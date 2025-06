Saiba como evitar problemas com a imigração americana em 2025 Aqui vão algumas dicas da Digital Vistos, a melhor assessoria do Brasil e especialista em visto americano, com serviço premium e suporte 24 horas Passaporte para o mundo|Carlos SilvaOpens in new window 13/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 13/06/2025 - 02h00 ) twitter

Visa carimbado - novas políticas imigratórias Foto de Kit (formerly ConvertKit) na Unplash

Viajar para os Estados Unidos exige cada vez mais preparo. Desde junho de 2025, novas medidas migratórias estão sendo implementadas pelo governo norte-americano e afetam diretamente a entrada de estrangeiros no país.

Para ajudar nossos leitores a evitar contratempos ao chegar à imigração, reunimos as principais atualizações e orientações com base em fontes oficiais da Embaixada Americana no Brasil e da imprensa internacional.

Confira abaixo tudo o que você precisa saber antes de embarcar.

‌



Novas restrições e o novo Travel Ban

Em junho, o governo dos EUA implementou um novo pacote de restrições migratórias, conhecido como Travel Ban. A lista inclui cidadãos de países considerados de alto risco, que passam a ter a entrada nos EUA limitada ou negada.

Brasileiros, por enquanto, não estão na lista. No entanto, quem tem dupla cidadania com países sancionados pode ser afetado e até impedido de embarcar.

‌



Atenção redobrada se você tem dupla cidadania. Use sempre o passaporte brasileiro ou o que não conste entre os países restritos. Também é recomendável evitar escalas em países da lista de sanções.

Seattle, United States - Protesto contra politicas imigratórias Foto de Nitish Meena na Unsplash

Erros no DS-160 podem custar seu visto

O formulário DS-160 — obrigatório para a maioria dos vistos americanos — está sendo analisado com mais rigor. Informações inconsistentes ou campos preenchidos incorretamente têm levado à negação imediata do visto, mesmo em casos simples.

‌



Antes de enviar seu formulário, revise todos os dados com muito cuidado. Verifique o número de confirmação, os dados pessoais e as informações da viagem. Detalhes como endereços incompletos ou divergência com os documentos apresentados podem prejudicar seu processo.

Redes sociais estão sendo analisadas

O Departamento de Estado passou a avaliar com mais atenção o comportamento online dos solicitantes de visto, principalmente para quem solicita vistos de estudo, intercâmbio ou turismo frequente. Isso inclui a análise de redes sociais como Facebook, Instagram, Twitter e TikTok.

Postagens públicas, posicionamentos políticos e conteúdo considerado sensível podem influenciar negativamente na concessão do visto. Nossa recomendação é revisar seu perfil antes de qualquer solicitação e ajustar a privacidade das postagens mais antigas, se necessário.

Não ultrapasse o tempo permitido nos EUA

A política migratória também ficou mais rígida em relação ao tempo de permanência nos Estados Unidos. Com as novas ordens executivas, quem ultrapassa o período autorizado pode ser deportado com mais rapidez e enfrentar restrições futuras para voltar ao país.

Sempre confira a data de saída autorizada no carimbo da imigração ou no sistema I-94. Se houver necessidade de estender a estadia, isso deve ser feito de forma legal, com pedido formal aprovado. Nunca ultrapasse o prazo por conta própria.

Estátua da Liberdade - Liberty Island, Nova York - US Foto de Saul Macias na Unplash

Recomendações da Embaixada Americana

A Embaixada dos EUA no Brasil também reforçou algumas orientações importantes para todos os viajantes:

Tenha um passaporte com validade mínima de seis meses;

Apresente visto válido e adequado ao tipo de viagem;

Leve comprovantes de hospedagem, passagem de retorno e meios financeiros;

Mantenha uma postura tranquila e sincera durante a entrevista com o oficial da imigração.

✅ Checklist Digital Vistos – Atualizado para 2025

Verifique sua dupla cidadania e use sempre o passaporte permitido;

Formulário DS-160: esteja 100% correto e consistente com os documentos;

Perfis online: revise conteúdos públicos e ajuste sua visibilidade;

Agende entrevistas com antecedência para evitar imprevistos;

Planeje sua viagem com segurança: conheça seus prazos de permanência e leve todos os comprovantes.

