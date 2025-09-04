Estudantes brasileiros em risco: governo britânico anuncia campanha de deportações Home Office envia alertas a milhares de estudantes e endurece a fiscalização contra permanência irregular Passaporte para o mundo|Carlos SilvaOpens in new window 04/09/2025 - 17h13 (Atualizado em 04/09/2025 - 17h13 ) twitter

O governo britânico iniciou uma campanha inédita contra a permanência irregular de estudantes estrangeiros Foto de Oskar Młodziński na Unsplash

O governo britânico, por meio do Home Office (Ministério do Interior), iniciou uma campanha inédita contra a permanência irregular de estudantes estrangeiros.

Cerca de 130 mil estudantes e familiares receberam mensagens oficiais de texto e e-mail avisando que, caso ultrapassem o prazo de seus vistos, estarão sujeitos a deportação imediata.

A secretária do Interior, Yvette Cooper, reforçou que o país vai acelerar a rejeição de pedidos de asilo considerados abusivos e que haverá tolerância zero com vistos vencidos.

Impacto direto nos estudantes internacionais

O Reino Unido é um dos destinos mais procurados por quem sonha estudar fora. Universidades como Oxford, Cambridge e diversas instituições de Londres atraem milhares de estrangeiros a cada ano, inclusive brasileiros.

Com essa nova política, o recado é claro: respeite o prazo do visto, não tente permanecer irregularmente e evite pedidos de asilo sem base legal.

O que isso significa para os brasileiros

Para os estudantes brasileiros que vivem no Reino Unido, os impactos são imediatos:

Mais cautela na renovação de vistos – é fundamental planejar com antecedência para não correr risco de deportação.

– é fundamental planejar com antecedência para não correr risco de deportação. Maior controle migratório – universidades podem exigir mais comprovações de vínculo e de retorno ao Brasil.

– universidades podem exigir mais comprovações de vínculo e de retorno ao Brasil. Impacto em famílias brasileiras – dependentes que acompanham os estudantes também estão sob alerta.

– dependentes que acompanham os estudantes também estão sob alerta. Risco de perder oportunidades – irregularidade pode resultar em banimento de novos pedidos de visto, prejudicando não só o acesso ao Reino Unido, mas também a outros países da União Europeia.

Um alerta global

Esse movimento do Reino Unido confirma uma tendência internacional de maior rigidez nos processos migratórios.

Para os brasileiros, é um chamado à responsabilidade e ao planejamento: cumprir as regras é essencial para não ter portas fechadas no exterior.

Conclusão

O endurecimento das regras no Reino Unido deixa claro: estudar fora exige organização, legalidade e acompanhamento especializado.

Para os brasileiros, o momento é de redobrar cuidados e contar com apoio profissional de uma assessoria experiente como a Digital Vistos.

