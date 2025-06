Queimar 1.000 calorias em apenas 30 minutos? Sim, isso existe Conheça o aparelho que une exercício, infravermelho e vácuo para redefinir corpo, saúde e autoestima Meu Umbigo|Thais AngelucciOpens in new window 16/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 16/06/2025 - 02h00 ) twitter

Máquina de pedalar ajuda a perder calorias Divulgação

Você já imaginou entrar numa cápsula futurista, deitar confortavelmente e sair de lá com menos calorias, menos inchaço e mais disposição?

Pois bem: não estamos falando de ficção científica, mas de uma bicicleta dentro de uma cápsula, uma revolução tecnológica que une exercício físico, estética e bem-estar — e que chegou com tudo para mudar a forma como a gente cuida do próprio umbigo (literal e metaforicamente).

Sinceramente, me senti dentro do desenho dos Jetsons. Essa bike também é conhecida como Infrashape, e você pedala deitada numa cápsula estilosa (e meio espacial, confesso), equipada com sistema de infravermelho e pressão a vácuo.

Parece coisa de outro planeta, mas o objetivo é bem terreno: ajudar na alta queima calórica (até 1.000 calorias ou mais em 30 minutos!) e trazer alívio para quem sofre com lipedema, aquela condição que provoca acúmulo de gordura e inchaço doloroso, especialmente nas pernas.

‌



Encontrei essa nova modalidade nas redes sociais de uma clínica e o visual me chamou muito a atenção. Fiquei curiosa e entrei em contato com eles para saber como funcionava, testar e vir aqui contar pra vocês. Eu faço musculação umas três vezes na semana e já fiz muita aula de bike em academia, então fazer exercício, para mim, não é um sacrifício.

Fui muito bem recebida pela Amanda, na clínica Modelle Estética, que me explicou como funciona a Infrashape (a tal cápsula), que você vai saber, depois que eu contar minha super experiência.

‌



Coloquei uma saia de neoprene que é acoplada na cápsual para não deixar o ar entrar nem sair. A Amanda regulou a máquina com a resistência dos pedais no nível 3, 30 minutos de exercício, infravermelho a 50ºC e apertou uma função de colágeno.

Comecei a pedalar, assistindo um caminho dentro de um parque pela Costa Rica, e aos 7 minutos o vácuo se acionou, chupou o ar todo e a saia ficou esticada na máquina. Sim, você faz esforço, o que é bom para o corpo, pois é um exercício.

‌



A impressão que eu tinha era que ficou mais difícil pedalar, as pernas cansaram mais do que se eu tivesse em uma aula de bike normal na academia e eu senti uma força maior nos músculos da frente da coxa.

Aos 20 minutos, parecia que eu estava aos 50 minutos de uma aula normal de tão cansada, mas resisti os últimos 10 bravamente. Quando deram os 30 minutos, a máquina desligou e foi um alívio. O mais incrível de tudo: a máquina registrou uma perda de 1.102 calorias, 500 ml de água e, quando saí da bike, parecia que eu nem tinha feito exercício. Minhas pernas não doíam nem doeram nos dias posteriores. Eu simplesmente amei.

Mas como funciona essa maravilha?

O infravermelho é o nosso aliado secreto: ele ativa a circulação, acelera o metabolismo, desinflama o corpo e ainda dá uma força na eliminação de toxinas. Resultado? Menos dor, menos edema e mais leveza — física e emocional.

Já o vácuo entra em cena para intensificar o desafio do pedal. Isso significa que, mesmo pedalando deitado, o esforço é real e os benefícios também: emagrecimento, tonificação dos músculos inferiores (adeus flacidez!) e um bônus: o efeito de drenagem linfática, graças ao estímulo do retorno venoso.

E o melhor de tudo? As sessões duram só 30 minutos e podem ser feitas de uma a três vezes por semana. Ou seja, cabe na rotina de quem vive correndo (mas ainda quer caber naquela calça guardada no armário desde 2019).

Se você está em busca de um tratamento eficaz, confortável e que respeita os limites do corpo — especialmente se convive com lipedema ou simplesmente quer acelerar os resultados do treino —, a Infrashape pode ser a pedida ideal.

Porque cuidar do corpo também é cuidar do umbigo — e se for deitado numa cápsula estilosa, melhor ainda.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

