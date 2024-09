Projeto impulsiona criadores negros de conteúdo de beleza em parceria com gigante da tecnologia Iniciativa foi desenvolvida para capacitar de forma gratuita micro e nano influenciadores pelo Brasil Makes e Afins|Mariana MorelloOpens in new window 07/09/2024 - 02h00 (Atualizado em 07/09/2024 - 02h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Thaianne Catanhede é uma das criadoras de conteúdo inscritas no projeto Divulgação/Unilever

O projeto Tudo Pra Creator, desenvolvido pela unidade de Beleza e Bem-Estar da Unilever para capacitar micro e nano criadores de conteúdo pelo Brasil, vive uma nova fase focada em renovar o ecossistema de influenciadores de beleza no país. Em seu segundo ano, o programa prioriza a inclusão da comunidade negra em sua base de inscritos. A iniciativa tem parceria com a Meta e a consultoria Plano.

A expectativa com o lançamento do projeto, lá em 2023, era a inscrição de 5 mil micro e nano influenciadores no espaço de um ano, focando no desenvolvimento gratuito desses profissionais. Porém, o resultado veio dobrado no final dos 12 meses, mas sem a representatividade desejada.

“Queremos ver o Brasil refletido dentro da plataforma e, dessa forma, contribuir para que novos olhares surjam no mercado de influenciadores”, explica Paula Paiva, diretora de comunicação e mídia da área de Beauty & Wellbeing da Unilever Brasil.

Neste segundo semestre de 2024, objetivo é que 100% das campanhas de Dove, Seda, Tresemmé e Clear incluirão, em diferentes frentes, criadores pretos e pardos participantes da plataforma.

‌



Dados da Black Influence, agência especializada em influência e comunicação antirracista, revelam que influenciadores pretos têm 17,2% menos participação em campanhas publicitárias do que a média, enquanto influenciadores brancos recebem, em média, 12% a mais que outras raças analisadas.

“Com um mercado tão relevante e aquecido, queremos mais do que descobrir novos talentos, queremos incentivar a profissionalização destes criadores de conteúdo e, com isso, possibilitar transformações significativas no mercado de influência no que diz respeito a representatividade de pessoas negras na publicidade digital”, afirma a executiva.

‌



Com a parceria com a Meta, a plataforma ganha novos conteúdos, ministrados por profissionais pretos, como: melhores práticas, dicas e ferramentas disponíveis no Instagram para o crescimento na plataforma. Além das trilhas de desenvolvimento com tópicos como negociação, direito digital, gestão financeira, entre outras, que já estão disponíveis no programa desde a primeira fase.

Já a Plano oferece uma trilha de aprendizado para preparar os participantes para avançar em suas carreiras e maximizar suas perspectivas futuras, por meio de ações de mentoria e workshops que abrangem temas cruciais como negócios, empreendedorismo, marca pessoal, oratória, escrita criativa e diversidade.