Detida por falta de visto: Como evitar que sua viagem vire um pesadelo
Uma brasileira de 25 anos foi detida na Grécia após tentar seguir viagem para Israel com o visto expirado
A brasileira Manuelly de França Barbosa, de 25 anos, encontra-se desde 6 de agosto no setor de deportação em Atenas (Grécia), após tentativas frustradas de seguir viagem para Israel. Seu visto havia expirado, resultando na negação da entrada e sua prisão como imigrante irregular. Essa situação se tornou pública por meio do programa Domingo Espetacular e repercute como um exemplo grave dos riscos de descuido quanto a vistos e trajetória internacional.
Panorama legal: a realidade na Grécia e no Espaço Schengen
A Grécia aplica detenção quase automática a estrangeiros irregulares. Em 2023, 96,4% dos casos de deportação incluíram prisão imediata.Recorrer é possível, mas apenas 6% dos pedidos administrativos foram aceitos — nos tribunais, o índice sobe para 45,6%, mas o acesso à defesa gratuita é limitado.
Além disso, um projeto de lei pretende criminalizar quem se recusar a deixar o país, agravando ainda mais a situação de quem permanece ilegalmente.
Regras para brasileiros no Espaço Schengen
- Isenção de visto: estadia máxima de 90 dias a cada 180 dias.
- Documentos exigidos: passaporte válido, seguro viagem mínimo de 30.000 €, passagem de saída, comprovantes de hospedagem e recursos financeiros.
- ETIAS (a partir de 2026): autorização eletrônica obrigatória, vinculada a passaporte biométrico e taxa de ~7 €.
Estadias superiores a 90 dias
É necessário solicitar previamente um visto adequado (trabalho, estudo, residência etc.) junto à Embaixada ou Consulado da Grécia no Brasil.
Conselhos práticos da Digital Vistos
- Planeje com antecedência – confira passaporte, vistos e regras específicas.
- Pesquise as exigências do destino – especialmente prazos, seguro e comprovantes.
- Respeite o limite de 90 dias no Espaço Schengen.
- Prepare-se para o ETIAS (2026) – obrigatório até mesmo para turistas.
- Tenha contatos de emergência – saiba onde fica o Consulado do Brasil.
- Conheça seus direitos legais – recurso em até 5 dias na polícia e, depois, no tribunal.
- Conte com a Digital Vistos – suporte completo para turismo, estudos, trabalho ou residência.
Conclusão
O caso de Manuelly mostra que descuidos com vistos podem transformar sonhos em pesadelos. A Grécia, como outros países do Espaço Schengen, é rigorosa com permanências irregulares.
A melhor forma de evitar problemas é se planejar. Viaje com tranquilidade e segurança: a Digital Vistos está pronta para orientar cada etapa da sua jornada.
