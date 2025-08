Fila para visto americano no Brasil cresce com alta demanda e tensões pré-Copa do Mundo Tempo de espera para visto americano volta a se alongar no Brasil Passaporte para o mundo|Carlos SilvaOpens in new window 02/08/2025 - 16h12 (Atualizado em 02/08/2025 - 16h43 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA A fila para agendar vistos B1/B2 nos EUA no Brasil aumentou, com espera média de 4 a 5 meses.

A alta demanda é impulsionada pela proximidade da Copa do Mundo de 2026 e pelo aumento do turismo.

Renovações de visto com isenção de entrevista têm prazos de processamento mais curtos, entre 3 a 12 dias.

O governo dos EUA recomenda iniciar o processo de visto com antecedência devido à tendência de aumento na demanda.

Interesse em viagem aos Estados Unidos aumentou nos últimos meses Foto de DAVIDCOHEN na Unsplash

A espera para agendar entrevistas dos vistos B1/B2 (turismo e negócios) nos consulados dos Estados Unidos no Brasil voltou a crescer. Segundo dados atualizados pelo Departamento de Estado dos EUA, o tempo médio de espera gira entre 4 e 5 meses.

A alta demanda é impulsionada por uma série de fatores, como o aumento no número de viagens internacionais, o crescimento do turismo e, principalmente, a proximidade da Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México.

Para quem está apenas renovando o visto e se enquadra nos critérios de isenção de entrevista, o cenário é mais favorável: o prazo de processamento continua bem mais curto — entre 3 e 12 dias, em média.

O que diz o governo dos Estados Unidos

Segundo o site oficial da Embaixada e Consulados dos EUA no Brasil, os serviços consulares seguem ativos e operando normalmente. A orientação é que o formulário DS-160 seja preenchido com pelo menos dois dias úteis de antecedência ao agendamento da entrevista.

‌



Após o pagamento da taxa consular, o solicitante também pode tentar reagendar a entrevista, caso surjam novas vagas no sistema.

Copa do Mundo e política interna podem estender ainda mais os prazos

Em comunicado oficial de julho de 2025, o Departamento de Estado alertou para a tendência de crescimento contínuo na demanda por vistos até 2026, impulsionada pela realização da Copa do Mundo FIFA.

‌



Além disso, medidas de segurança mais rígidas estão sendo aplicadas a determinados perfis de solicitantes, incluindo brasileiros. Entre os pontos de atenção:

Solicitação de informações adicionais nas entrevistas;

nas entrevistas; Verificação cruzada de redes sociais ;

; Avaliação mais detalhada de vínculos e movimentação financeira.

Medidas previstas pelo governo americano

Para amenizar os impactos da demanda crescente, o governo norte-americano anunciou ações como:

‌



Reforço da equipe consular em países estratégicos, como o Brasil;

em países estratégicos, como o Brasil; Ampliação de turnos de atendimento , incluindo horários estendidos e finais de semana;

, incluindo horários estendidos e finais de semana; Uso de inteligência artificial para triagem de casos simples e aceleração de renovações.

Ainda assim, o próprio Departamento de Estado recomenda que todos os solicitantes iniciem o processo com máxima antecedência.

Dicas da Digital Vistos com base nas orientações oficiais

A Digital Vistos, especialista em consultoria migratória e legalização internacional, recomenda:

Agende o quanto antes — mesmo que a espera seja longa, garantir sua vaga na fila permite reagendamento posterior. Preencha o DS-160 com antecedência mínima de 5 dias úteis antes da entrevista. Atenção: finais de semana e feriados (brasileiros ou americanos) não contam. Verifique se você se enquadra na isenção de entrevista — quem teve o visto vencido há menos de 12 meses pode ser elegível. Agendamentos em família facilitam o processo. Organize sua documentação com rigor, especialmente vínculos com o Brasil, comprovação financeira e histórico de viagens.

Não espere a fila crescer ainda mais

Com a média de espera chegando a 5 meses e a previsão de novas restrições conforme a Copa do Mundo se aproxima, o melhor momento para iniciar o processo é agora.

