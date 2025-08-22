Decisão histórica: Justiça limita poder do governo na emissão de vistos Decisão judicial redefine regras de visto nos EUA Passaporte para o mundo|Carlos SilvaOpens in new window 22/08/2025 - 17h19 (Atualizado em 22/08/2025 - 17h19 ) twitter

A juíza federal Sparkle Sooknanan determinou que o Departamento de Estado não pode negar vistos com base no mais recente travel ban assinado por Donald Trump Foto de Focal Foto/Flickr

Na tarde de 21 de agosto de 2025, a imprensa americana noticiou uma decisão de grande impacto para o sistema de vistos dos Estados Unidos. A juíza federal Sparkle Sooknanan determinou que o Departamento de Estado não pode negar vistos com base no mais recente travel ban assinado por Donald Trump em junho — medida que restringia a entrada de pessoas de 19 países sob a justificativa de risco à segurança nacional.

A liminar emergencial impede que futuros requerimentos de visto — especialmente os de beneficiários do programa Diversity Visa — sejam suspensos ou negados unicamente por conta da proibição de entrada. A magistrada ressaltou que a lei invocada (8 U.S.C. § 1182(f)) permite ao presidente restringir a entrada de estrangeiros, mas não a emissão de vistos. Ou seja, negar vistos com base nesse decreto seria, segundo a juíza, uma interpretação equivocada do texto legal.

É importante destacar, contudo, que a decisão não garante a entrada nos EUA. Autoridades de imigração continuam legalmente autorizadas a recusar embarque ou barrar a entrada de estrangeiros, mesmo que tenham obtido um visto válido.

A ação foi movida em nome de 82 candidatos ao Diversity Visa, cujos pedidos estavam suspensos pelo ban. A liminar obriga o Departamento de Estado a processar esses vistos até 30 de setembro de 2025, mas não beneficia aqueles que já tiveram o visto negado — por conta da regra da consular non-reviewability, que impede que a Justiça revise decisões consulares definitivas.

‌



Impacto para os brasileiros

Embora o texto da decisão se aplique diretamente ao Diversity Visa, os efeitos são relevantes para qualquer solicitante de visto — incluindo brasileiros que buscam categorias como turismo, estudo ou trabalho. Entre os principais pontos:

‌



Fim da negativa automática: o governo não pode mais negar vistos apenas com base no decreto, o que traz uma camada extra de proteção jurídica.

o governo não pode mais negar vistos apenas com base no decreto, o que traz uma camada extra de proteção jurídica. Entrada ainda sujeita a controle: mesmo com o visto aprovado, a imigração americana pode recusar a entrada no país.

mesmo com o visto aprovado, a imigração americana pode recusar a entrada no país. Maior importância do preparo: agora, mais do que nunca, é essencial apresentar documentação completa e comprovar vínculos sólidos com o Brasil.

agora, mais do que nunca, é essencial apresentar documentação completa e comprovar vínculos sólidos com o Brasil. Possível precedente legal: a decisão pode abrir caminho para reduzir negações arbitrárias no futuro.

O que essa decisão representa

A medida é vista como um alívio parcial para milhares de estrangeiros, inclusive brasileiros, que buscam visto americano. A emissão do documento volta a ser tratada como uma etapa protegida por lei, ainda que o acesso final ao país permaneça sob fiscalização das autoridades migratórias.

‌



