Brasil conquista o 16º lugar entre os passaportes mais poderosos do mundo

Mais liberdade, menos burocracia e oportunidades ampliadas para viajar, estudar e trabalhar no exterior

Passaporte para o mundo|Carlos Silva

Passaporte brasileiro sobe no ranking da Henley Passport Index Foto de Marcelo Camargo/Agência Brasil

O passaporte brasileiro subiu mais uma posição no Henley Passport Index, ranking internacional que utiliza dados oficiais da IATA (Associação Internacional de Transporte Aéreo). Agora, o Brasil ocupa o 16º lugar entre os passaportes mais fortes do planeta, permitindo acesso sem visto ou com visto na chegada a 171 destinos.

Embora algumas fontes indiquem 170 destinos, ambas confirmam a posição consolidada do Brasil no Top 16 global.

Quem lidera o ranking em 2025?

  • 1º lugar: Singapura — 193 destinos
  • 2º lugar: Japão e Coreia do Sul — 190 destinos cada
  • 3º lugar: Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Irlanda, Itália e Espanha — 189 destinos
  • 4º lugar: Áustria, Bélgica, Luxemburgo, Países Baixos, Noruega, Portugal e Suécia — 188 destinos
  • 5º lugar: Grécia, Nova Zelândia e Suíça — 187 destinos
  • 6º lugar: Reino Unido — 186 destinos
  • 10º lugar: Estados Unidos (empatado com Islândia e Lituânia) — 182 destinos

Por que isso é importante para você?


O avanço do Brasil no ranking representa mais liberdade para viajar, menos burocracia em viagens internacionais e novas oportunidades para turismo, estudos e negócios. Além disso, reflete o reconhecimento crescente do passaporte brasileiro no cenário global.

Como a Digital Vistos pode ajudar


Na Digital Vistos, transformamos esse potencial em realidade para você:

  • Identificamos todos os destinos que não exigem visto antecipado;
  • Facilitamos autorizações eletrônicas como eTA e ESTA;
  • Garantimos que seus documentos estejam prontos para evitar qualquer imprevisto na imigração.

💬 Entre em contato com nossos especialistas pelo WhatsApp e descubra como aproveitar ao máximo o seu passaporte brasileiro.


Contato fixo: (11) 97312-5805

Whatsapp: (11) 2359-8046

Site: digitalvistos.com.br

Instagram: @digitalvistos

Instagram: @influencer.carlossilva

E-mail: carlos.silva@digitalvistos.com.br

