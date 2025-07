O que Anitta fez no rosto? De sumida a rejuvenescida: conversamos com dois cirurgiões plásticos para entender os possíveis procedimentos por trás da nova fase da cantora — sem especulação vazia Meu Umbigo|Thais AngelucciOpens in new window 01/07/2025 - 17h41 (Atualizado em 01/07/2025 - 17h58 ) twitter

As mudanças de Anitta Reprodução/X

Muito se tem especulado sobre o que a cantora Anitta fez de procedimento no rosto. Alguns até dizem que ela mudou tanto que ficou parecida com a Juliette.

Por isso conversei com dois cirurgiões plásticos que levantaram algumas hipóteses levando em consideração o antes e depois da cantora.

Veja a seguir o bate-papo com o Dr. André Maranhão, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica - RJ. E, em seguida, a opinião do Dr. Ricardo Marquez.

‌



1- Quais procedimentos explicam esse resultado que Anitta obteve?

Claro que estamos falando no campo das suposições, uma vez que a cantora é adepta a recorrer a procedimentos estéticos há muito tempo e recentemente foi percebida sua ausência das redes sociais com um retorno triunfal e rejuvenescida. Pela idade da cantora e seu estilo de vida com muita atividade física, o emagrecimento facial e a flacidez consequente nos levam a supor que três procedimentos, que envolvem o terço superior e médio da face, podem ter sido realizados. Primeiro, um Ponny Tail Lift , associado a um Lip Lift e provável Terapia regenerativa com Lipotransferência.

‌



2- O que são esses procedimentos e para que servem?

‌



O “Ponytail Lift” é uma técnica de lifting facial menos invasiva inspirada no efeito estético que um rabo de cavalo alto (ponytail) proporciona ao rosto — elevação das sobrancelhas, abertura dos olhos e suavização das linhas da face média. Ao contrário de lifting faciais tradicionais, o ponytail lift utiliza incisões menores e suturas estrategicamente posicionadas na região temporal e couro cabeludo para tracionar os tecidos de forma sutil, preservando a expressão facial. É indicado para pacientes mais jovens ou aqueles que buscam um resultado mais leve e natural, com menor tempo de recuperação. O procedimento também pode ser combinado com outras técnicas, como endoscopia facial ou fios de tração.

O Lip Lift é uma cirurgia plástica que tem como objetivo rejuvenescer o lábio superior, encurtando a distância entre o nariz e o lábio (geralmente aumentada com o envelhecimento). Isso é feito por meio da remoção de uma pequena faixa de pele abaixo do nariz, elevando o lábio superior e proporcionando um contorno mais jovem, com exposição discreta dos dentes e maior definição do arco do cupido pela eversão do mesmo.

Já a Terapia Regenerativa pode ser associada ao procedimento, utilizando técnicas como enxerto de gordura rica em fatores de crescimento para estimular a regeneração tecidual, melhorar a qualidade da pele, reduzir rugas finas e acelerar a cicatrização, oferecendo um rejuvenescimento mais natural e duradouro, além de volumizar áreas específicas quando indicado.

3- Quais são os cuidados com essas técnicas e qual o tempo de recuperação?

O Ponytail Lift é considerado uma técnica de recuperação mais rápida do que os liftings tradicionais. Os pacientes devem evitar atividades físicas intensas por cerca de duas a três semanas, e dormir com a cabeça levemente elevada para minimizar o inchaço. É importante evitar tracionar ou pentear agressivamente o cabelo nos primeiros dias, pois as incisões ficam escondidas no couro cabeludo. Também é fundamental não expor a área ao sol e seguir o protocolo de higienização das incisões para evitar complicações. A maior parte do inchaço e hematomas costuma regredir em até duas semanas, embora o resultado leve cerca de 1 a 2 meses para se consolidar, com retorno gradual às atividades sociais em até 15 dias em muitos casos, dependendo da sensibilidade individual e da extensão da correção feita.

Após um Lip Lift, os principais cuidados incluem evitar movimentação excessiva da boca (como falar demais, mastigar alimentos duros ou rir em excesso) por pelo menos 7 a 10 dias, manter a cabeça elevada ao dormir para reduzir o inchaço, e seguir rigorosamente as orientações de higiene da ferida para prevenir infecções. O uso de pomadas cicatrizantes e protetor solar é essencial para uma boa evolução da cicatriz, que fica disfarçada na base do nariz. Já a Terapia Regenerativa associada requer cuidados específicos conforme a técnica utilizada (por exemplo, não massagear a área se houver enxerto de gordura e evitar calor local nas primeiras 48 horas). A recuperação inicial costuma levar de 7 a 10 dias, com resultado final visível em torno de 1 a 3 meses, dependendo da resposta individual à regeneração.

4- Existe alguma contra-indicação para o Ponytail Lift? Ele é um procedimento que pode viralizar?

O Ponytail Lift não é indicado para todos os pacientes. Suas principais contraindicações incluem pessoas com flacidez facial avançada, excesso de pele, doenças autoimunes que afetam a cicatrização, uso crônico de anticoagulantes ou condições médicas descompensadas, como diabetes ou hipertensão severa. Também não é recomendado para quem tem expectativas irreais quanto ao resultado, já que o procedimento oferece uma elevação discreta e natural, não um efeito drástico. É mais indicado para pacientes jovens ou de meia-idade com sinais iniciais de flacidez.

Por outro lado, o Ponytail Lift tem grande potencial de viralização, especialmente nas redes sociais. O nome comercial, os resultados sutis e fotogênicos, a cicatrização escondida no couro cabeludo e o curto tempo de recuperação o tornam atraente para o público mais jovem, influenciadores e celebridades. No entanto, é essencial reforçar que, apesar da estética moderna e do apelo online, trata-se de uma cirurgia, que exige avaliação médica rigorosa para garantir segurança e resultados compatíveis com cada perfil facial. Antes de decidir por um procedimento, busque sempre por um profissional da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica para um resultado seguro!

O Dr. Ricardo Marquez diz que concorda com Dr. André sobre o Ponytail e que também há uma possibilidade de ter sido feita a técnica de Lifting Facial com Endoscopia, já que os pontos devem estar escondidos debaixo dos cabelos, com um nível de dificuldade grande e com muita habilidade técnica por parte dos médicos

A técnica de lifting facial com endoscopia é um procedimento moderno e menos invasivo utilizado na cirurgia plástica para rejuvenescimento da face. Indicada principalmente para pacientes que apresentam sinais iniciais a moderados de envelhecimento facial, essa abordagem se concentra nas regiões do terço superior e médio da face, oferecendo resultados naturais com um tempo de recuperação mais curto quando comparado ao lifting tradicional.

Como funciona? A cirurgia é realizada com o auxílio de um endoscópio, um equipamento fino com uma câmera na ponta que permite ao cirurgião visualizar as estruturas internas em tempo real. Pequenas incisões são feitas, geralmente no couro cabeludo ou atrás da linha capilar, por onde o endoscópio e os instrumentos cirúrgicos são introduzidos.

Com essa abordagem, o médico consegue descolar os tecidos da face, reposicionar a musculatura (principalmente o sistema músculo-aponeurótico superficial - SMAS) e fixar os tecidos em posições mais elevadas, promovendo uma expressão facial mais jovial sem alterar a naturalidade do rosto.

Vantagens da técnica endoscópica:

Menores incisões e cicatrizes discretas;

Redução do trauma cirúrgico;

Recuperação mais rápida;

Menor risco de complicações como hematomas e infecções;

Resultados mais naturais.

Indicação ideal: Pacientes entre 35 e 55 anos, com flacidez leve a moderada, especialmente na região das sobrancelhas, pálpebras superiores, bochechas e sulcos nasolabiais. Também pode ser indicada para complementar outros procedimentos, como blefaroplastia e preenchimentos faciais.

Cuidados e recuperação: O pós-operatório envolve repouso relativo, uso de medicação prescrita, evitar esforços e exposição solar direta. A maioria dos pacientes retorna às atividades sociais leves em 10 a 14 dias, com os resultados finais se consolidando em até 3 meses.

Assim como qualquer procedimento cirúrgico, o lifting facial com endoscopia deve ser realizado por profissional qualificado, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, garantindo segurança e resultados satisfatórios.

Olha que além do autocuidado, resolvi também cuidar do umbigo alheio dessa vez. :)

