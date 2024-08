Mãe e filha viralizam com dicas para economizar com produtos de beleza; veja A produtora de conteúdo Aylen Park compartilhou cinco coisas que aprendeu com a mãe para não desperdiçar cosméticos Makes e Afins|Mariana MorelloOpens in new window 28/08/2024 - 18h14 (Atualizado em 28/08/2024 - 18h17 ) ‌



Aylen compartilha dicas de skincare nas redes sociais Reprodução/Instagram/@aylenpark

Uma dupla de mãe e filha viralizou nas redes sociais com dicas para economizar com produtos de beleza. A produtora de conteúdo Aylen Park compartilhou com os seguidores cinco coisas que aprendeu com a mãe asiática para usar os cosméticos até a última gota e não jogar dinheiro fora. “Aqui estão algumas das minhas dicas de beleza econômicas favoritas”, escreveu a influenciadora na legenda do vídeo que já têm mais de 9,5 milhões de visualizações e quase meio milhão de curtidas no Instagram.

Confira todas as dicas abaixo:

1. Não jogar o protetor solar fora antes de cortar a embalagem ao meio e usar o resto de produto que continua na embalagem, mas não sai da forma tradicional. Uma dica extra é que você pode usar uma das metades como tampa da outra para armazenar o protetor até todo o conteúdo ser realmente usado.

2. Antes de descartar batons ou hidratantes labiais em bala, remova o tubo que armazena o produto e empurre aquele restinho para fora. Use um recipiente para guardar e aproveite mais algumas usadas do seu produto favorito.

‌



3. Nunca jogue a embalagem da sua máscara facial em tecido antes de espremer até a última gota do creme nas mãos. Dica bônus: quando terminar de usar a máscara no rosto, passe ela por todo corpo para uma hidratação extra!

4. Tônicos de ácido glicólico podem ser usados de quatro outras formas além de no rosto: nas costas para tratar de acne; nas axilas para hiperpigmentação; no couro cabeludo para caspas e acúmulo de produto; nos braços e pernas para queratose pilar.

‌



5. Se você tiver uma embalagem aparentemente vazia de sérum facial, deixe-a de ponta cabeça durante a noite e você terá mais um uso pela manhã!

Assista ao vídeo completo: