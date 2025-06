Copa do Mundo 2026: Brasil classificado e aumento na busca por vistos gera alerta contra fake news Torcedores se preparam para viajar, mas devem redobrar atenção com boatos e atalhos perigosos Passaporte para o mundo|Carlos SilvaOpens in new window 26/06/2025 - 06h00 (Atualizado em 26/06/2025 - 06h00 ) twitter

Close em escudo da seleção brasileira na camisa Foto de Alice Yamamura em Unsplash

Com a empolgante classificação da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026, que será sediada por Estados Unidos, México e Canadá, a corrida por vistos americanos já começou. A expectativa de acompanhar os jogos diretamente dos estádios está levando milhares de brasileiros a iniciarem os trâmites consulares — mas, junto com esse entusiasmo, surgem também perigosas fake news sobre o processo de emissão de vistos.

De acordo com informações divulgadas pela Embaixada dos EUA no Brasil, a busca por vistos de turismo (B1/B2) aumentou mais de 40% nas últimas semanas. Isso porque, mesmo que os jogos aconteçam só em junho e julho de 2026, o tempo ideal para dar entrada no processo é agora.

A desinformação que atrapalha: “O visto será facilitado por causa da Copa”

Tem circulado pelas redes sociais e grupos de mensagens um boato de que os Estados Unidos estariam “liberando” ou “facilitando” vistos para brasileiros interessados em assistir à Copa.

Essa informação é falsa. Segundo comunicado oficial da Embaixada Americana, não há exceções nem flexibilizações para torcedores estrangeiros.

A política de vistos dos EUA permanece rigorosa e exige entrevistas presenciais para a maioria dos solicitantes. (Embaixada dos EUA em Brasília)

A ideia de que eventos internacionais como a Copa alterariam os critérios migratórios não tem respaldo legal e pode levar candidatos a caírem em golpes de supostos “agentes” ou “consultores”.

✅ O que é verdade sobre o visto americano para a Copa de 2026

Apesar do aumento na procura, as regras para tirar o visto continuam as mesmas. O que mudou foi a demanda — e a atenção consular a isso. Veja o que realmente procede:

O visto B1/B2 continua sendo obrigatório para brasileiros que pretendem viajar aos EUA como turistas ou para eventos.

continua sendo para brasileiros que pretendem viajar aos EUA como turistas ou para eventos. Com o reforço das equipes consulares, os prazos de agendamento foram reduzidos para cerca de 30 a 90 dias , variando conforme a cidade.

para cerca de , variando conforme a cidade. Renovações de vistos vencidos há menos de 48 meses podem ser feitas sem entrevista presencial , em muitos casos.

de vistos vencidos há podem ser feitas , em muitos casos. Como a Copa será entre junho e julho de 2026, o momento ideal para iniciar o processo é agora, evitando imprevistos de última hora.

Escudo da seleção brasileira em comemoração Foto de Lucas Andrade em pexels

Dica da Digital Vistos: desconfie de promessas milagrosas

Com a popularização do tema, aumentam também os riscos. Muitos golpistas se aproveitam da pressa dos torcedores para vender falsas promessas de vistos rápidos ou isenção de entrevista.

Na Digital Vistos, a orientação é clara: Evite intermediários duvidosos, cheque todas as informações em fontes oficiais e procure ajuda especializada.

Oferecemos:

✔️ Preenchimento correto e seguro do DS-160

✔️ Agendamento estratégico conforme o prazo e localização

✔️ Dicas completas para entrevista consular

✔️ Acompanhamento do seu caso do início ao fim

Tudo isso com discrição, confiança e experiência internacional comprovada.

