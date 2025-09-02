É Hoje: Novas regras do visto americano entram em vigor e mudam o processo de entrevistas A partir de 2 de setembro de 2025, entrevistas presenciais voltam a ser obrigatórias para a maioria dos solicitantes brasileiros Passaporte para o mundo|Carlos SilvaOpens in new window 02/09/2025 - 02h02 (Atualizado em 02/09/2025 - 02h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A partir de 2 de setembro de 2025, entrevistas presenciais voltam a ser obrigatórias em vistos para os Estados Unidos Freepik/@freepik

Hoje, 2 de setembro de 2025, entra em vigor uma das mudanças mais significativas dos últimos anos no processo de solicitação de vistos para os Estados Unidos. O anúncio, feito oficialmente pelo Departamento de Estado americano, marca o fim das isenções amplas de entrevistas presenciais que vinham sendo aplicadas desde a pandemia.

O que muda na prática?

Até hoje, muitos solicitantes podiam renovar seus vistos sem a necessidade de comparecer ao consulado, especialmente menores de 14 anos, maiores de 79 anos ou pessoas que já haviam tido um visto válido recentemente. Esse processo, conhecido como “dropbox”, facilitava a vida de milhares de brasileiros.

A partir de agora, essa facilidade praticamente desaparece. A regra é clara: a maioria dos solicitantes precisará comparecer pessoalmente para uma entrevista presencial — tanto quem pede o visto pela primeira vez quanto muitos casos de renovação.

As exceções que permanecem

Nem todos serão afetados. Continuam válidas as dispensas para categorias específicas, como vistos diplomáticos, oficiais e de organizações internacionais.

‌



Também poderão ser beneficiados alguns solicitantes de visto de turismo (B1/B2), mas apenas se atenderem a critérios muito restritos:

O visto anterior deve ter expirado há menos de 12 meses ;

; A solicitação precisa ser feita no país de residência ;

; Não pode haver histórico de recusas.

Ou seja, as exceções existem, mas são cada vez mais limitadas. Para a maioria dos brasileiros, a entrevista voltou a ser obrigatória.

‌



Impactos para os brasileiros

Essa mudança deve impactar diretamente milhares de pessoas que planejam estudar, trabalhar ou viajar para os Estados Unidos.

A tendência é de:

‌



Aumento nas filas de agendamento ;

; Prazos mais longos para entrevistas ;

; Maior exigência na preparação documental.

Para quem planeja viajar em 2025 ou 2026 — seja para férias, estudos ou até para acompanhar a Copa do Mundo 2026, que terá jogos nos EUA —, a recomendação é simples: antecipe o processo de visto. Deixar para a última hora pode significar perder viagens já programadas.

Por que os EUA decidiram mudar agora?

Segundo o governo americano, a medida tem como objetivo reforçar a segurança, aumentar o controle sobre os processos e reduzir casos de fraude.

Em um cenário global de maior circulação de pessoas e pressão migratória, os EUA voltam a adotar um modelo mais rigoroso, exigindo a presença física do solicitante para análise direta de cada caso.

O papel da assessoria especializada

Com tantas mudanças e novas exigências, contar com assessoria especializada nunca foi tão importante.

Na Digital Vistos, acompanhamos todas as atualizações oficiais, ajudando nossos clientes a se prepararem corretamente para as entrevistas e evitando erros que podem atrasar ou até comprometer o processo.

Um novo ciclo para os viajantes

O que começa agora não é apenas uma mudança burocrática, mas um novo ciclo no processo de vistos para os Estados Unidos.

Se você sonha em conhecer os EUA, estudar em uma universidade americana, trabalhar em uma empresa internacional ou assistir de perto à próxima Copa do Mundo, o momento de agir é agora.

Fixo e Whatsapp: (11) 2359-8046

Site: digitalvistos.com.br

Instagram: @digitalvistos

Instagram: @influencer.carlossilva

E-mail: carlos.silva@digitalvistos.com.br

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.