Brasil conquista o 16º lugar entre os passaportes mais poderosos do mundo
Mais liberdade, menos burocracia e oportunidades ampliadas para viajar, estudar e trabalhar no exterior
O passaporte brasileiro subiu mais uma posição no Henley Passport Index, ranking internacional que utiliza dados oficiais da IATA (Associação Internacional de Transporte Aéreo). Agora, o Brasil ocupa o 16º lugar entre os passaportes mais fortes do planeta, permitindo acesso sem visto ou com visto na chegada a 171 destinos.
Embora algumas fontes indiquem 170 destinos, ambas confirmam a posição consolidada do Brasil no Top 16 global.
Quem lidera o ranking em 2025?
- 1º lugar: Singapura — 193 destinos
- 2º lugar: Japão e Coreia do Sul — 190 destinos cada
- 3º lugar: Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Irlanda, Itália e Espanha — 189 destinos
- 4º lugar: Áustria, Bélgica, Luxemburgo, Países Baixos, Noruega, Portugal e Suécia — 188 destinos
- 5º lugar: Grécia, Nova Zelândia e Suíça — 187 destinos
- 6º lugar: Reino Unido — 186 destinos
- 10º lugar: Estados Unidos (empatado com Islândia e Lituânia) — 182 destinos
Por que isso é importante para você?
O avanço do Brasil no ranking representa mais liberdade para viajar, menos burocracia em viagens internacionais e novas oportunidades para turismo, estudos e negócios. Além disso, reflete o reconhecimento crescente do passaporte brasileiro no cenário global.
Como a Digital Vistos pode ajudar
Na Digital Vistos, transformamos esse potencial em realidade para você:
- Identificamos todos os destinos que não exigem visto antecipado;
- Facilitamos autorizações eletrônicas como eTA e ESTA;
- Garantimos que seus documentos estejam prontos para evitar qualquer imprevisto na imigração.
💬 Entre em contato com nossos especialistas pelo WhatsApp e descubra como aproveitar ao máximo o seu passaporte brasileiro.
Contato fixo: (11) 97312-5805
Whatsapp: (11) 2359-8046
Site: digitalvistos.com.br
Instagram: @digitalvistos
Instagram: @influencer.carlossilva
E-mail: carlos.silva@digitalvistos.com.br
