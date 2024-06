Veja cinco dicas valiosas para melhorar o acabamento da maquiagem

Alto contraste

Dicas de make são simples de serem seguidas (Imagem criada por IA via Freepik)

Engana-se quem pensa que o segredo para uma maquiagem impecável é o uso de produtos caros. Muitas vezes só o ato de observar bem nosso rosto, os detalhes, formatos e cores já é meio caminho andado para conseguir um resultado incrível com poucos cosméticos (sem gastar muito dinheiro).

Em todos esses anos de paixão pelo universo da beleza e já tendo testado lançamentos das mais diversas marcas, posso dizer o seguinte: a mão que usa o produto é muito mais valiosa que o produto em si. Ou seja, não adianta nada comprar a melhor base do mercado, se você não sabe o que fazer com ela (nem se ela é a mais indicada para as suas necessidades). Dito isso, existem outras dicas práticas valiosas que também ajudam no acabamento. Confira as cinco principais a seguir:

1. Faça uma boa preparação de pele

Já vou começar com a dica mais importante: o melhor primer é uma pele bem hidratada. Leia e releia esta frase até a mensagem gravar no cérebro. Seja durante o dia ou durante a noite, com uma pele seca ou oleosa, a hidratação é essencial. Porém, não é todo creme que vai funcionar por baixo de uma base. Prefira produtos leves, com textura gel-creme que sejam absorvidos rapidamente pela pele.

Hidratantes leves: Hidratante Facial - Negra Rosa (R$ 27,90/100g); Sérum hidratante facial - Creamy (R$ 59,90/30ml); Hidratante Facial em Gel Ácido Hialurônico - Nívea (R$ 29,90/100ml); Sérum Gel Multi-Reparador Hidra Young - Kiss New York (R$ 97,40/75g).

2. Durante o dia, troque a base por protetor solar com cor

Quanto menos produtos passarmos no rosto, mais natural ficará o resultado. Então, que tal trocar a base por um protetor solar com cor e já diminuir um passo da make? Existem opções para todas as necessidades com alto fator de proteção (lembre-se que o ideal é usar produtos com FPS a partr de 30, que deve ser reaplicado durante o dia).

Níveis de cobertura

Leve: Capital Soleil FPS60 - Vichy (R$ 96/40g); Aqua Fluid FPS 50 - Adcos (R$ 129/50ml); Protetor Solar com cor Toque Seco FPS 60 - Sallve (R$ 69,90); Photoderm Nude Touch FPS 50+ - Bioderma (R$ 125/40ml); Fusion Water Color FPS 50 - Isdin (R$ 109,90/50ml) ; Protetor solar facial em bastão FPS 90 - Pink Cheeks (R$ 119,90/14g);

Média a Alta: Protetor Solar em Bastão Com Cor FPS 95 - Ollie (R$ 139/15g); Anthelios Ultra Cover FPS 60 - La Roche-Posay (R$ 89,90/30g); Episol Color FPS 70 - Mantecorp (R$ 89,90/40ml); Photoderm Cover Touch FPS 50+ - Bioderma (R$ 125,90/40g); Stick Tonalizante FPS 80 - Adcos (R$ 169,90/17g).

3. Limpe frequentemente pincéis e esponjinhas

Parece bobagem, mas manter suas ferramentas limpas é de extrema importância. O acumulo de produto velho em pincéis e esponjinhas, além de ser um prato cheio para fungos e bactérias, afeta diretamente o resultado da make. Sempre tire o excesso em uma toalha com algumas borrifadas de higienizador de pincéis e lave com água e sabão neutro pelo menos uma vez ao mês.

Higienizadores: Spray Limpador de Pincéis ‘Let’s Clean’ - Vizzela (R$ 43,90/150ml); Spray Limpador de Pincéis - Melu (R$ 19/100ml); Higienizador de Pincéis - Dailus (R$ 39,90/120ml); Solução Higienizadora de Pincéis - Marina Smith (R$ 47/250ml); Limpador de Pincéis - Catherine Hill (R$ 38/150ml); Limpador Pro - Klass Vough (R$ 79,90/200ml).

4. Use produtos em creme

A eficácia dos produtos em creme é, muitas vezes, subestimada. Eles podem ser usados sozinhos para um efeito ultra natural no dia a dia, ou combinados com as respectivas versões em pó, para mais cobertura e fixação.

Um blush creme em bastão vai ser seu melhor amigo na correria do dia a dia, dando uma carinha de saúde desde a ida à academia até no look trabalho.

5. Sempre aplique o combo blindagem + spray fixador

Maquiagem boa é maquiagem que dura por mais tempo. A melhor dica para aumentar a fixação é usar o combo blindagem + fixador. Esses dois produtos vão aumentar a durabilidade do visual sem pesar a pele e afetar o acabamento. A blindagem deve ser aplicada depois do skincare e do hidratante, e o fixador usado sem economia como último passo.

Blindagem: Angel Magic Blindagem para Pele e Olhos by Pri Lessa - Catharine Hill (R$ 71,88/30ml); Gotas Fix Blindagem - Vizzela (R$ 65,90/30ml); Blindagem Poderosa Para Maquiagem - Dapop (R$ 14,97/20ml).

Fixador: Bruma Nutri Fresh - Niina Secrets (R$ 64,99/110ml); Fixador de maquiagem ‘Real Fix’ - Vizzela (R$ 65,90/150ml); Bruma Fixadora ‘BT Fix’ - Linha Bruna Tavares (R$ 68,90/100ml).





