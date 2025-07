Atleta Brasileiro é Impedido de Entrar nos EUA por Ter Visitado Cuba Entenda como funciona o ESTA, as restrições americanas e evite surpresas no seu visto Passaporte para o mundo|Carlos SilvaOpens in new window 08/07/2025 - 21h39 (Atualizado em 08/07/2025 - 21h39 ) twitter

Hugo Calderano Reprodução/Instagram/@hugocalderano

O mesa-tenista brasileiro Hugo Calderano, atualmente top 5 do mundo no ranking, teve a entrada negada nos Estados Unidos para disputar um campeonato internacional. O motivo? Ele esteve em Cuba em 2023, durante os Jogos Pan-Americanos.

Esse caso reacendeu o alerta sobre uma regra pouco conhecida, mas extremamente importante para quem pretende viajar aos EUA com autorização eletrônica (ESTA).

‌



O que é o ESTA?

O ESTA (Electronic System for Travel Authorization) é uma autorização eletrônica que permite que cidadãos de determinados países entrem nos Estados Unidos sem visto tradicional, apenas com aprovação digital prévia.

É válido apenas para quem:

‌



• Vai a turismo ou negócios por até 90 dias;

• É cidadão de um país do Programa de Isenção de Vistos (Visa Waiver Program), como Portugal, França, Alemanha, Japão e outros;

‌



• Nunca viajou para países considerados hostis pelo governo americano (como Irã, Coreia do Norte, Síria, Sudão e… Cuba, desde 2021).

Por que Cuba entrou na lista de restrições?

Desde janeiro de 2021, o governo americano classifica Cuba como Estado Patrocinador do Terrorismo. Isso significa que qualquer cidadão estrangeiro que tenha visitado o país deixa de ser elegível para o ESTA e precisa solicitar um visto tradicional (geralmente o B1/B2).

Mesmo que a viagem tenha sido legal, diplomática ou esportiva — como foi o caso de Calderano — a regra é aplicada sem exceções.

O que fazer se você já foi a Cuba?

- Se você já visitou Cuba após 2021 e deseja ir aos EUA, precisa solicitar o visto B1/B2 na embaixada ou consulado americano;

- Não adianta tentar renovar ou aplicar novamente o ESTA — ele será automaticamente negado;

- O processo de solicitação de visto tradicional é mais demorado, exige agendamento e entrevista.

Dica do Especialista:

“Esse caso do Hugo Calderano serve como alerta para todos os viajantes. Com a atual política migratória dos EUA, qualquer visita a países da lista negra pode afetar diretamente sua entrada, mesmo para cidadãos de países com isenção de visto.”

— Carlos Silva, consultor da Digital Vistos

Conclusão

Viajar é uma experiência incrível, mas entender as regras de imigração é fundamental para evitar frustrações, perdas financeiras e, como vimos, até bloqueio em eventos internacionais.

Se você tem dúvidas ou precisa de orientação personalizada, fale com a Digital Vistos. Somos especialistas em vistos americanos, processos consulares e regularização de entrada nos EUA, Europa, Canadá e mais.

Contato: (11) 91456-1910

Site: digitalvistos.com.br

Instagram: @digitalvistos

📍 São Paulo – SP | Atendimento 100% online em todo o Brasil

