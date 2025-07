Estrangeiros nos EUA por mais de 30 dias agora precisam se registrar oficialmente: entenda a nova exigência do governo americano A regra exige que visitantes sem registro eletrônico forneçam dados ao USCIS. Descubra quem precisa, como funciona o processo e o que fazer para evitar multas ou problemas legais Passaporte para o mundo|Carlos SilvaOpens in new window 01/07/2025 - 08h42 (Atualizado em 01/07/2025 - 08h42 ) twitter

Preenchimento de documentos Foto de Scott Graham na Unsplash

Desde abril de 2025, uma nova diretriz do Departamento de Segurança Interna (DHS) dos Estados Unidos está exigindo que estrangeiros que permanecem por mais de 30 dias no país realizem um registro oficial no portal do USCIS. A medida reativa uma lei de 1952 — praticamente esquecida por décadas — e foi modernizada com o uso do formulário digital G‑325R.

Essa exigência se aplica a quem não teve registro eletrônico de entrada ou não passou pela coleta de biometria no momento do desembarque. Segundo o governo, o objetivo é manter um banco de dados atualizado com estrangeiros em circulação dentro do país por períodos prolongados.

Quem precisa se registrar?

O novo procedimento é obrigatório para maiores de 14 anos que estejam nos EUA há mais de 30 dias, sem registro eletrônico (como o formulário I‑94 digital) ou coleta anterior de impressões digitais e fotografia. Também inclui responsáveis legais por menores de 14 anos que estejam no país há mais de 30 dias, e jovens que completam 14 anos durante a estadia – nesses casos, o prazo para registro é de até 30 dias após o aniversário.

A obrigação vale mesmo para pessoas com visto válido, desde que não tenham sido previamente cadastradas no sistema com seus dados biométricos.

‌



Quem está dispensado da nova regra?

Ficam isentos do registro aqueles que já passaram pela coleta de biometria, como é o caso de quem recebeu o I‑94 eletrônico recentemente. Portadores de Green Card, vistos diplomáticos (A ou G), ou pessoas com autorização de trabalho ativa (EAD) também não precisam se registrar novamente. Menores que já foram registrados anteriormente também estão fora da obrigatoriedade.

‌



Como funciona o registro?

O processo deve ser feito online, no portal oficial do USCIS (myUSCIS). O visitante precisa criar uma conta, preencher o formulário G‑325R com dados como nome completo, data e local de nascimento, nacionalidade, endereço atual nos EUA e situação imigratória. Em alguns casos, o sistema poderá exigir o comparecimento a um centro de atendimento autorizado para coleta de impressões digitais e fotografia.

Após a aprovação do cadastro, o estrangeiro recebe um comprovante eletrônico de registro, que deve ser mantido salvo — seja digitalmente ou impresso — durante sua permanência no país.

‌



Quais são as penalidades?

Ignorar a nova exigência pode gerar multas de até US$ 5.000, além de até 6 meses de prisão e risco de deportação. O governo norte-americano reforça que portar o comprovante de registro durante a estadia é obrigatório, e não apresentá-lo em fiscalizações pode trazer penalidades adicionais.

Por que isso importa agora?

Com a reativação da medida — mesmo que baseada em uma lei antiga — o atual governo americano intensifica sua política de controle migratório e monitoramento de estrangeiros, principalmente diante do aumento na entrada de visitantes de longo prazo.

Organizações de direitos humanos têm expressado preocupação, alegando que a obrigatoriedade pode aumentar o clima de medo entre imigrantes e dificultar o acesso à regularização por parte de grupos vulneráveis. Ainda assim, o DHS mantém o posicionamento de que o registro é essencial para garantir que apenas estrangeiros devidamente monitorados permaneçam no país.

O que você deve fazer:

O primeiro passo é verificar se seu status exige o registro. Caso sim, é preciso acessar o site do USCIS, criar sua conta, preencher o G‑325R e acompanhar as orientações. Se convocado, compareça ao local de coleta biométrica e, ao final, salve o comprovante digital emitido.

Também é importante manter seus dados atualizados — especialmente mudanças de endereço, que devem ser informadas no prazo de até 10 dias.

