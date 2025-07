EUA pode restringir vistos para brasileiros durante a Copa do Mundo de 2026 De acordo com apuração, o presidente Norte Americano considera a possibilidade de banir os vistos para brasileiros Passaporte para o mundo|Carlos SilvaOpens in new window 31/07/2025 - 16h12 (Atualizado em 31/07/2025 - 16h29 ) twitter

O sonho de milhares de brasileiros de acompanhar a Seleção na Copa do Mundo de 2026 pode estar ameaçado. Informações de bastidores e reportagens internacionais apontam que o governo dos Estados Unidos está avaliando possíveis restrições à emissão de vistos para brasileiros durante o torneio — que será realizado em solo norte-americano, além do Canadá e do México.

A medida estaria sendo discutida como uma resposta diplomática a tensões recentes entre os dois países, especialmente em razão de decisões judiciais e embates políticos internos no Brasil. Embora ainda não exista um decreto oficial, autoridades americanas já deram sinais claros de endurecimento em relação a vistos concedidos a brasileiros.

Fontes internacionais confirmam pressão

O site americano Washington Examiner divulgou que autoridades dos EUA vêm considerando ajustes no sistema migratório para a Copa de 2026, incluindo possíveis controles mais rígidos para estrangeiros — com destaque para países da América Latina.

Além disso, o portal britânico The Sun, com circulação nos EUA, chegou a levantar a hipótese de que a Seleção Brasileira poderá disputar a Copa sem sua torcida oficial, caso medidas de restrição temporária de vistos avancem por parte da administração Trump.

Também segundo a Al Jazeera, já foram tomadas ações concretas como a revogação de vistos de autoridades brasileiras, incluindo o ministro do STF Alexandre de Moraes — reforçando o clima de tensão diplomática que pode afetar cidadãos comuns.

Quem pode ser impactado?

Se a política for adiante, os maiores prejudicados serão:

• Torcedores brasileiros que já planejavam viajar aos EUA em 2026

• Jornalistas e profissionais da imprensa

• Influenciadores digitais e criadores de conteúdo

• Membros da equipe técnica da delegação brasileira

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) acompanha a situação com preocupação, aguardando orientações oficiais do Itamaraty e do Departamento de Estado dos EUA.

Visto negado por causa de política?

Medidas diplomáticas envolvendo restrições de visto não são inéditas. A possível ampliação dessas ações durante a Copa do Mundo seria uma forma de pressionar o Brasil em nível institucional, afetando diretamente o cidadão comum.

Segundo declarações recentes do vice-presidente norte-americano JD Vance, o governo dos EUA deverá aplicar rígido controle migratório durante e após o evento, incluindo possibilidade de deportações e restrição de entrada para grupos que excedam o prazo de permanência.

O que fazer agora?

Mesmo sem confirmação oficial, os sinais já acendem um alerta. Para quem pretende viajar aos Estados Unidos entre 2025 e 2026, a recomendação da Digital Vistos é clara:

✅ Antecipe o processo de solicitação do visto

✅ Mantenha sua documentação e passaporte atualizados

✅ Não deixe para a última hora

✅ Acompanhe apenas fontes oficiais e confiáveis

