Fragrâncias masculinas têm maior fixação? Perfumista francês explica Resposta para essa dúvida não é tão simples quanto parece, questão envolve diversos fatores técnicos e olfativos Makes e Afins|Mariana MorelloOpens in new window 06/09/2024 - 02h00 (Atualizado em 06/09/2024 - 02h00 ) ‌



Perfumes masculinos tendem a utilizar notas de base mais intensas Divulgação/O.u.i

A durabilidade de um perfume é um dos principais fatores considerados na hora de escolher uma fragrância, especialmente quando o investimento é elevado. Há uma crença comum de que perfumes masculinos tendem a ter uma fixação mais prolongada do que os femininos. Mas será que isso é realmente verdade? Para esclarecer essa questão, o Makes & Afins conversou com Pierre Aulas, diretor olfativo de O.U.i Paris.

Segundo o especialista, a resposta para essa dúvida não é tão simples quanto parece, questão envolve diversos fatores técnicos e olfativos.

“O lasting [durabilidade] de uma fragrância está diretamente relacionada à sua composição química e às notas utilizadas. De maneira geral, perfumes masculinos tendem a utilizar notas de base mais intensas e pesadas, como madeiras, âmbar e musgo, que naturalmente possuem um lasting maior”, explica o perfumista.

Pierre complementa dizendo que as fragrâncias femininas, por outro lado, frequentemente exploram notas florais e cítricas, que são mais voláteis e, por isso, tendem a evaporar mais rapidamente. “Isso não significa que as fragrâncias femininas tenham menos qualidade, mas que foram formuladas para oferecer uma experiência olfativa diferente, muitas vezes mais leve e fresca”.

‌



O especialista destaca também que a fixação de uma fragrância pode variar de pessoa para pessoa, dependendo de fatores como o tipo de pele, a temperatura corporal e até a alimentação. “Cada pele reage de maneira única às fragrâncias, e isso pode influenciar na duração do produto ao longo do dia.”

Na dúvida, para aqueles que buscam por uma fragrância com maior potencial de fixação, independentemente do gênero do perfume, Pierre Aulas recomenda optar por Eau de Parfum (EDP) ou Parfum, pois esses possuem uma concentração maior de óleos essenciais em comparação aos Eau de Toilette (EDT) e Eau de Cologne (EDC). “Essas concentrações mais altas garantem uma presença olfativa mais duradoura e intensa”, finaliza.