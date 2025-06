Como deixar suas redes sociais seguras (e públicas) para tirar o visto americano Confira as dicas da Digital Vistos para quem busca estudar nos Estados Unidos Passaporte para o mundo|Carlos SilvaOpens in new window 23/06/2025 - 18h50 (Atualizado em 23/06/2025 - 18h54 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Estudante norte americano Foto de studioroman em Canva Pro

Com as novas regras de 2025, seu perfil online virou parte oficial do processo consular — veja o que fazer

Desde junho de 2025, os Estados Unidos passaram a adotar um novo padrão de análise para quem deseja tirar o visto americano — especialmente nas categorias estudante (F-1), intercâmbio (J-1) e turismo de longa duração (B-1/B-2). A grande novidade? O conteúdo das suas redes sociais agora pode ser decisivo na aprovação ou recusa do seu visto.

A ordem, enviada pelo Departamento de Estado a consulados e embaixadas, exige que os perfis digitais dos solicitantes estejam abertos ao público e coerentes com as informações prestadas no formulário DS-160. Parece simples, mas muitos estudantes acabam cometendo erros que comprometem o processo — seja por excesso de exposição, conteúdos polêmicos ou perfis incoerentes com os objetivos declarados.

Neste artigo, o Passaporte para o Mundo traz dicas práticas para tornar suas redes públicas com segurança, sem abrir mão da sua privacidade — e ainda mostrando o que o consulado realmente quer ver.

‌



Por que isso importa?

A análise digital virou rotina nos consulados americanos. Perfis fechados, com postagens contraditórias, ofensivas ou de humor duvidoso, podem levar a recusas automáticas ou atrasos no processo. Já conteúdos compatíveis com a proposta de estudo, trabalho ou intercâmbio reforçam a credibilidade do candidato.

O novo modelo de triagem inclui capturas de tela, registro de histórico de postagens e observações formais no dossiê consular. Em outras palavras: a internet lembra — e o consulado também.

‌



Redes sociais Foto de Manav Sharma de Pexels

Como abrir suas redes sociais com segurança

Veja como ajustar as configurações das redes mais comuns, de forma a atender à exigência consular sem se expor desnecessariamente:

Instagram

Torne a conta pública em “Configurações > Privacidade”.

Arquive stories antigos e destaque apenas o essencial.

Apague ou esconda conteúdos com:• Piadas ofensivas• Temas políticos/religiosos extremos• Armas, bebidas, violência ou polêmicas

Facebook

Ajuste em “Privacidade > Suas atividades” para que postagens futuras sejam públicas.

Revise o “Registro de Atividades” e oculte postagens antigas, se necessário.

Desative marcações automáticas e revise quem pode postar na sua linha do tempo.

TikTok

Torne a conta pública.

Desative duetos, comentários automáticos e mensagens diretas.

Remova vídeos de desafios, músicas inapropriadas ou conteúdos sensíveis.

Twitter/X

Desmarque a opção “Proteger meus tweets”.

Use ferramentas como TweetDelete para limpar postagens antigas.

Mantenha um histórico neutro, educado e coerente com seus objetivos.

O que o consulado analisa nas redes?

Os oficiais buscam coerência, equilíbrio e comportamento social adequado. Os principais pontos observados são:

‌



Se o que você posta é compatível com o motivo declarado da viagem ;

; Se o conteúdo é positivo, neutro ou inspirador ;

; Se há algo ofensivo, radical, contraditório ou mentiroso.

Mesmo um “meme inofensivo” pode soar mal em outro contexto. A recomendação é: se você tiver dúvida se algo pega mal, provavelmente pega.

Como montar um perfil positivo para o consulado

Quer mostrar seriedade e intenção legítima? Siga essas orientações:

Foto de perfil clara , com aparência simpática ou neutra.

, com aparência simpática ou neutra. Bio limpa : ex. “Futuro estudante nos EUA • Apaixonado por idiomas e cultura”.

: ex. “Futuro estudante nos EUA • Apaixonado por idiomas e cultura”. Publique ou destaque conteúdos sobre:• Estudos e carreira• Viagens e experiências culturais• Eventos acadêmicos ou certificações• Vida pessoal saudável, familiar e respeitosa

Evite engajamento com discussões acaloradas, memes políticos ou hashtags agressivas.

Fica a dica: o seu @ também fala muito

Nomes como @revoltado__, @odiomundial, @perdidonoplaneta ou similares podem soar mal. Prefira @nomereal, @fulano.estudante, @nomedacarreira, etc. Perfis “clean” ganham pontos com o consulado.

Estratégia extra: crie um perfil paralelo temporário

Se você não quer abrir mão de sua privacidade total no perfil principal, considere criar um Instagram ou LinkedIn “oficial”, focado apenas em estudos, carreira, viagens e cultura. Use esse perfil durante o processo — e depois, se quiser, você pode desativá-lo.

Essa é uma prática legítima, cada vez mais comum entre candidatos a vistos de estudo e intercâmbio.

Dica final do Passaporte para o Mundo:

Redes sociais agora são documentos consulares não oficiais. Elas mostram quem você é além do papel, por isso, merecem o mesmo cuidado que seus formulários. Antes de aplicar para o visto, faça uma boa auditoria do seu histórico digital — ou conte com um especialista.

Conte com a Digital Vistos

A Digital Vistos é a maior referência brasileira em vistos de estudo e intercâmbio para os Estados Unidos. Com atendimento premium e consultoria personalizada, preparamos você para cada etapa do processo, desde a organização de documentos até a revisão estratégica das suas redes sociais.

📞 Agende sua consultoria com nosso time de especialistas

Contato: (11) 91456-1910

Site: digitalvistos.com.br

Instagram: @digitalvistos

📍 São Paulo – SP | Atendimento em todo o Brasil

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.