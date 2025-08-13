Brasil conquista o 16º lugar entre os passaportes mais poderosos do mundo Mais liberdade, menos burocracia e oportunidades ampliadas para viajar, estudar e trabalhar no exterior Passaporte para o mundo|Carlos SilvaOpens in new window 13/08/2025 - 16h15 (Atualizado em 13/08/2025 - 16h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Passaporte brasileiro sobe no ranking da Henley Passport Index Foto de Marcelo Camargo/Agência Brasil

O passaporte brasileiro subiu mais uma posição no Henley Passport Index, ranking internacional que utiliza dados oficiais da IATA (Associação Internacional de Transporte Aéreo). Agora, o Brasil ocupa o 16º lugar entre os passaportes mais fortes do planeta, permitindo acesso sem visto ou com visto na chegada a 171 destinos.

Embora algumas fontes indiquem 170 destinos, ambas confirmam a posição consolidada do Brasil no Top 16 global.

Quem lidera o ranking em 2025?

1º lugar: Singapura — 193 destinos

Singapura — 193 destinos 2º lugar: Japão e Coreia do Sul — 190 destinos cada

Japão e Coreia do Sul — 190 destinos cada 3º lugar: Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Irlanda, Itália e Espanha — 189 destinos

Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Irlanda, Itália e Espanha — 189 destinos 4º lugar: Áustria, Bélgica, Luxemburgo, Países Baixos, Noruega, Portugal e Suécia — 188 destinos

Áustria, Bélgica, Luxemburgo, Países Baixos, Noruega, Portugal e Suécia — 188 destinos 5º lugar: Grécia, Nova Zelândia e Suíça — 187 destinos

Grécia, Nova Zelândia e Suíça — 187 destinos 6º lugar: Reino Unido — 186 destinos

Reino Unido — 186 destinos 10º lugar: Estados Unidos (empatado com Islândia e Lituânia) — 182 destinos

Por que isso é importante para você?

‌



O avanço do Brasil no ranking representa mais liberdade para viajar, menos burocracia em viagens internacionais e novas oportunidades para turismo, estudos e negócios. Além disso, reflete o reconhecimento crescente do passaporte brasileiro no cenário global.

Como a Digital Vistos pode ajudar

‌



Na Digital Vistos, transformamos esse potencial em realidade para você:

Identificamos todos os destinos que não exigem visto antecipado;

Facilitamos autorizações eletrônicas como eTA e ESTA ;

; Garantimos que seus documentos estejam prontos para evitar qualquer imprevisto na imigração.

💬 Entre em contato com nossos especialistas pelo WhatsApp e descubra como aproveitar ao máximo o seu passaporte brasileiro.

‌



Contato fixo: (11) 97312-5805

Whatsapp: (11) 2359-8046

Site: digitalvistos.com.br

Instagram: @digitalvistos

Instagram: @influencer.carlossilva

E-mail: carlos.silva@digitalvistos.com.br

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.