aplicados exclusivamente por adultos e, a partir dos 5 anos, usados sob supervisão de um adulto).

“A ideia surgiu quando percebemos que muitas crianças estavam utilizando os produtos da nossa linha regular, por sermos uma marca colorida e divertida. Como as pessoas confiam muito na qualidade dos produtos, notamos que as próprias mães compravam para suas filhas, então achamos melhor desenvolver produtos específicos e formulados para o uso infantil”, contam Aline Waiser e Mariana Piccolomini, sócias e co-fundadoras da marca.

Uma das maiores dúvidas quando o assunto é o uso de maquiagem em crianças são os ingredientes que podem fazer mal, principalmente as fragrâncias. A indicação é que cosméticos não formulados para este público não devem ser utilizados, pois contêm ingredientes não indicados ou em quantidade acima da recomendada.

‌



Aline e Mariana explicam que os novos produtos possuem fragrância, mas “com a leveza necessária para atender a esse público”.

Linha infantil da Vizzela Divulgação/Vizzela

Em relação à diferença entre os produtos regulares da marca e os kids, as co-fundadoras revelam que: “como já utilizamos produtos bem selecionados para a linha regular, não tem muita diferença em relação aos ingredientes usados, mas nos preocupamos em fazer produtos com menos cobertura e fixação, mas que mesmo assim maquiam, sendo mais fáceis de retirar”.

‌



A Vizzela já é conhecida por ser uma marca vegana, livre de crueldade animal, livre de parabenos e com selo de reciclagem.

“A maior diferença dos produtos também está nos testes de segurança para uso. Por exemplo, os produtos labiais passaram por testes de citotoxicidade in vitro e todos os demais também são hipoalergênicos, dermatologicamente e oftalmologicamente testados”, finalizam.

‌



Observação: segundo a Anvisa, um requisito essencial para a maquiagem infantil é ser facilmente removida da pele pela simples lavagem com água, sabonete, xampu ou produtos semelhantes e a destinação única permitida é colorir a pele ou lábios.

Cada produto deve ser submetido a testes específicos antes de sua comercialização para comprovar que não irrita e não causa reações alérgicas na pele. A Anvisa define a faixa etária permitida, portanto, é importante verificar na rotulagem para qual idade destina-se cada produto.