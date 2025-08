Corte Constitucional da Itália reafirma cidadania por sangue e dá vitória a milhões de descendentes Decisão histórica: cidadania italiana por origem segue garantida Passaporte para o mundo|Carlos SilvaOpens in new window 05/08/2025 - 10h18 (Atualizado em 05/08/2025 - 10h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA A Corte Constitucional da Itália reafirmou o direito à cidadania por sangue para filhos e netos de italianos nascidos fora do país.

A decisão, publicada em 31 de julho de 2025, descarta restrições como residência obrigatória e fluência no idioma.

A nova Lei 74/2025 não se aplicará a pedidos protocolados até 27 de março de 2025.

Milhões de descendentes, especialmente brasileiros, têm agora mais segurança para buscar a cidadania italiana. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Corte rejeitou interpretações de tribunais locais que, nos últimos anos, buscavam restringir o direito à cidadania Foto de Bruno Pek em Flickr

No dia 31 de julho de 2025, a Corte Constitucional da Itália publicou a Sentença n.º 142/2025, confirmando de forma clara e definitiva o direito à cidadania italiana por iure sanguinis (direito de sangue) para filhos e netos de italianos nascidos fora do país.

A decisão reforça um princípio presente na legislação italiana desde 1865: o sangue italiano transmite cidadania automaticamente, sem limite de gerações e sem necessidade de vínculo territorial ou cultural com a Itália.

O que diz a decisão?

A Corte rejeitou interpretações de tribunais locais que, nos últimos anos, buscavam restringir o direito à cidadania. Entre as exigências descartadas, estavam: residência obrigatória na Itália, fluência no idioma e comprovação de laços culturais.

A sentença estabelece que:

‌



Filhos de italianos, mesmo nascidos no exterior, têm direito à cidadania por origem;

O reconhecimento pode ser feito a qualquer tempo, sem prescrição;

Restrições baseadas em residência ou cultura são inconstitucionais.

E a nova Lei 74/2025?

A Lei n.º 74/2025, em vigor desde março, buscava limitar novos pedidos, exigindo residência na Itália ou certificado de proficiência no idioma.

A Corte não derrubou a lei, mas determinou que ela não se aplica a processos protocolados até 27/03/2025. Isso significa que:

‌



Pedidos anteriores seguem as regras antigas, mais flexíveis;

Milhares de processos suspensos em Roma, Milão, Bolonha e Florença deverão ser retomados;

deverão ser retomados; Cria-se um precedente jurídico forte para contestar exigências em casos semelhantes.

O que muda na prática?

Para quem está buscando o reconhecimento da cidadania italiana, a decisão traz segurança jurídica e novo fôlego, especialmente para brasileiros, que lideram os pedidos fora da Europa.

O julgamento confirma que a cidadania por descendência é um direito constitucional protegido, mesmo diante de pressões políticas para restringi-la.

‌



💡 Dicas da Digital Vistos

Especialista em processos de cidadania italiana, a Digital Vistos recomenda:

Verifique a data do seu protocolo — se foi antes de 27/03/2025, você está protegido pelas regras antigas. Guarde todos os comprovantes — recibos, e-mails, cópias digitais e números de protocolo são fundamentais. Fuja de golpes — não aceite “atalhos” ou ofertas de pagamentos informais. Atualize sua documentação — certidões devem estar recentes, traduzidas por tradutor juramentado e apostiladas. Conte com orientação profissional — cada caso tem suas particularidades, e até processos negados podem ser reavaliados à luz dessa decisão.

✈️ Sonho de cidadania mais próximo

Essa vitória na Corte reacende o sonho de milhões de descendentes de italianos ao redor do mundo. Para brasileiros com raízes na Itália, o momento é estratégico para iniciar ou retomar o processo.

Com análise correta, documentação organizada e acompanhamento especializado, o passaporte europeu pode estar mais perto do que nunca.

📲 A Digital Vistos oferece consultoria completa — da análise de viabilidade à entrega do reconhecimento final.

Contato: (11) 2359-8046

Site: digitalvistos.com.br

Instagram: @digitalvistos

Instagram: @influencer.carlossilva

E-mail: carlos.silva@digitalvistos.com.br

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.