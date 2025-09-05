O mundo abre as portas: governos lançam programas oficiais de trabalho para estrangeiros Brasileiros encontram novas oportunidades em meio à escassez global de mão de obra Passaporte para o mundo|Carlos SilvaOpens in new window 05/09/2025 - 02h00 (Atualizado em 05/09/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Países ao redor do mundo estão anunciando oficialmente programas de vistos e vagas de trabalho para atrair estrangeiros e suprir a falta de mão de obra Foto de sol na Unsplash/Editado por Weslley

O planeta vive uma nova onda migratória, mas desta vez impulsionada pelos próprios governos. Da Europa à Oceania, da América do Norte à África, países estão anunciando oficialmente programas de vistos e vagas de trabalho para atrair estrangeiros e suprir a falta de mão de obra em setores estratégicos.

Para os brasileiros, esse movimento representa uma oportunidade histórica: nunca houve tantos caminhos oficiais para trabalhar legalmente no exterior.

Europa: digitalização e novas cotas de trabalho

A União Europeia anunciou que, a partir de janeiro de 2026, lançará uma plataforma digital unificada para pedidos de visto Schengen, tornando os processos mais ágeis, transparentes e menos burocráticos.

A Itália confirmou oficialmente que concederá 500 mil vistos de trabalho para cidadãos de fora da União Europeia entre 2026 e 2028, sendo 164.850 já no próximo ano. Construção civil, turismo e serviços estão entre os principais setores beneficiados.

‌



Para brasileiros, é a chance de ingressar legalmente em países que antes pareciam distantes.

Estados Unidos: ampliação da cota H-2B

O Departamento de Segurança Interna (DHS) dos EUA liberou 64.716 vistos adicionais H-2B para o ano fiscal de 2025:

‌



44.716 destinados a quem já obteve esse visto anteriormente.

destinados a quem já obteve esse visto anteriormente. 20.000 reservados a cidadãos de países latino-americanos como Colômbia, Equador e El Salvador.

Embora o Brasil não esteja nesta lista de prioridade, a medida reforça a forte demanda por mão de obra estrangeira, indicando que novas oportunidades podem surgir para brasileiros em negociações futuras.

Oceania: novo visto para profissionais qualificados

A Austrália substituiu o antigo TSS (Subclass 482) pelo novo “Skills in Demand Visa”, lançado em dezembro de 2024. O programa foca em profissionais das áreas de saúde, engenharia, tecnologia e serviços essenciais.

‌



Para brasileiros com formação acadêmica e experiência comprovada, essa é uma das portas mais sólidas para migrar de forma legal e estável para a Oceania.

África: exportação de trabalhadores e novos vistos

O Quênia anunciou que enviará 1 milhão de trabalhadores ao exterior em 2025, por meio de acordos com países da Europa e do Oriente Médio.

A África do Sul, por sua vez, implementou um sistema de pontos para concessão de vistos, além de um visto para nômades digitais, buscando atrair talentos estrangeiros e se posicionar como destino competitivo no cenário global.

O impacto para os brasileiros

Essas medidas confirmam que a demanda por mão de obra internacional está crescendo em vários continentes. Para o público brasileiro, os reflexos são claros:

A Europa se torna destino central, com cotas expressivas e processos digitalizados.

se torna destino central, com cotas expressivas e processos digitalizados. A Austrália abre caminho para profissionais qualificados.

abre caminho para profissionais qualificados. Os Estados Unidos reforçam a procura por trabalhadores estrangeiros.

reforçam a procura por trabalhadores estrangeiros. Até países emergentes, como os da África, criam portas oficiais para estrangeiros, inclusive nômades digitais.

O que antes era apenas um sonho individual agora se torna política pública internacional: governos abrindo espaço para estrangeiros ajudarem a fortalecer suas economias. Para os brasileiros, é hora de unir informação, planejamento e orientação profissional.

Transforme oportunidade em realidade com a Digital Vistos

Na Digital Vistos, acompanhamos em tempo real os anúncios oficiais e oferecemos assessoria especializada para brasileiros que desejam solicitar vistos, cidadania ou residência no exterior.

O mundo está abrindo as portas — e nós ajudamos você a atravessá-las com segurança.

Fixo e Whatsapp: (11) 2359-8046

Site: digitalvistos.com.br

Instagram: @digitalvistos

Instagram: @influencer.carlossilva

E-mail: carlos.silva@digitalvistos.com.br

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.