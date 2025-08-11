Mudança histórica: entrevista presencial passa a ser obrigatória para a maioria dos vistos americanos a partir de setembro
Prepare-se: o processo de solicitação de visto americano vai mudar radicalmente.
A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil confirmou que, a partir de 2 de setembro de 2025, praticamente todos os solicitantes de visto de não imigrante deverão comparecer a uma entrevista presencial com um oficial consular. A regra valerá inclusive para quem está apenas renovando o visto e para faixas etárias que antes eram dispensadas, como menores de 14 anos e maiores de 79.
Segundo informações oficiais do Departamento de Estado dos EUA, essa exigência afetará quase todas as categorias, incluindo vistos de turismo e negócios (B-1/B-2), de estudantes (F e M), de intercâmbio (J), de trabalho temporário (H, L, O, E, entre outros).
As exceções serão raras e restritas a casos muito específicos, como vistos diplomáticos e oficiais, além de renovações de B-1/B-2 feitas em até 12 meses após o vencimento do anterior e cumprindo critérios rígidos: o visto anterior precisa ter tido validade integral, o solicitante deve ter 18 anos ou mais na data da emissão e não pode ter histórico de negativa de visto.
Preparativos e possíveis mudanças adicionais
O Consulado dos EUA em São Paulo e outras representações já se organizam para a implementação das novas diretrizes. Ainda não há detalhes sobre eventuais mudanças no fluxo de agendamento, prazos de espera ou exigências extras de segurança. Existe, no entanto, a possibilidade de ampliação da checagem obrigatória de redes sociais, já aplicada em determinados casos de estudantes e intercambistas.
Impacto para o solicitante
O primeiro passo continuará sendo o preenchimento do formulário DS-160, que precisa ser enviado corretamente antes do agendamento da entrevista. Erros ou informações incompletas podem travar o processo.Com a nova regra, é provável que aumente a demanda por horários, exigindo planejamento com antecedência. Para quem estava acostumado a renovações rápidas, sem deslocamento ao consulado, o cenário muda: será preciso se preparar para fila, deslocamento e atendimento presencial, mesmo com histórico impecável.
Conclusão
A orientação oficial é clara: a entrevista presencial deixa de ser exceção e passa a ser a regra para quase todos os solicitantes.
