De sonhador a referência internacional: a jornada de Carlos Silva

Arte de Carlos Silva, CEO da Digital Vistos Arquivo pessoal de Carlos Silva

Carlos Silva é baiano, nascido em uma família humilde e criado na zona rural do interior da Bahia. Desde cedo, conheceu de perto a realidade do trabalho árduo: atuava nas lavouras, limpando roças com enxada e colhendo frutas como melancia, maracujá, pinha, laranja e pimenta — sempre às margens do rio, sob o sol forte do Nordeste.

A simplicidade de sua origem nunca foi obstáculo para sonhar alto. Pelo contrário, foi justamente essa base de esforço, dignidade e valores sólidos que moldou seu espírito determinado e empreendedor.

‌



Em 25 de janeiro de 2004, aos 16 anos, Carlos chegou a São Paulo em busca de novas oportunidades. Seu primeiro emprego foi em um lava-rápido, como secador de carros. Em menos de um mês, recebeu seu primeiro aumento, e, em apenas quatro meses, foi promovido a gerente. Ainda jovem, já demonstrava a mesma garra e dedicação que trazia do campo — qualidades que logo chamaram a atenção por onde passou.

Do trabalho ao empreendedorismo

Carlos Silva em 2004, trabalhando em frente ao Consulado. Arquivo pessoal de Carlos Silva

Foi nessa época que o destino o colocou em frente ao Consulado Americano, onde teve seu primeiro contato com o universo dos vistos. Trabalhando como caixa em um estabelecimento em frente ao consulado, observava atentamente a rotina dos despachantes. Curioso e inquieto, começou a aprender com eles: ouvia, perguntava, prestava atenção em cada detalhe.

‌



Seu espírito empreendedor já vinha de longe — ainda menino, domava cavalos e vendia frutas em feiras e nas margens da estrada de sua cidade. Agora, em São Paulo, essa chama se reacendia. Em poucos meses, alugou uma casa próxima ao consulado, montou seu primeiro escritório com o apoio de um antigo patrão — que lhe doou computador, mesa e impressora — e deu início a uma nova fase de sua vida.

‌



Carlos Silva em um escritório de despachante em frente ao Consulado Arquivo pessoal de Carlos Silva

Nascia ali a JC Vistos, que logo se destacaria pelo atendimento ágil, eficiente e de confiança. Seu nome começou a circular entre clientes e executivos, até chegar à Câmara Americana do Comércio (Amcham). Indicado por um cliente satisfeito, Carlos passou por entrevistas com o CEO e diretores da instituição, sendo inicialmente contratado como prestador de serviços e, em seguida, convidado a abrir um escritório dentro da própria câmara, com o objetivo de atender os 5.500 associados da época. Essa jornada durou pouco mais de três anos e consolidou Carlos como uma das maiores autoridades do Brasil no assunto.

Na Amcham, Carlos atendeu pessoalmente alguns dos maiores empresários e executivos do Brasil, representando empresas nacionais e multinacionais. Mesmo diante de desafios e mudanças internas, manteve o foco e a visão de futuro.

Ao deixar a instituição, fundou oficialmente a Digital Vistos, que se tornaria referência nacional em assessoria para vistos, passaportes e cidadanias. Paralelamente, também criou uma rede de estacionamentos e serviços de valet, consolidando ainda mais sua veia empreendedora.

Uma história ainda sendo escrita

Carlos Silva no escritório da Digital Vistos Arquivo pessoal de Carlos Silva

Hoje, com mais de 20 anos de trajetória, Carlos Silva oferece atendimento personalizado a grandes empresários, CEOs, celebridades, famílias e até alguns dos maiores bilionários do país. A Digital Vistos é procurada por brasileiros em todo o mundo — Estados Unidos, Canadá, Japão, China — em busca de um serviço seguro, ágil e premium.

Por meio do blog Passaporte para o Mundo (O Segredo dos Vistos), Carlos compartilha sua experiência e conhecimento, mostrando que sonhos grandes podem, sim, nascer da roça — e se tornar realidade com trabalho duro, caráter, honestidade, coração e fé em Deus.

