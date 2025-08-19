EUA apertam o cerco: regras contra ‘comportamentos antiamericanos’ já valem para vistos e green cards
Publicação oficial de hoje do USCIS traz mudanças imediatas que impactam brasileiros em busca de vistos e Green Cards
O U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) publicou nesta terça-feira (19), em seu Manual de Políticas, novas determinações que passam a valer de forma imediata. A medida, definida pelo Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos (DHS), estabelece que pedidos de vistos, Green Cards e naturalização estarão sujeitos a um escrutínio muito mais rigoroso.
Segundo o texto oficial, comportamentos classificados como “antiamericanos”, incluindo postagens em redes sociais, discursos públicos ou vínculos com organizações terroristas ou antidemocráticas, poderão ser utilizados como critério de negação de admissibilidade.
O que muda na prática
De acordo com o USCIS, a nova orientação vale para novas solicitações, renovações e ajustes de status. Isso significa que até mesmo brasileiros com histórico de vistos já aprovados poderão ser impactados.
A partir de agora, os oficiais de imigração têm autonomia para aplicar uma avaliação mais rígida da conduta pública e privada dos solicitantes, levando em conta:
- Postagens ou falas contrárias aos valores democráticos dos EUA;
- Relações com grupos radicais;
- Atitudes interpretadas como risco à segurança nacional.
Impacto para brasileiros
Essas mudanças trazem efeitos diretos para quem deseja estudar, trabalhar, viajar ou morar nos Estados Unidos. Entre os principais pontos de atenção estão:
- Renovações mais complicadas – mesmo solicitantes já aprovados podem enfrentar novas barreiras;
- Redes sociais sob análise – publicações online poderão ser avaliadas durante o processo;
- Green Card e cidadania mais exigentes – além de um histórico limpo, será necessário comprovar conduta alinhada aos valores dos EUA.
Como se preparar
