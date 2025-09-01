CUIDADO: Fraude no visto americano gera proibição vitalícia de entrada nos EUA Apresentar documentos falsos pode resultar em banimento para sempre dos Estados Unidos e até em acusações criminais Passaporte para o mundo|Carlos SilvaOpens in new window 01/09/2025 - 08h47 (Atualizado em 01/09/2025 - 08h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Embaixada dos Estados Unidos no Brasil fez um alerta para documentos falsos em processo de visto Reprodução/Instagram/@embaixadaeua

A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil fez um alerta contundente: quem apresentar documentos falsos em processos de visto será proibido de entrar nos EUA para sempre.

A regra é clara: fraude documental não apenas resulta em recusa imediata do visto, como também gera banimento vitalício e pode até levar a acusações criminais.

O que isso significa para os brasileiros?

Muitos brasileiros sonham em viajar, estudar ou morar nos EUA. Mas, diante das exigências rigorosas, alguns podem ser tentados a buscar atalhos ilegais. O recado da embaixada é direto: não existe segunda chance para quem comete fraude documental.

Documento falso = recusa imediata

Documento falso = proibição vitalícia de entrada nos EUA

Documento falso = risco de processo criminal

Por que os EUA estão reforçando essa medida?

O governo americano tem intensificado a política contra imigração ilegal. A justificativa é simples: uma nação sem fronteiras seguras não é uma nação.

‌



Além disso, quem ajuda ou abriga estrangeiros em situação ilegal também pode ser responsabilizado criminalmente.

Como evitar problemas e garantir tranquilidade

A melhor forma de conquistar o seu visto é sempre com transparência, documentação correta e apoio especializado.

‌



Na Digital Vistos, ajudamos você em cada detalhe do processo para que sua solicitação seja feita de forma segura, rápida e sem riscos.

➡️ Tenha a melhor empresa de vistos do Brasil ao seu lado.

‌



➡️ Realize o sonho de viajar para os Estados Unidos com tranquilidade e suporte premium.

Com a orientação dos melhores especialistas, sua viagem será planejada de forma correta, evitando qualquer contratempo.

Fixo e Whatsapp: (11) 2359-8046

Site: digitalvistos.com.br

Instagram: @digitalvistos

Instagram: @influencer.carlossilva

E-mail: carlos.silva@digitalvistos.com.br

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.