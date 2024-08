O Snob voltou! E agora? Maquiadora dá dicas de como usar o batom polêmico Hit dos anos 2010, o tão temido está de volta. Será que veio para ficar? Makes e Afins|Mariana MorelloOpens in new window 07/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 07/08/2024 - 02h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O Snob está de volta! Veja como usá-lo Reprodução/TikTok/@wendyandmay1

As tendências de comportamento são cíclicas. Hora estão em alta, outras somem completamente, mas sempre voltam. Um dos últimos comebacks que deram o que falar no mundinho da beleza foi o de um dos batons mais polêmicos: o ‘Snob’, da MAC. Poucas são as mulheres que não saíram de casa com os olhos esfumados de sombra preta e a boca em um tom de rosa pálido extremamente vibrante em 2010. O batom matte virou sensação aqui no Brasil e pelo mundo na boca de artistas, celebridades e influenciadoras.

Porém, o queridinho virou detestado de uma hora para outra, e hoje muitas olham fotos antigas e pensam “O que eu estava pensando para sair de casa usando esse batom?”. Durante anos ele foi só isso: uma lembrança. Mas agora o tão temido está de volta. Ao Makes & Afins, a maquiadora nacional da MAC para o Brasil, Kátia Araújo, explica porque tantas pessoas não gostam do Snob e dá dicas para você que tem alma nostálgica e quer dar uma segunda chance para ele.

Contraste

Segundo a profissional, o maior ponto de estranhamento é o grande contraste do batom com a pele. “O Snob tem uma cor extremamente fria, então pessoas com pele um pouco mais dourada, por exemplo, geralmente não vão se sentir confortáveis com esse batom, porque vai existir um grande contraste de subtom.”

Kátia continua, explicando que outro “ponto contra” do batom é o fato de ele ter uma cor muito clara, ou seja, com muito pigmento branco na composição. “Quanto mais escuro o tom da pele, mais distante ela vai estar do Snob, porque ele tem menos profundidade, pensando em claro-escuro. Você pode ver que quando pessoas com a pele mais escura colocam, parece que ele vai ficando cada vez mais branco.”

Publicidade

Porém, Kátia não concorda com a premissa de que “o snob não fica bom em ninguém”. “Falamos alguns pontos do porquê o Snob gera tanto estranhamento nas pessoas. Mas não que fique feio. É uma questão do que entendemos como harmonia estética, porque no final das contas o que importa mesmo é como você se sente. Se você curte, vai fundo! Se você tá achando que você tá linda vai, né?”.

Por que o snob voltou?

Kátia conta que o batom voltou porque tudo que é dos anos 2000 está voltando. “Não fazia sentido ele não reaparecer. E a gente gosta de uma polêmica, né? A gente gosta de criar assunto, e ele é um produto muito fácil de você criar pautas”, brinca.

Publicidade

A profissional ainda explicou que ele nunca saiu oficialmente de linha, só aparecia menos por que as tendências de mercado até o momento não conversam com o conceito que ele apresenta.

“A gente avança, a gente muda, outras coisas entram na moda, outras tendências aparecem. E aí o tempo dele acabou, né? A gente começou a entrar numa era muito mais natural com pouca base, maquiagem com carinha de nada, que não conversa muito com a potência do Snob.”

Publicidade

Mas, na opinião de Kátia, ele não vai voltar na febre que foi antigamente, nos lábios de todo mundo. “Antes a gente tinha uma informação que era muito mais direcionada e única, não bebíamos de muitas fontes. Eram as revistas, as blogueiras e as novelas. Então se três ou quatro figuras que você admirava estavam usando o batom, automaticamente você usaria também, né? Eram menos referências. Agora temos acesso a um número muito maior de pessoas, e pessoas muito diferentes umas das outras.”

Dicas para usar o batom Snob

Segundo a profissional, um dos melhores jeitos de usar o Snob é em um lip combo, com um contorno labial. “Porque daí você vai fazer com que exista uma transição de cor entre a sua pele e o batom. O contorno labial vai amenizar o choque de contraste que o Snob tem com a pele.”

Mas qual cor de contorno usar? A maquiadora revela que são várias possibilidades. “Pode usar um que vá para a família dos marrons, por exemplo, que sempre vai ser mais próximo ao tom natural da pele. Toda a pele tem um pigmento marrom”, explica.

A dica? “Faça esse contorno esfumado, não com um delineado perfeito como era lá nos anos 1990, 2000.” O intuito é ser o mais natural possível, então a transição entre pele-lápis-batom deve ser sutil.

Outra opção é usar um lápis de contorno rosé, com fundo quente. Neste caso, a transição de cor fica mais amena também. “O Snob vai ficar mais frio no centro do lábio e nas bordas temos algo mais quente, o que ajuda a projetar o lábio.” Podemos também criar um degradê com um tom bordô. “Ele é da família do rosa, então vai proporcionar um degradê muito bonito”, ensina Kátia.

Nova textura

Em 2010, ele tinha uma textura semi matte, que hoje foi reformulada. “O Snob voltou com a nova fórmula M·A·CXIMAL, um soft matte que entrega muito mais conforto e pigmento com menos produto.”

Kátia ensina que a forma de aplicação que você faz com batom na sua boca também muda como ele vai imprimir. ”Por causa dessa nova textura, uma forma interessante de aplicação é dar batidinhas nos lábios e esfumar com os dedos, porque você vai ter uma carga de cor suficiente sem ficar com aquele acabamento chapado e, consequentemente, aumentar o contraste novamente.”

Usando o Snob na máxima potência

Para quem quiser usar o Snob em sua máxima potência, a dica da Kátia Araújo é a seguinte: ele deve ser o foco da maquiagem. Ou seja, essa é a hora de buscar harmonia com equilíbrio nos tons quentes e frios (indo mais para o lado frio), sem exagerar em outros pontos do rosto como olhos e bochechas, por exemplo.

“Acho que o ideal seria esfumar os olhos com um marronzinho frio, talvez um ou dois tons mais escuros que a pele, e não exagerar no blush. Mas lembrando que a maquiagem é uma ferramenta de expressão usada pelas pessoas para se comunicarem e se sentirem bem, então não existem regras”, finaliza.