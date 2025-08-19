EUA apertam o cerco: regras contra ‘comportamentos antiamericanos’ já valem para vistos e green cards Publicação oficial de hoje do USCIS traz mudanças imediatas que impactam brasileiros em busca de vistos e Green Cards Passaporte para o mundo|Carlos SilvaOpens in new window 19/08/2025 - 17h27 (Atualizado em 19/08/2025 - 17h39 ) twitter

USCIS informou que pedidos de vistos, Green Cards e naturalização estarão sujeitos a um escrutínio muito mais rigoroso Gerado com inteligência artificial/ChatGPT

O U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) publicou nesta terça-feira (19), em seu Manual de Políticas, novas determinações que passam a valer de forma imediata. A medida, definida pelo Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos (DHS), estabelece que pedidos de vistos, Green Cards e naturalização estarão sujeitos a um escrutínio muito mais rigoroso.

Segundo o texto oficial, comportamentos classificados como “antiamericanos”, incluindo postagens em redes sociais, discursos públicos ou vínculos com organizações terroristas ou antidemocráticas, poderão ser utilizados como critério de negação de admissibilidade.

O que muda na prática

De acordo com o USCIS, a nova orientação vale para novas solicitações, renovações e ajustes de status. Isso significa que até mesmo brasileiros com histórico de vistos já aprovados poderão ser impactados.

A partir de agora, os oficiais de imigração têm autonomia para aplicar uma avaliação mais rígida da conduta pública e privada dos solicitantes, levando em conta:

‌



Postagens ou falas contrárias aos valores democráticos dos EUA;

aos valores democráticos dos EUA; Relações com grupos radicais ;

; Atitudes interpretadas como risco à segurança nacional.

Impacto para brasileiros

Essas mudanças trazem efeitos diretos para quem deseja estudar, trabalhar, viajar ou morar nos Estados Unidos. Entre os principais pontos de atenção estão:

Renovações mais complicadas – mesmo solicitantes já aprovados podem enfrentar novas barreiras;

– mesmo solicitantes já aprovados podem enfrentar novas barreiras; Redes sociais sob análise – publicações online poderão ser avaliadas durante o processo;

– publicações online poderão ser avaliadas durante o processo; Green Card e cidadania mais exigentes – além de um histórico limpo, será necessário comprovar conduta alinhada aos valores dos EUA.

Como se preparar

Na Digital Vistos, sob a liderança do CEO e influenciador Carlos Silva, acompanhamos em tempo real todas as mudanças do USCIS e DHS.

‌



Orientação estratégica para reduzir riscos ligados à sua presença digital;

para reduzir riscos ligados à sua presença digital; Suporte completo na organização de documentos que comprovem sua boa conduta;

na organização de documentos que comprovem sua boa conduta; Monitoramento diário das determinações oficiais, garantindo informação segura e atualizada.

Conclusão

Com a publicação oficial de hoje, fica claro que os Estados Unidos estão fechando o cerco: qualquer atitude considerada “antiamericana” pode ser decisiva para negar vistos, Green Cards e cidadania. Para os brasileiros, o processo se torna mais subjetivo, criterioso e complexo.

Não corra riscos!

‌



Quer saber se suas redes sociais podem afetar seu visto? Solicite nosso Guia de Higienização Digital exclusivo.

Vai renovar ou solicitar seu visto/Green Card?

Entre em contato agora pelo WhatsApp e prepare-se com segurança.

Contato fixo: (11) 97312-5805

Whatsapp: (11) 2359-8046

Site: digitalvistos.com.br

Instagram: @digitalvistos

Instagram: @influencer.carlossilva

E-mail: carlos.silva@digitalvistos.com.br

