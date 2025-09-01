CUIDADO: Fraude no visto americano gera proibição vitalícia de entrada nos EUA
Apresentar documentos falsos pode resultar em banimento para sempre dos Estados Unidos e até em acusações criminais
A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil fez um alerta contundente: quem apresentar documentos falsos em processos de visto será proibido de entrar nos EUA para sempre.
A regra é clara: fraude documental não apenas resulta em recusa imediata do visto, como também gera banimento vitalício e pode até levar a acusações criminais.
O que isso significa para os brasileiros?
Muitos brasileiros sonham em viajar, estudar ou morar nos EUA. Mas, diante das exigências rigorosas, alguns podem ser tentados a buscar atalhos ilegais. O recado da embaixada é direto: não existe segunda chance para quem comete fraude documental.
- Documento falso = recusa imediata
- Documento falso = proibição vitalícia de entrada nos EUA
- Documento falso = risco de processo criminal
Por que os EUA estão reforçando essa medida?
O governo americano tem intensificado a política contra imigração ilegal. A justificativa é simples: uma nação sem fronteiras seguras não é uma nação.
Além disso, quem ajuda ou abriga estrangeiros em situação ilegal também pode ser responsabilizado criminalmente.
