Oportunidade Imperdível: Feira EducationUSA 2025 orienta brasileiros sobre o visto de estudante para os EUA Evento em São Paulo reúne universidades americanas e oferece informações essenciais para quem sonha em estudar nos Estados Unidos Passaporte para o mundo|Carlos Silva 25/08/2025 - 08h31 (Atualizado em 25/08/2025 - 08h41 )

Feira EducationUSA 2025 reunirá representantes de mais de 30 universidades em São Paulo Reprodução/Instagram/@educationusabr

Os Estados Unidos oferecem uma das educações superiores mais reconhecidas e inovadoras do mundo, sendo referência global em excelência acadêmica, pesquisa de ponta e oportunidades únicas para o futuro. Para quem deseja estudar em universidades americanas, a Feira EducationUSA 2025, organizada pelo Consulado dos EUA em São Paulo, é uma chance imperdível de conhecer de perto todas as possibilidades.

O evento reunirá representantes de mais de 30 universidades americanas e permitirá que estudantes brasileiros descubram como funciona o sistema educacional norte-americano, quais são os caminhos de ingresso e, principalmente, esclareçam dúvidas sobre o processo de solicitação do visto de estudante (F-1).

O que você vai encontrar na Feira

Durante a feira, os visitantes poderão interagir diretamente com representantes de universidades, participar de palestras sobre o sistema de ensino, obter informações oficiais sobre programas acadêmicos, esclarecer dúvidas sobre o processo de visto F-1 e ampliar seu networking com novas instituições.

Data e local

O evento será realizado no InterContinental São Paulo (Alameda Santos, 1123), no dia 26 de agosto de 2025, das 17h às 20h.As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo link: tinyurl.com/EDUSA2025SP.

‌



A importância do visto de estudante

O visto F-1 é o documento que permite a permanência legal de estudantes internacionais em cursos de graduação, mestrado, doutorado, intercâmbios acadêmicos e até programas de inglês intensivo. Ele é fundamental não apenas para garantir o ingresso nos EUA, mas também para assegurar que o estudante possa usufruir de todos os benefícios acadêmicos e culturais oferecidos pelo país.

Muitos brasileiros, no entanto, enfrentam dificuldades no momento de reunir documentos, preencher formulários e se preparar para a entrevista consular. Nesse sentido, eventos como a Feira EducationUSA são fundamentais para oferecer informações seguras e atualizadas diretamente de fontes oficiais.

‌



