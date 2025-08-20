Detida por falta de visto: Como evitar que sua viagem vire um pesadelo Uma brasileira de 25 anos foi detida na Grécia após tentar seguir viagem para Israel com o visto expirado Passaporte para o mundo|Carlos SilvaOpens in new window 20/08/2025 - 10h35 (Atualizado em 20/08/2025 - 10h36 ) twitter

Manuelly encontra-se desde 6 de agosto no setor de deportação em Atenas (Grécia). Reprodução Domingo Espetacular/RecordTV

A brasileira Manuelly de França Barbosa, de 25 anos, encontra-se desde 6 de agosto no setor de deportação em Atenas (Grécia), após tentativas frustradas de seguir viagem para Israel. Seu visto havia expirado, resultando na negação da entrada e sua prisão como imigrante irregular. Essa situação se tornou pública por meio do programa Domingo Espetacular e repercute como um exemplo grave dos riscos de descuido quanto a vistos e trajetória internacional.

Panorama legal: a realidade na Grécia e no Espaço Schengen

A Grécia aplica detenção quase automática a estrangeiros irregulares. Em 2023, 96,4% dos casos de deportação incluíram prisão imediata.Recorrer é possível, mas apenas 6% dos pedidos administrativos foram aceitos — nos tribunais, o índice sobe para 45,6%, mas o acesso à defesa gratuita é limitado.

Além disso, um projeto de lei pretende criminalizar quem se recusar a deixar o país, agravando ainda mais a situação de quem permanece ilegalmente.

Regras para brasileiros no Espaço Schengen

Isenção de visto: estadia máxima de 90 dias a cada 180 dias .

estadia máxima de . Documentos exigidos: passaporte válido, seguro viagem mínimo de 30.000 €, passagem de saída, comprovantes de hospedagem e recursos financeiros.

passaporte válido, seguro viagem mínimo de 30.000 €, passagem de saída, comprovantes de hospedagem e recursos financeiros. ETIAS (a partir de 2026): autorização eletrônica obrigatória, vinculada a passaporte biométrico e taxa de ~7 €.

Estadias superiores a 90 dias

É necessário solicitar previamente um visto adequado (trabalho, estudo, residência etc.) junto à Embaixada ou Consulado da Grécia no Brasil.

‌



Conselhos práticos da Digital Vistos

Planeje com antecedência – confira passaporte, vistos e regras específicas. Pesquise as exigências do destino – especialmente prazos, seguro e comprovantes. Respeite o limite de 90 dias no Espaço Schengen. Prepare-se para o ETIAS (2026) – obrigatório até mesmo para turistas. Tenha contatos de emergência – saiba onde fica o Consulado do Brasil. Conheça seus direitos legais – recurso em até 5 dias na polícia e, depois, no tribunal. Conte com a Digital Vistos – suporte completo para turismo, estudos, trabalho ou residência.

Conclusão

O caso de Manuelly mostra que descuidos com vistos podem transformar sonhos em pesadelos. A Grécia, como outros países do Espaço Schengen, é rigorosa com permanências irregulares.

A melhor forma de evitar problemas é se planejar. Viaje com tranquilidade e segurança: a Digital Vistos está pronta para orientar cada etapa da sua jornada.

‌



