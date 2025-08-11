Mudança histórica: entrevista presencial passa a ser obrigatória para a maioria dos vistos americanos a partir de setembro Prepare-se: o processo de solicitação de visto americano vai mudar radicalmente. Passaporte para o mundo|Carlos SilvaOpens in new window 11/08/2025 - 06h22 (Atualizado em 11/08/2025 - 06h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Entrevista para visto americano passa a ser obrigatório para quase todas as categorias Gerado com inteligência artificial/ChatGPT

A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil confirmou que, a partir de 2 de setembro de 2025, praticamente todos os solicitantes de visto de não imigrante deverão comparecer a uma entrevista presencial com um oficial consular. A regra valerá inclusive para quem está apenas renovando o visto e para faixas etárias que antes eram dispensadas, como menores de 14 anos e maiores de 79.

Segundo informações oficiais do Departamento de Estado dos EUA, essa exigência afetará quase todas as categorias, incluindo vistos de turismo e negócios (B-1/B-2), de estudantes (F e M), de intercâmbio (J), de trabalho temporário (H, L, O, E, entre outros).

As exceções serão raras e restritas a casos muito específicos, como vistos diplomáticos e oficiais, além de renovações de B-1/B-2 feitas em até 12 meses após o vencimento do anterior e cumprindo critérios rígidos: o visto anterior precisa ter tido validade integral, o solicitante deve ter 18 anos ou mais na data da emissão e não pode ter histórico de negativa de visto.

Preparativos e possíveis mudanças adicionais

O Consulado dos EUA em São Paulo e outras representações já se organizam para a implementação das novas diretrizes. Ainda não há detalhes sobre eventuais mudanças no fluxo de agendamento, prazos de espera ou exigências extras de segurança. Existe, no entanto, a possibilidade de ampliação da checagem obrigatória de redes sociais, já aplicada em determinados casos de estudantes e intercambistas.

‌



Impacto para o solicitante

O primeiro passo continuará sendo o preenchimento do formulário DS-160, que precisa ser enviado corretamente antes do agendamento da entrevista. Erros ou informações incompletas podem travar o processo.Com a nova regra, é provável que aumente a demanda por horários, exigindo planejamento com antecedência. Para quem estava acostumado a renovações rápidas, sem deslocamento ao consulado, o cenário muda: será preciso se preparar para fila, deslocamento e atendimento presencial, mesmo com histórico impecável.

Conclusão

A orientação oficial é clara: a entrevista presencial deixa de ser exceção e passa a ser a regra para quase todos os solicitantes.

‌



Como a Digital Vistos pode ajudar

A Digital Vistos acompanha diariamente as atualizações da Embaixada e dos Consulados Americanos, oferecendo assessoria premium com suporte em todas as etapas: preenchimento correto do DS-160, organização de documentação, cadastro no sistema, treinamento para a entrevista e acompanhamento individual.

Entre em contato e planeje sua próxima viagem com segurança e tranquilidade.

‌



Contato fixo: (11) 97312-5805

Whatsapp: (11) 2359-8046

Site: digitalvistos.com.br

Instagram: @digitalvistos

Instagram: @influencer.carlossilva

E-mail: carlos.silva@digitalvistos.com.br

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.