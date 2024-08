Se recuperando de cirurgia plástica, Jojo Todynho dá bronca em seguidores que não treinam Nos comentários, alguns internautas não gostaram da chamada de atenção Makes e Afins|Mariana MorelloOpens in new window 06/08/2024 - 19h43 (Atualizado em 06/08/2024 - 19h43 ) ‌



Jojo Todynho Reprodução/Instagram/@jojotodynho

Usando cinta cirúrgica, Jojo Todynho publicou um vídeo nas redes sociais revoltada convocando todos os seguidores a saírem do sofá e irem treinar. A cantora está se recuperando de uma abdominoplastia que fez no fim do mês de julho, após perder cerca de 50kg em decorrência de uma cirurgia bariátrica, e lamentou não poder ir à academia também. “Eu to desesperada que eu não to podendo [treinar]”, confessou.

“Vim perguntar pra vocês qual é a palhaçada. Por que você não está indo treinar e não está fazendo a dieta? Não me estressa! Eu tô cansada de falar pra vocês... Vai treinar!”. Em seguida, Jojo reforçou que não precisamos de muito para sair de casa e colocar o corpo em movimento. “Pega o tênis, a água e vai”, ordenou.

“Verão está chegando. Você tem quatro meses para dar um jeito na sua vida. Pra você botar o seu bom biquíni e sair do mar igual ao Marcos Pasquim em Uga Uga”, provocou a artista, fazendo referência ao corpo sarado do ator na novela que foi ao ar entre 2000 e 2001.

Nos comentários, alguns internautas não gostaram da chamada de atenção, levando em consideração o histórico de como a cantora ficou com o corpo mais magro. “Engraçado que ela manda todo mundo fazer exercícios para emagrecer, mas ela não conseguiu”, escreveu um perfil. “Com dinheiro é fácil fazer cirurgia e assim emagrece”, alegou uma seguidora.

Por outro lado, tiveram fãs que aceitaram o recado. “Falando assim com tanto amor e carinho, vou reativar meu plano na academia amanhã”, avisou um internauta. “Se tem incentivadora melhor eu desconheço”, “Caraca me deu um soco no estômago, preciso malhar, mudar minha realidade”, escreveram outros dois perfis.

Assista ao vídeo na íntegra: