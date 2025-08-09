O Mundo em Movimento: As Novas Fronteiras dos Vistos em 2025 Mudanças recentes em regras migratórias estão remodelando o cenário global de viagens, afetando turistas, estudantes e profissionais em diferentes continentes Passaporte para o mundo|Carlos SilvaOpens in new window 09/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 09/08/2025 - 02h00 ) twitter

Mudanças ao redor do mundo que afetam turistas e viajantes Gerado com inteligência artificial/ChatGPT

O universo dos vistos internacionais está em transformação. De políticas de isenção que facilitam a circulação de viajantes, a novos sistemas digitais de controle e exigências mais rígidas para residência, 2025 está sendo um ano de grandes ajustes nas fronteiras ao redor do mundo.

China amplia isenção de vistos

A República Popular da China expandiu sua política de isenção para cidadãos de 74 países, abrangendo regiões da Europa, América Latina, Ásia e Oriente Médio. Agora, viajantes dessas nacionalidades podem permanecer no país por até 30 dias sem visto prévio.A medida, confirmada por órgãos governamentais chineses, é parte de uma estratégia para fortalecer o turismo e impulsionar a reabertura econômica no período pós-pandemia.

África do Sul adota o ETA

Até setembro de 2025, a África do Sul implementará o ETA (Electronic Travel Authorization), sistema eletrônico inspirado no ESTA dos Estados Unidos e no ETIAS europeu. O objetivo é agilizar a entrada de visitantes que ainda precisam de visto, tornando o processo mais digital e seguro, conforme relatórios oficiais do governo sul-africano.

Mais facilidades para passaporte indiano

Cidadãos da Índia têm ganhado novas vantagens em viagens internacionais:

Rússia e Palau dispensam visto para estadias de até 30 dias;

e dispensam visto para estadias de até 30 dias; Filipinas ampliou a isenção para 14 dias a todos os indianos e até 30 dias para quem possui visto válido dos EUA, Reino Unido, Austrália e outros países de alta credibilidade.Essas mudanças refletem o crescente prestígio global da Índia e favorecem especialmente profissionais com alta qualificação ou vínculos acadêmicos.

Bélgica endurece regras de residência

A partir de 1º de setembro de 2025, cidadãos de fora da União Europeia que solicitarem residência na Bélgica precisarão apresentar comprovante completo de nacionalidade e toda a documentação exigida (estudos, trabalho, meios financeiros) já no primeiro contato com a administração municipal. A regra busca maior eficiência no processo migratório e mais clareza jurídica para o solicitante.

União Europeia revisa critérios de isenção

A Comissão Europeia propõe novas regras para os 61 países que atualmente têm isenção de visto para o bloco, incluindo os Bálcãs Ocidentais, Geórgia, Moldávia e Ucrânia. As alterações permitiriam a suspensão imediata da isenção em casos de migração irregular, ameaças à segurança ou falta de reciprocidade diplomática — um movimento para equilibrar abertura e controle.

Conclusão

As mudanças, confirmadas por fontes oficiais e comunicados diplomáticos, indicam que a mobilidade global continuará em evolução. Para quem viaja a lazer, estudo ou negócios, estar informado é essencial para evitar imprevistos e aproveitar novas oportunidades.

