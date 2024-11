Theodoro fala de carreira e celebra parceria inédita ao ser o primeiro homem a estampar caixinha de tintura feminina Influenciador revela trajetória de sonhos, escolhas e autenticidade que o levaram a ser o rosto da marca e a inspirar milhares de seguidores Makes e Afins|Mariana MorelloOpens in new window 25/10/2024 - 11h24 (Atualizado em 25/10/2024 - 11h24 ) twitter

Influenciador investe no humor e autenticidade para se conectar com o público Reprodução/Instagram/@theodoro

O influenciador digital Felipe Theodoro, que conta com mais de 6 milhões de seguidores nas redes sociais, conquistou um marco inédito em sua carreira em 2024: tornou-se o primeiro homem a estampar uma caixinha de tintura feminina de cabelo. Em entrevista ao Makes & Afins, ele compartilha um pouco do processo da parceria, como a autenticidade e leveza são essenciais para a conexão com seus seguidores, além de revelar a importância de planejar cada passo para alcançar seus objetivos.

A conquista de um sonho: o convite e a representatividade

A notícia do convite para ser o rosto de um tom de tintura Maxton foi uma surpresa, mas trouxe uma alegria imensa e já era um desejo de Theodoro. “Há aproximadamente dois anos, decidi deixar meu cabelo crescer para atrair oportunidades de trabalhar com marcas de cuidados capilares. Quando comecei a deixar o cabelo crescer, meus amigos não apoiaram, mas eu já dizia que eles me veriam trabalhando com uma marca de cabelo!”.

Neste ano, o influenciador realizou este sonho. “Hoje sou o primeiro homem a estampar uma caixinha de tintura de uma marca feminina. Essa caixinha significa muita coisa”, compartilhou.

Para ele, ver essa conquista é uma prova de que com estratégia e persistência é possível alcançar qualquer objetivo. “O nosso trabalho pode nos levar para lugares que a gente nunca imaginaria. É óbvio que, hoje, uma profissão como a influência digital te proporciona muitas coisas, mas independente da sua área, o importante é ter uma estratégia para alcançar seus objetivos”.

‌



Parceria criativa e envolvente

Desde o início da parceria para o desenvolvimento da caixinha, o influenciador fez questão de estar envolvido em cada detalhe, especialmente na escolha da cor da tintura. “A equipe foi super receptiva e me deixou participar de todo o processo. Discutimos várias paletas e escolhemos juntos uma cor que representasse meu estilo”, contou.

Segundo ele, ver o produto final foi uma sensação única, pois cada tom escolhido refletia sua personalidade e a mensagem que queria transmitir.

‌



Humor e motivação como marcas registradas

Com um conteúdo que mistura um humor leve com um toque motivacional, o influenciador é seguido por milhares de jovens que veem nele uma fonte de inspiração e empoderamento. “A gente sempre busca trazer vídeos que levantem o astral das pessoas e mostrem que, independentemente dos desafios, todos são capazes de alcançar seus objetivos. É muito gratificante receber mensagens de carinho e apoio do público”, afirmou.

Para ele, a conexão com seus seguidores é um reflexo da autenticidade que sempre buscou trazer para seus conteúdos.

‌



Novos sonhos e projetos futuros

Apesar das conquistas, Theodoro conta que ainda tem muitos sonhos para realizar. “Sempre tive vontade de criar um projeto social que faça a diferença na vida das pessoas, especialmente no mundo da moda. Além disso, tenho pensado em explorar novas formas de expressão artística, como um documentário que mostre meu olhar sobre o mundo. A lista de sonhos nunca acaba, e isso é o que me motiva a continuar.”

Descobrindo a paixão pelo universo da moda e beleza

A paixão pela moda e beleza não surgiu de repente. “Fui descobrindo ao longo do caminho! No começo, eu não tinha muita noção de como poderia ser divertido e inspirador. Mas, à medida que fui experimentando, crescendo e usando diferentes estilos, percebi o quanto [a moda] poderia me representar. O que antes era só uma curiosidade virou uma verdadeira paixão. Hoje, não imagino meu conteúdo sem moda!”, revelou.

Pensamentos que mudaram sua vida

Para finalizar a conversa, o influenciador compartilha três pensamentos que considera essenciais para seu sucesso pessoal e profissional. “Primeiro, entender que cada passo, por menor que seja, me aproxima dos meus objetivos. A consistência é fundamental. Segundo, a autenticidade: quando comecei a me aceitar do jeito que sou, as portas se abriram. E, por último, a ideia de que não existe fracasso, só aprendizado. Cada erro é uma oportunidade de crescimento e isso me ajudou a enfrentar desafios, com muito mais leveza. Esses insights mudaram minha perspectiva e, com certeza, minha vida!”.

