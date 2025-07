EUA endurecem regras de vistos e elevam custos para viajantes Nova taxa de US$ 250, restrições migratórias e tensão diplomática com o Brasil exigem atenção de quem pretende visitar os Estados Unidos Passaporte para o mundo|Carlos SilvaOpens in new window 22/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 22/07/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bandeira USA Foto de Ben Mater na Unsplash

Quem pretende visitar os Estados Unidos nos próximos meses deve ficar atento: o ano de 2025 trouxe mudanças expressivas nas regras e nos custos para obtenção de vistos. Uma nova taxa, restrições migratórias envolvendo diversos países e um ambiente diplomático tenso entre Brasil e EUA exigem atenção redobrada dos viajantes.

Visa Integrity Fee: rumores indicam cobrança de nova taxa Freepik/@freepik

Visa Integrity Fee: a nova taxa de US$ 250

A partir de 1º de outubro de 2025, entra em vigor a chamada Visa Integrity Fee, uma taxa adicional de US$ 250 que será cobrada na emissão de praticamente todos os vistos não imigrantes, como turismo, estudo, intercâmbio e trabalho temporário.

Essa taxa foi criada pela lei One Big Beautiful Bill, sancionada pelo presidente Donald Trump em julho de 2025. Com a mudança, o custo para solicitar um visto de turismo (B1/B2) salta de US$ 185 para US$ 435.

Segundo o governo norte-americano, a medida visa reforçar o controle sobre o fluxo de estrangeiros e cobrir custos administrativos ligados à fiscalização migratória.

‌



Há, no entanto, uma possibilidade de reembolso total da taxa: quem cumprir todas as regras do visto e deixar os EUA no prazo estabelecido poderá solicitar a devolução, desde que comprove a saída regular do país.

Restrições impostas pela Proclamação 10949

Também entrou em vigor a Proclamação 10949, assinada por Trump em junho deste ano. A norma proíbe a entrada de cidadãos de 19 países — incluindo Irã, Iêmen, Líbia, Cuba e Venezuela — por razões de segurança nacional.

‌



O Brasil não está entre os países afetados diretamente pela medida. No entanto, ela sinaliza um endurecimento na política migratória dos EUA que pode influenciar decisões futuras, inclusive em relação aos brasileiros.

Tensão diplomática com o Brasil

A relação entre os governos dos EUA e do Brasil sofreu um abalo recentemente. O motivo: o anúncio da revogação de vistos e suspensão de emissão de novos vistos para ministros e juízes do Supremo Tribunal Federal brasileiro, especialmente os envolvidos nos julgamentos do ex-presidente Jair Bolsonaro.

‌



Essa decisão inédita gerou forte reação do governo brasileiro e elevou a tensão diplomática entre os dois países. Até o momento, as sanções se restringem a autoridades, mas há preocupação de que o cenário possa evoluir para restrições mais amplas no futuro.

O que fazer agora

Para quem está planejando uma viagem aos Estados Unidos, algumas atitudes podem fazer a diferença neste momento:

Solicitar o visto antes de 1º de outubro de 2025 pode evitar a cobrança da nova taxa de US$ 250.

pode evitar a cobrança da nova taxa de US$ 250. Cumprir rigorosamente todas as regras e prazos de permanência nos EUA é essencial — tanto para garantir o reembolso da taxa quanto para evitar problemas futuros.

nos EUA é essencial — tanto para garantir o reembolso da taxa quanto para evitar problemas futuros. Consultar regularmente fontes oficiais , como os sites da Embaixada e dos Consulados dos EUA no Brasil, é a melhor forma de se manter bem informado.

, como os sites da Embaixada e dos Consulados dos EUA no Brasil, é a melhor forma de se manter bem informado. Contar com uma assessoria especializada, como a Digital Vistos, pode garantir segurança no processo e maior tranquilidade para sua viagem.

A Digital Vistos é referência nacional em consultoria de vistos e mobilidade internacional. Com atendimento personalizado, serviço premium e suporte 24 horas, nossa equipe está pronta para te orientar com clareza, agilidade e total segurança.

Viaje com quem entende. Viaje com a Digital Vistos.

Contato: (11) 91456-1910

Site: digitalvistos.com.br

Instagram: @digitalvistos

E-mail: carlos.silva@digitalvistos.com.br

📍 São Paulo–SP | Atendimento 100% online em todo o Brasil

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.